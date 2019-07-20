В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.

Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо

Футбол Хабиб Нурмагомедов поздравил сборную Алжира с победой Чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил сборную Алжира с победой в Кубке африканских наций - 2019, сообщает "Чемпионат.com".

Политика Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера Американский кинорежиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом для его дочери.

Происшествия Луценко заявил о «проверке десятков тысяч лиц» из-за убийства Шеремета Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в рамках расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета «допрошены сотни лиц и проверены десятки тысяч».

Происшествия Инна Чурикова попала в реанимацию в тяжелом состоянии В настоящий момент актриса театра и кино находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на справочную службу больницы.

Армия и оружие В китайской прессе обсуждают «дымящий» эсминец «Быстрый» ВМФ России В китайских СМИ активно обсуждают выходивший на военно-морское учение эсминец «Быстрый» ВМФ РФ. Речь идёт об эсминце проекта 956.

Общество Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.

Шоу-бизнес Елена Захарова продемонстрировала фигуру в бикини Елена позирует на фоне скал и волн, облачённая в пятнистое бикини, благодаря которому отлично видно "стальной" пресс 43-летней актрисы.

Общество В России предложили не считать пиво алкоголем Как отмечается, Минпромторг предложил перестать считать пиво алкогольной продукцией.

Политика Британские власти рекомендовали своим судам обходить Ормузский пролив Британский кризисный комитет Cobra рекомендовал судоходным компаниям избегать района Ормузского пролива после задержания Ираном нефтяного танкера Stena Impero, идущего под британским флагом.

Экономика Реестр российской электроники начнут вести с 2020 года Правительство РФ постановило сформировать до 1 января 2020 года единый реестр российской радиоэлектронной продукции, разработав перечень продукции, происходящей из иностранных государств, и порядок определения статуса телеком-оборудования отечественного производства.

Происшествия В Амурской области девять человек пострадали в ДТП В результате столкновения автомобилей Toyota Mark II и Toyota Hiace в Амурской области пострадали девять человек, включая четверых несовершеннолетних, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

Шоу-бизнес Снигирь продемонстрировала, как выглядела в 15 лет Поклонники 36-летней актрисы Юлии Снигирь привыкли видеть своего кумира без яркого макияжа.

Политика Правительство одобрило проект единого портала с данными россиян Правительство РФ одобрило создание единого портала с данными всех россиян. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров.

Экономика Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тысяч рублей Половина россиян получает зарплату ниже 34,5 тысячи рублей, следует из результатов исследования Росстат.

Происшествия На Ямале сошел с рельсов грузовой поезд Грузовой поезд сошел с рельсов на железной дороге в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

Экономика Россиян предупредили о сильном подорожании красной икры Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев предупредил о росте цен на красную рыбу и икру на 25-30 процентов в 2019 году, передает «Интерфакс».

Политика Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.