Путин заявил об отмене налога на имущество семьям с детьмиСоцИнформБюро 04:24

Доходы российских семей должны безусловно расти. Необходимо снизить налоговую нагрузку. Принцип простой: больше детей - меньше налогов. Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей.

Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей. Речь идёт об участках земли площадью 6 соток для семей, в которых 3 и более детей. Кроме того, Путин предложил снизить налог на жилплощадь с расчётом по каждому ребёнку.

Путин заявил об отмене налога на имущество семьям с детьми

Политика В НАТО увидели в послании Путина угрозу союзникам В НАТО увидели в послании Путина Федеральному Собранию угрозу союзникам, заявил РИА Новости заместитель официального представителя альянса Пирс Казалет.

Политика Путин заявил о теоретической угрозе отключения России от Интернета Владимир Путин на встрече с представителями российских информационных агентств и печатных СМИ заявил, что существует теоретическая угроза того, что Россию отключат от интернета извне.

Армия и оружие Порошенко допустил возможность «полномасштабной войны» с Россией Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что Россия ведет подготовку к ядерному удару и допустил возможность начала "полномасштабной войны".

Политика Путин выступит с посланием Федеральному собранию в Гостином Дворе Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля в 12:00 в Гостином Дворе.

Армия и оружие В Эстонии заявили о подготовке к войне Эстония готовится к войне, судя по характеру оборонных расходов страны, заявил начальник отдела оборонных инвестиций эстонского минобороны Кусти Сальм в ходе конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon.

Политика В посольстве России не уверены, что Скрипали живы В посольстве России в Великобритании заявили, что не уверены, что экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль все еще живы после покушения.

Экономика Голикова оценила предложенные Путиным соцльготы в 80 млрд рублей Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что на социальные льготы, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, в 2019 году потребуется 80 млрд рублей.

Общество Роскомнадзор назвал лидеров по злоупотреблению персональными данными «Сфера кредитования является лидером по количеству жалоб от граждан в связи с обработкой персональных данных», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Политика Путин: оборонная часть послания была призвана успокоить россиян Президент Владимир Путин в ходе встречи со СМИ по итогам своего послания Федеральному собранию заявил, что "оборонная" часть его выступления имела цель успокоить сограждан.

Политика Венесуэла закрыла морскую границу Венесуэла закрывает свою морскую границу с островами Аруба, Бонэйр и Кюрасао, приостанавливает полеты и пересматривает отношения, заявила в среду вице-президент страны Делси Родригес.

Спорт Оберг выиграла индивидуальную гонку на ЧЕ по биатлону, Сливко шестая Ранее сообщалось, что Елисеев финишировал пятым в индивидуальной гонке на ЧЕ по биатлону.

Происшествия Националист Демушкин вышел из колонии досрочно Националист Дмитрий Демушкин, отбывавший срок в колонии, вышел на свободу.

Единоборства Митрион бросил новый вызов Харитонову, пообещав больше не бить в пах Американский боец Bellator Мэтт Митрион разместил на своей странице в Instagram пост с приглашением россиянина Сергея Харитонова на повторный бой.

Экономика Агаларов заявил о способности достроить космодром Восточный Crocus Group может достроить космодром Восточный, если правительство России сделает соответствующее поручение, сообщил РБК через пресс-службу президент холдинга Араз Агаларов.

Хоккей Стали известны все участники плей-офф КХЛ от Восточной конференции Помимо "Трактора", в плей-офф от Восточной конференции ранее вышли "Автомобилист", астанинский "Барыс", казанский "Ак Барс", омский "Авангард", магнитогорский "Металлург", уфимский "Салават Юлаев" и нижегородское "Торпедо".

Авто «АвтоВАЗ» начал производство битопливной Lada Largus "АвтоВАЗ" начал производство работающей на бензине и газе Lada Largus CNG, говорится в сообщении компании.

Экономика Bloomberg представил очередной рейтинг доступности наркотиков Bloomberg представил очередной рейтинг доступности наркотиков Доступнее всего наркотики в Люксембурге, Нидерландах и Уругвае — по подсчетам Bloomberg, там потребительская корзина из опиоидов, кокаина, марихуаны и амфетамина, составляет от 9% до 11% недельного дохода.

Политика Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре.

Транспорт В Госдуме предложили наказывать за «грязные носки» в плацкарте Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил установить контроль за соблюдением требований гигиены пассажирами электричек и поездов.

Автоспорт Квят показал лучшее время в третий день предсезонных тестов «Ф-1» Российский гонщик команды "Торо Россо" Даниил Квят показал лучшее время в третий день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне.

Происшествия Сотрудники ФСБ задержали врио главы подмосковного Дзержинского По предварительным данным, чиновник был задержан при получении взятки.

Происшествия Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье Родители устроили самосуд на пятиклассником, который агрессивно вел себя по отношению к другим детям.

Происшествия Экс-омбудсмен Челябинской области задержан в Москве Бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов задержан в российской столице.

Спорт Супруга Кокорина обвинила СМИ в неверном освещении дела футболиста Супруга нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова пообщалась с шоуменом Андреем Малаховым в рамках программы "Прямой эфир", передает "Советский спорт".