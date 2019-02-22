Политика

Путин заявил об отсутствии аналогов российских вооруженийРИА Новости вчера в 11:55

Владимир Путин сообщил, что аналогов современных российских вооружений в мире еще долго не появится. Такое заявление он сделал, выступая в Кремле перед началом праздничного концерта в честь Дня защитника Отечества.
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Владимир Путин
Вы знаете, что первоочередное внимание мы уделяем оснащению войск новейшим оружием, современными средствами управления и связи . Наши перспективные образцы вооружений не имеют аналогов в мире, во всяком случае, пока не имеют и, я думаю, ещё долго иметь не будут.
— Владимир ПутинRT на русском вчера в 16:14

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Путин заявил об отсутствии в мире аналогов российских вооружений

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РБКвчера в 12:35

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РИА Новостивчера в 11:55
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