Очевидно, что нынешние темпы экономического роста недостаточны для кардинального повышения уровня жизни наших граждан. Мы об этом говорим, понимаем это. Для того чтобы поменять ситуацию, выстраиваем целую программу развития. Мы ставим перед собой задачу выйти на темпы роста выше мировых.

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны адаптировалась к внешним шокам и создает условия для своего развития. Как сообщает ТАСС, такое мнение глава государства высказал, выступая 28 ноября на планетной сессии инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!».

Путин заявил об адаптации российской экономики к внешним шокам

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