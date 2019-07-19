Энергетика
Путин заявил об опасности ограничения цен на топливоРИА Новости 21:13
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
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Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Эвертону» в товарищеском матче
«Монако» и «Эвертон» провели товарищеский матч в рамках подготовки к сезону. Судьбу встречи решил один точный удар.
Обновлено в 14:22
Общество
Названы российские города с самым загрязненным воздухом
Кстати, самые загрязненные города на сегодняшний день расположены в азиатской части страны, которая считается наиболее неблагоприятной для рассеивания различных примесей в воздухе.
Обновлено в 12:23
Политика
Медведчук опять потеснил Зеленского перед выборами в Раду
Накануне парламентских выборов на Украине социологи сообщили, что «Слуга народа» растеряла почти 10% своей популярности и больше не может претендовать на безраздельную власть в следующем созыве Верховной рады.
Обновлено вчера в 12:26
Наука
Ученые: Дефицит девочек в математике связан с их успехами в чтении
Специалисты проанализировали данные об успеваемости больше 300 тысяч учеников школы и сделали вывод о том, что к 15 годам у подростков как мужского, так и женского пола почти одинаковые успехи в математике, в то же время, девочки значительно преуспевают в чтении, что дает им большее преимущество в гуманитарных предметах.
Обновлено в 05:45
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Инну Чурикову перевели из реанимации
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму во время спектакля на сцене театра в Москве, переведена из реанимации в обычную палату.
Обновлено в 08:46
Хоккей
Труба подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт на 56 млн долларов
По прошлому контракту хоккеист зарабатывал 5,5 млн долларов в год. «Рейнджерс» приобрели права на Трубу в результате обмена с «Виннипегом».
Обновлено в 16:38
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради Зеленского
Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что снимает свою партию с выборов в Раду и призывает голосовать за партию президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 22:42
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе
В начале августа работавшим в прошлом году пенсионерам беззаявительно перерасчитают страховые пенсии.
Обновлено вчера в 09:00
Интернет
Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк»
Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.
Обновлено в 15:30
Политика
Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери
Обновлено в 16:11
Футбол
Сборная Алжира выиграла Кубок африканских наций
Алжир во второй раз в своей истории выиграл Кубок африканских наций. Впервые эта команда стала обладателем трофея в 1990 году.
Обновлено в 17:12
Политика
Иран заявил о захвате британского танкера
Обновлено в 14:35
Наука
В Китае обнаружили древние рисунки на костях возрастом 125 тысяч лет
В Китае нашли древнейшие рисунки на костях, возраст которых составляет около 105–125 тысяч лет.
Обновлено вчера в 14:34
Футбол
Зе Луиш забил за «Порту» в товарищеской игре с «Бетисом»
Бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш отметился результативным ударом в товарищеской игре «Порту» с «Бетисом».
Обновлено в 17:18
Политика
Россия поддерживает усилия ЕС по стимулированию торговли с Ираном
Россия заявила о своей готовности присоединиться к платежной системе ЕС, чтобы обойти санкции США против Ирана, но призвала Брюссель расширить механизм для покрытия экспорта нефти.
Обновлено вчера в 11:55
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США.
Обновлено в 19:46
Политика
Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области
Российский лидер Владимир Путин заявил, что ему не нравится, как идет темп устранения последствий наводнений, накрывших Иркутскую область.
Обновлено в 22:41
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Интернет
Израильская программа Pegasus может взламывать iPhone и iCloud
Эксперты считают, что с помощью профессиональной программы Pegasus хакеры могут получать доступ к данным, хранящимся во встроенном хранилище смартфонов, а также использует данные из подключенных облачных сервисов.
Обновлено в 16:23
Авто
Новые подробности постройки экспедиционного LADA Karelia
Уникальный российский автомобильный проект LADA Karelia находится на этапе производства.
Обновлено в 14:57
Политика
Порошенко не пустили в зал заседания Европарламента
Экс-президенту Украины Петру Порошенко не разрешили пройти в зал заседания Европарламента.
Обновлено в 00:40
Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Музыка
В Великобритании выбрали самую популярную песню XXI века
В Великобритании определили самую популярную песню XXI века.
Обновлено в 06:05
Авто
Ford напомнил дилерам о бесплатном ремонте Powershift
После публикации Detroit Free Press относительно заведомо бракованных коробок передач Powershift, которые ставились на несколько моделей Ford, производитель напомнил дилерам о бесплатном ремонте Fiesta и Focus, если их владельцы жалуются на трансмиссию.
Обновлено в 08:00
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено в 10:38