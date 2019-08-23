Президент Владимир Путин считает, что претензии к США, которые ранее предъявила Россия по поводу нарушения условий Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД), обоснованы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин заявил об обоснованности претензий к США по ДРСМД

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