Энергетика
Путин заявил об опасности ограничения цен на топливоРИА Новости вчера в 21:13
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, пиво было приравнено к алкогольной продукции в 2011 году.
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Политика
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Инспектор по делам несовершеннолетних во время проверки установила, что 20-летний житель города с апреля 2019 года совершает насильственные действия сексуального характера в отношении своей годовалой дочери, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
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Общество
Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней
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Рябцева обвинила Навального в хищении 10 миллионов на сборе подписей
По словам Рябцевой, во время подготовительной кампании Навальный вывел со своего биткоин-кошелька 12,7 миллиона рублей пожертвований, из которых на сбор подписей ушло только 2,7 миллиона.
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Футбол
«Ростов» и «Спартак» встретятся во втором туре чемпионата России
«Ростов» и «Спартак» встретятся в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
Неизвестные проломили мужчине череп в Москве
В центре Москвы неизвестные проломили череп мужчине. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ГУ МВД России по столице.
Обновлено в 01:55
Политика
В Москве пройдет митинг за допуск на выборы
В субботу днем на проспекте Сахарова пройдет митинг «За допуск на выборы» в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых не допустили к выборам.
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Политика
Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир
Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу.
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Происшествия
Поездка на такси обошлась туристу в Москве в 55 тыс. рублей
Житель Кубани лишился 55 тыс. рублей, невольно "расплатившись" с водителем такси в Москве.
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Армия и оружие
Танковый бой Т-72 и Abrams в Польше сняли на видео
На польском полигоне Пески военные смоделировали танковый бой с участием американских Bradley и M1 Abrams, польских Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (лицензия советской гусеничной боевой машины пехоты).
Обновлено вчера в 08:06
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено вчера в 13:24
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Общество
Визит Путина в Тулун скрыли от местных жителей
Жители города Тулун в Иркутской области, который пострадал от наводнения, не знали о визите российского лидера Владимира Путина.
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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Xpovio, предназначенный для лечения пациентов с рецидивирующей и/или рефрактерной множественной миеломой.
Обновлено вчера в 10:23
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Обновлено вчера в 23:00
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
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Путин не верит, что Скрипаля отравили британские спецслужбы
Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в версию, по которой бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля отравили британские спецслужбы.
Обновлено вчера в 17:50
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Рэшфорд и де Хеа — в старте «МЮ» на матч с «Интером»
«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Интером» в матче Международного кубка чемпионов.
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Посольство России в Великобритании показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter-аккаунте карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
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Кино
Звезда «Реальных пацанов» снялся в фильме «Сердце Пармы»
Популярный пермский актер Николай Наумов снялся в фильме «Сердце Пармы».
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Общество
В Псковской области нашли 300 артефактов эпохи викингов
В Псковской области в рамках полевой экспедиции у деревни Горожане археологи обнаружили свыше 300 артефактов эпохи викингов.
Обновлено 18 июля в 13:58