Энергетика
Путин заявил об опасности ограничения цен на топливоРИА Новости вчера в 21:13
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
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СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400
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Путин разрешил иностранцам ехать в Петербург с электронной визой
Президент России Владимир Путин распорядился создать указ, по которому принимать туристов в Петербурге будут и с электронными визами.
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В Москве пройдет митинг за допуск на выборы
В субботу днём на проспекте Сахарова пройдет митинг «За допуск на выборы» в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордуму, которых не допустили к выборам.
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Украина объявила о работе над пилотируемым космосамолетом
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