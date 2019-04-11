Армия и оружие
Путин заявил о завершении испытаний «Сармата»Газета.Ru 07:41
Президент России Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами заявил, что российские военные в настоящее время завершают испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате
Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
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В Эквадоре задержали соратника Ассанжа
По словам главы МВД, соратник Ассанжа был задержан в аэропорту, когда пытался улететь в Японию.
Обновлено в 21:36
Общество
Россияне рассказали, что их больше всего раздражает на работе
Меньше всего россиян на работе раздражают успехи коллег (1 процент).
Обновлено в 21:27
Общество
Россельхознадзор: четверть российской «молочки» является фальсификатом
По итогам проверок ведомства выяснилось, что примерно четверть молочной продукции, которая производилась в наше стране в прошлом году, является фальсификатом.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Потерянный Японией F-35 может стать ценной находкой для России и Китая
Утонувший в Тихом океане американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II станет очень ценным приобретением для России или Китая, если эти страны смогут его найти.
Обновлено в 05:51
Политика
В Госдуме предложили запретить в России полиэтиленовые пакеты
Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил ввести в России полный запрет на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года.
Обновлено в 21:44
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Белоруссия грозит временно закрыть участки нефтепровода «Дружба»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил вице-премьеру Игорю Ляшенко поставить на ремонт нефтепровод «Дружба» в случае необходимости.
Обновлено в 17:22
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Культура
Кинокритик Долин уволился из ВГТРК из-за сюжета «России 24»
Известный кинокритик Антон Долин уволился из ВГТРК из-за выхода сюжета на телеканале "Россия 24" о его критике относительно фильма "Балканский рубеж".
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Футбол
Врач сборной России рассказал о сроках восстановления Дзагоева
Врач российской сборной по футболу Эдуард Безуглов рассказал, сколько времени займет восстановление хавбека московского ЦСКА Алана Дзагоева, передает Sport24.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие
Турция заявила о превосходстве российского Су-57 над американским F-35
Ранее издание The National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено в 11:00
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Экономика
«Ъ» узнал об утечке черного списка клиентов по антиотмывочному закону
В "Коммерсанте" напомнили, что именно с начала периода Банк России начал рассылать черный список клиентов, и рассказали о механизме рассылки: при наличии подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма банк направляет информацию о клиенте в Центробанк, а ЦБ - в Росфинмониторинг.
Обновлено в 20:47
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено в 06:35
Наука
Ученые узнали, что происходит в облаке перед вспышкой молнии
Исследователи продолжают разрабатывать изображения на основе данных и надеются узнать больше о том, как часто происходят быстрые события с отрицательным срывом, и какая их часть может инициировать настоящую вспышку молнии.
Обновлено вчера в 12:48
Космос
Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал
Ракета-носителя Falcon Heavy с саудовским спутником связи Arabsat 6A стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
Обновлено в 18:44
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Наука
Останки людей нового вида нашли на Филиппинах
Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Политика
В США призвали к пересмотру политики в отношении России
Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
Обновлено в 19:35
Общество
Гороскоп на 12 апреля: Раки ищут приключения, Львы учатся сдержанности
Сегодня, 12 апреля, звезды предсказывают хороший, но суматошный денек.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Кокорина и Мамаева эвакуировали из суда в Москве
Обновлено в 06:37
Общество
Россиянка выиграла фотографический «Оскар»
Высоких оценок удостоилась работа еще одной россиянки, Алены Кочетковой.
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Экономика
Экономисты сравнили долю финансовых активов у бедных и богатых россиян
«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения», — рассказали экономисты «Коммерсанту» об итогах своего исследования.
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Политика
Евросоюз и Великобритания договорились об отсрочке Брексита
Председатель Европейского совета Дональд Туск написал в своем Twitter, что Евросоюз и Великобритания договорились о гибком продлении Брексита до 31 октября.
Обновлено вчера в 21:30
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Здоровье
В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону
Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Баскетбол
«Мемфис» уволил главного тренера Джей Би Бикерстаффа
«Мемфис» отправил в отставку главного тренера Джей Би Бикерстаффа.
Обновлено в 16:26
Единоборства
Тайсумов провалил допинг-тест и получил шестимесячную дисквалификацию
Согласно заявлению организации, 30-летний спортсмен 15 сентября 2018 года провалил допинг-тест — проба дала положительный результат на метаболиты станозолола.
Обновлено в 17:44