Энергетика
Путин заявил об опасности ограничения цен на топливоРИА Новости вчера в 21:13
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
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Владимир Путин выступил против серьезного ограничения роста цен на моторное топливо
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