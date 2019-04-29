Политика
Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданстваРБК 08:06
Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.
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Армия и оружие
Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади
Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Энергетика
«Газпром» оспорил попытки Дании помешать «Северному потоку-2»
"Газпром" считает, что у проектной компании Nord Stream 2 AG сохраняется возможность завершить строительство "Северного потока-2" в срок.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой
В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после выборов
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Кино
В «Игре престолов» обнаружили плагиат русских народных сказок
Один из центральных персонажей сериала «Игра престолов» Джон Сноу списан с героя русских народных сказок Иванушки-дурачка.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Во ФСИН заявили о возврате следователями в СИЗО «еле живых» арестантов
«Бывает и так, что, например, из СИЗО следователи забирают арестованного на какие-то следственные действия, он при этом живой и здоровый, а возвращают нам его потом еле живым», — добавил замдиректора ФСИН.
Обновлено в 14:33
Футбол
«Спартак» упустил победу в матче РПЛ с «Рубином»
Московский "Спартак" сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче 26-го тура чемпионата России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 14:46
Авто
Названы самые популярные цвета автомобилей в регионах РФ
Самым любимым цветом российских автомобилистов, за исключением черного, белого или серого, является синий.
Обновлено в 06:30
Хоккей
Хоккеист СКА Прохоркин объявил об отъезде в НХЛ
Нападающий санкт-петербургского СКА Николай Прохоркин заявил, что подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз».
Обновлено в 14:40
Политика
Порошенко предупредил Зеленского о «последствиях» встречи с Путиным
Украинский лидер Пётр Порошенко предостерёг команду избранного президента Владимира Зеленского от встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:32
Авто
Старт продаж автомобилей Aurus отложили
Розничная продажа автомобилей Aurus начнется в 2020 году.
Обновлено в 05:46
Общество
Дмитрия Быкова выписали из больницы
Писатель Дмитрий Быков рассказал, что его выписали из больницы. Об этом он сообщил «РИА Новости».
Обновлено в 15:21
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Общество
Нагиев допустил уход из «Голоса» после скандала
27 апреля Нагиев допустил, что результаты шестого сезона шоу могут быть отменены.
Обновлено в 15:07
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Победа дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» обошлась в 7 млн рублей
Дочь Алсу поддержали 145,44 тыс. телезрителей. Звонки и сообщения обошлись поклонникам в 6,87 млн рублей.
Обновлено в 00:19
Происшествия
В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви
Шесть воспитанников детского сада пострадали при пожаре в деревянной церкви в Челябинской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес
Дочь Алсу выиграла детский «Голос» перед днем рождения
Обновлено в 10:15
Авто
Раскрыты некоторые особенности нового Mercedes-Benz GLS для России
Новый флагманский кроссовер Mercedes-Benz GLS, недавно представленный на автосалоне в Нью-Йорке, приедет в Россию в двух модификациях: дизельной GLS 400 d и бензиновой GLS 450.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
Минобороны озвучило список техники для парада Победы
Минобороны России рассказало, какая техника пройдет 9 мая по Красной площади в ходе парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 21:37
Кино
Что показали в 3-й серии 8-го сезона «Игры престолов»
Кадр из 3-й серии 8-го сезона "Игры престолов" Не до шуток во время битвы оказалось и Арье Старк.
Обновлено в 04:17
Кино
Фильм «Мстители: Финал» за день побил рекорд по сборам в России
Обновлено в 12:14
Авто
Обугленный остов Ferrari F355 удалось продать на аукционе
На онлайн-аукционе «Copart» продали машину, которая не вписывается в эту устоявшуюся тенденцию.
Обновлено в 07:33
Финансы
Внешняя торговля РФ подтверждает реальность ухода от доллара
Сокращение доли расчетов в долларах Россия за годы существования санкций с 2013 по 2018 годы сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно.
Обновлено в 04:33
Технологии
Tele2 первой запустила eSim в России
Мобильный оператор Tele2 первым в России запустил eSIM. Отныне обычную сим-карту можно заменить на ее виртуальный аналог.
Обновлено в 08:30
Энергетика
«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге из-за «Нафтогаза»
15 апреля "Газпром" для защиты прав обратился в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста своих активов.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля
В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Общество
Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек
Обновлено в 04:27