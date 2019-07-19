В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.

Футбол «Монако» с Головиным проиграл «Эвертону» в товарищеском матче «Монако» и «Эвертон» провели товарищеский матч в рамках подготовки к сезону. Судьбу встречи решил один точный удар.

Общество Названы российские города с самым загрязненным воздухом Кстати, самые загрязненные города на сегодняшний день расположены в азиатской части страны, которая считается наиболее неблагоприятной для рассеивания различных примесей в воздухе.

Политика Медведчук опять потеснил Зеленского перед выборами в Раду Накануне парламентских выборов на Украине социологи сообщили, что «Слуга народа» растеряла почти 10% своей популярности и больше не может претендовать на безраздельную власть в следующем созыве Верховной рады.

Наука Ученые: Дефицит девочек в математике связан с их успехами в чтении Специалисты проанализировали данные об успеваемости больше 300 тысяч учеников школы и сделали вывод о том, что к 15 годам у подростков как мужского, так и женского пола почти одинаковые успехи в математике, в то же время, девочки значительно преуспевают в чтении, что дает им большее преимущество в гуманитарных предметах.

Политика На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.

Происшествия Инну Чурикову перевели из реанимации Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму во время спектакля на сцене театра в Москве, переведена из реанимации в обычную палату.

Хоккей Труба подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт на 56 млн долларов По прошлому контракту хоккеист зарабатывал 5,5 млн долларов в год. «Рейнджерс» приобрели права на Трубу в результате обмена с «Виннипегом».

Политика Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради Зеленского Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что снимает свою партию с выборов в Раду и призывает голосовать за партию президента Украины Владимира Зеленского.

Экономика Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе В начале августа работавшим в прошлом году пенсионерам беззаявительно перерасчитают страховые пенсии.

Интернет Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк» Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.

Футбол Сборная Алжира выиграла Кубок африканских наций Алжир во второй раз в своей истории выиграл Кубок африканских наций. Впервые эта команда стала обладателем трофея в 1990 году.

Наука В Китае обнаружили древние рисунки на костях возрастом 125 тысяч лет В Китае нашли древнейшие рисунки на костях, возраст которых составляет около 105–125 тысяч лет.

Политика Россия поддерживает усилия ЕС по стимулированию торговли с Ираном Россия заявила о своей готовности присоединиться к платежной системе ЕС, чтобы обойти санкции США против Ирана, но призвала Брюссель расширить механизм для покрытия экспорта нефти.

Армия и оружие Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США.

Политика Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области Российский лидер Владимир Путин заявил, что ему не нравится, как идет темп устранения последствий наводнений, накрывших Иркутскую область.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Интернет Израильская программа Pegasus может взламывать iPhone и iCloud Эксперты считают, что с помощью профессиональной программы Pegasus хакеры могут получать доступ к данным, хранящимся во встроенном хранилище смартфонов, а также использует данные из подключенных облачных сервисов.

Авто Новые подробности постройки экспедиционного LADA Karelia Уникальный российский автомобильный проект LADA Karelia находится на этапе производства.

Политика Порошенко не пустили в зал заседания Европарламента Экс-президенту Украины Петру Порошенко не разрешили пройти в зал заседания Европарламента.

Общество Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.