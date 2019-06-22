Политика
Путин заявил об отсутствии планов отдавать КурилыРБК 05:00
Президент Владимир Путин заявил, что планов «спускать российский флаг» на Курилах у России нет. Об этом он заявил ведущему программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» Сергею Брилеву.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:13, Вашингтон
Шоу-бизнес
Фото сына Жанны Фриске появилось в Сети впервые за много лет
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Российским авиакомпаниям запретили летать в Грузию
Согласно документу, «с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».
Обновлено вчера в 16:25
Авто
Suzuki показал серийную версию вседорожного Suzuki Jimny Gan
В Италии в продаже появится особая версия Suzuki Jimny Gan, которая предназначена для передвижения по бездорожью.
Обновлено вчера в 15:01
Армия и оружие
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
Обновлено в 01:42
Экономика
Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тысяч
В конце мая сообщалось, что биткоин продолжил рост, преодолев отметку $9 тыс. в ходе торгов.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова начала экономить на гостиницах и авиаперелетах
Фото: Анастасия Волочкова с Николаем Челноковым в шоу "Клоун и балерина" в Анапе Пока неизвестно, будет ли продолжен тур по России, хотя есть большая вероятность того, что и в других городах пройдет показ этого шоу.
Обновлено в 03:12
Экономика
Бразильская Petrobras выплатила $700 млн по решению суда
Бразильская нефтяная компания Petrobras выплатила $700 млн компании Vantage Drilling Company согласно решению суда, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 21:06
Шоу-бизнес
Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали
В Москве госпитализировали народную артистку РСФСР, супругу продюсера Бари Алибасова Лидию Федосееву-Шукшину.
Обновлено в 04:26
Технологии
Два белых светящихся «НЛО» испугали жителей Канзас-Сити
В Канзас-Сити на западе американского штата Миссури местные жители увидели в небе два летающих белых шара.
Обновлено в 04:37
Политика
Президент Грузии обсудила протесты с послами США и ЕС
Дворец президента посетили послы европейских стран, исполняющий обязанности посла США и руководитель представительства ЕС.
Обновлено вчера в 17:40
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
Девять человек погибли из-за падения самолета на Гавайях
На севере острова Оах упал возле аэропорта двухматорный самолет, в результате чего погибли девять человек.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
Трамп заявил, что США отменили удар по Ирану
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп был готов ударить по иранским объектам, однако отменил свое решение за десять минут до начала.
Обновлено вчера в 10:38
Происшествия
При пожаре в центре Парижа погибли три человека
Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Парижа в субботу утром, три человека погибли, 28 получили ранения, сообщает газета Parisien со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:19
Происшествия
В США взорвался нефтеперерабатывающий завод
В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
На Украине молния убила трех человек
Три человека погибли, еще два госпитализированы в результате попадания молнии в автобусную остановку в селе Беньковцы Ивано-Франковской области.
Обновлено вчера в 16:37
Спорт
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Обновлено в 03:16
Общество
Косатки из «китовой тюрьмы» хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
Первые косатки и белухи из "китовой тюрьмы" в Приморье, которые будут выпущены на свободу в Охотское море, хорошо перенесли путешествие на автомобилях до Хабаровска, преодолев более 800 километров, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.
Обновлено вчера в 04:54
Происшествия
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Крыму
"В результате ДТП погиб водитель ВАЗ-21110, пострадали водитель и три пассажира автомобиля Mitsubishi ASX, в том числе двое несовершеннолетних, а также пассажир Daewoo Matiz", - уточнили в пресс-службе.
Обновлено в 03:07
Транспорт
Для водителей создадут «островки безопасности» на дорогах
Министерство внутренних дел РФ и Росавтодор изучают вопрос организации так называемых островков безопасности на базе бывших постов ДПС.
Обновлено в 04:18
Политика
Более половины украинцев предпочитают общаться на русском языке
По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, формально большая часть жителей Украины считают родным украинский язык, однако исследование института Гэллапа показало, что 83% населения предпочитают в общении именно русский язык.
Обновлено вчера в 10:40
Политика
Кравчук заявил об отличии позиций в команде Зеленского
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире NewsOne заявил, что представители команды нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского высказывают разные позиции.
Обновлено вчера в 23:12
Общество
В МВД хотят лишать автомобилистов прав без суда
Полномочия гаишников могут расширить – согласно новой инициативе МВД, инспекторы смогут принимать решение об ограничении действия водительских прав на месте, без суда.
Обновлено вчера в 04:17
Здоровье
На центр ядерной медицины Бурятии выделили ещё 400 миллионов
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев выделил Бурятии дополнительно 400 миллионов рублей на проект создания Центра ядерной медицины.
Обновлено вчера в 20:36
Общество
В Башкирии после недолгой жары вновь похолодает
Жара в Башкирии продержится не долго.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия
Пожар в жилом доме в Челябинской области локализовали
В городе Сатка на западе Челябинской области локализовали пожар в трёхэтажном жилом доме на площади 1,8 тыс. кв. м. Об этом сообщили в МЧС России.
Обновлено вчера в 22:10
Армия и оружие
Россия утилизирует единственную подводную лодку Украины
Обновлено вчера в 13:38