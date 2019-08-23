Политика
Путин заявил об обоснованности претензий к США по ДРСМДРБК 06:04
Президент Владимир Путин считает, что претензии к США, которые ранее предъявила Россия по поводу нарушения условий Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД), обоснованы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.
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Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 08:12
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Путин поручил подготовить симметричный ответ на ракетные испытания США
Президент России Владимир Путин поручил подготовить симметричный ответ на испытания ракеты, которые Пентагон провел 19 августа и которые не соответствуют положениям договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:45
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Гаджеты
В России дан старт продажам смартфона Samsung Galaxy Note 10
Речь идет о новейшем флагманском смартфоне Galaxy Note10, причем в продажу также поступил и его старший брат - Note10+.
Обновлено в 06:27
Политика
ФСБ задержала группу финансировавших ИГ экстремистов
Сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии пресекли деятельность религиозно-экстремистской ячейки в Калужской области, отправлявшей деньги террористам «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация) в Сирии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.
Обновлено в 07:30
Экономика
Минтруд установил новый прожиточный минимум в России
Минтруд России установил прожиточный минимум по стране во II квартале 2019 года в размере 11185 руб. Соответствующий приказ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 08:16
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом вопросы сирийского урегулирования
Путин обсудил с Эрдоганом вопросы сирийского урегулирования, включая проводимую Россией, Турцией и Ираном совместно с ООН работу по формированию и запуску Конституционного комитета.
Обновлено в 08:08
Общество
В Росстате определили регионы с самыми богатыми чиновниками
Федеральная служба государственной статистики назвала регионы с самыми богатыми чиновниками. Данные Росстата проанализировал РБК.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста
Обновлено в 01:58
Политика
ЕС разработал план, предусматривающий пошлины на товары из США
Евросоюз разработал экономическую программу, в основе которой лежит введение в одностороннем порядке таможенных пошлин на товары из Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 21:43
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
Обновлено в 07:45
Кино
Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года
Дуэйн Джонсон смог заработать 89,4 миллиона долларов за год благодаря съемкам в фильмах «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Небоскреб», а также в сериале «Футболисты» и рекламе.
Обновлено вчера в 04:24
Спорт
Логинов объяснил свой отказ подписывать контракт с СБР
Российский биатлонист Александр Логинов объяснил ситуацию с контрактом с Союзом биатлонистов России (СБР), передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:49
Общество
Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников
В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.
Обновлено в 00:27
Гаджеты
Bloomberg: Apple представит три новые модели iPhone
Корпорация Apple готовится представить новую линейку своих смартфонов. На смену iPhone XS придут iPhone Pro.
Обновлено в 04:59
Политика
Зеленский просил поддержки у Белоруссии, заявил Лукашенко
Президент Украины Владимир Зеленский просил поддержки у Минска.
Обновлено в 06:22
Авто
Названа цена Aurus Senat в базовой комплектации
Глава Минпромторга Денис Мантуров, со своей стороны, выразил надежду, что большинство членов правительства РФ уже в 2020 году начнут использовать ультралюксовый автомобиль Aurus Senat.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Лечившие пострадавших под Северодвинском врачи не заразились радиацией
Ранее СМИ писали, что медики Архангельской областной больницы заявили, что их не предупредили о том, что доставленные пострадавшие при взрыве под Северодвинском люди были заражены радиацией.
Обновлено в 08:35
Экономика
Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю
Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании.
Обновлено в 02:53
Здоровье
Четверть аукционов на госзакупки инсулина в России оказались сорваны
Какие лекарства не может закупить государство Всего в России за первые шесть месяцев 2019 года осталось без заявок почти 47 тыс. тендеров госучреждений на закупку лекарств.
Обновлено в 08:31
Общество
Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину
Обновлено вчера в 06:00
Экономика
Кипрская компания просит ЦБ проверить Банк БКФ
Компания просит ЦБ проверить финансовое положение Банка БКФ и его способности выполнять обязательства.В Банке БКФ не планируют выплачивать долг в полном объеме.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
Президент провел совещание с постоянными членами СБ
Обновлено в 06:13
Футбол
Антон Миранчук рассказал, как на него повлияло общение с Тарасовым
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал об отношениях с экс-хавбеком железнодорожников Дмитрием Тарасовым.
Обновлено в 02:48
Музыка
Дети и котята: зампрокурора Петербурга снял новый клип на свою песню
Рок-группа «Лунный пес» выпустила очередной клип на песню первого заместителя прокурора Петербурга Эдуарда Артюхова «Не творите зло».
Обновлено в 05:56
Политика
Адвокат Трампа обсудил с помощником Зеленского «дело Байдена»
Стороны обсуждали возможное влияние кандидата в президенты США Джо Байдена на уход Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины в 2016 году.
Обновлено вчера в 07:14
Здоровье
В России расплодились переносчики смертельных тропических лихорадок
Выявлена пугающая тенденция: вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму получили широкое распространение опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки.
Обновлено в 03:55