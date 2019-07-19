Энергетика
Путин заявил об опасности ограничения цен на топливоРИА Новости вчера в 21:13
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
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Владимир Путин выступил против серьезного ограничения роста цен на моторное топливо
Эхо Москвывчера в 22:04
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