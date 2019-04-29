Политика

Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданстваРБК 08:06

Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.
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Украинский политолог счёл резонным заявление Путина по поводу общего гражданства

Life.ru12:54

Владимир Путин увидел перспективы создания общего гражданства РФ и Украины

Интерфакс07:49

Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства

РБК08:06

Путин рассчитывает договориться с Зеленским по вопросу гражданства

ТАСС07:52

Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства

РИА Новости07:49

Путин прокомментировал заявление Зеленского об украинских паспортах для россиян

RT на русском11:03

Путин считает, что русские и украинцы выиграют от «общего гражданства»

Коммерсантъ07:39
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Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 15:29, Ашберн
Происшествия

Дети три часа играли рядом с оставленным питерскими медиками трупом

Обновлено в 09:27
Армия и оружие

Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади

Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Энергетика

«Газпром» оспорил попытки Дании помешать «Северному потоку-2»

"Газпром" считает, что у проектной компании Nord Stream 2 AG сохраняется возможность завершить строительство "Северного потока-2" в срок.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес

В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой

В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после выборов

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено вчера в 14:59
Политика

Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Кино

В «Игре престолов» обнаружили плагиат русских народных сказок

Один из центральных персонажей сериала «Игра престолов» Джон Сноу списан с героя русских народных сказок Иванушки-дурачка.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Во ФСИН заявили о возврате следователями в СИЗО «еле живых» арестантов

«Бывает и так, что, например, из СИЗО следователи забирают арестованного на какие-то следственные действия, он при этом живой и здоровый, а возвращают нам его потом еле живым», — добавил замдиректора ФСИН.
Обновлено в 14:33
Футбол

«Спартак» упустил победу в матче РПЛ с «Рубином»

Московский "Спартак" сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче 26-го тура чемпионата России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 14:46
Авто

Названы самые популярные цвета автомобилей в регионах РФ

Самым любимым цветом российских автомобилистов, за исключением черного, белого или серого, является синий.
Обновлено в 06:30
Хоккей

Хоккеист СКА Прохоркин объявил об отъезде в НХЛ

Нападающий санкт-петербургского СКА Николай Прохоркин заявил, что подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз».
Обновлено в 14:40
Политика

Порошенко предупредил Зеленского о «последствиях» встречи с Путиным

Украинский лидер Пётр Порошенко предостерёг команду избранного президента Владимира Зеленского от встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:32
Авто

Старт продаж автомобилей Aurus отложили

Розничная продажа автомобилей Aurus начнется в 2020 году.
Обновлено в 05:46
Общество

Дмитрия Быкова выписали из больницы

Писатель Дмитрий Быков рассказал, что его выписали из больницы. Об этом он сообщил «РИА Новости».
Обновлено в 15:21
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Общество

Нагиев допустил уход из «Голоса» после скандала

27 апреля Нагиев допустил, что результаты шестого сезона шоу могут быть отменены.
Обновлено в 15:07
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

Победа дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» обошлась в 7 млн рублей

Дочь Алсу поддержали 145,44 тыс. телезрителей. Звонки и сообщения обошлись поклонникам в 6,87 млн рублей.
Обновлено в 00:19
Происшествия

В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви

Шесть воспитанников детского сада пострадали при пожаре в деревянной церкви в Челябинской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес

Дочь Алсу выиграла детский «Голос» перед днем рождения

Обновлено в 10:15
Авто

Раскрыты некоторые особенности нового Mercedes-Benz GLS для России

Новый флагманский кроссовер Mercedes-Benz GLS, недавно представленный на автосалоне в Нью-Йорке, приедет в Россию в двух модификациях: дизельной GLS 400 d и бензиновой GLS 450.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие

Минобороны озвучило список техники для парада Победы

Минобороны России рассказало, какая техника пройдет 9 мая по Красной площади в ходе парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 21:37
Кино

Что показали в 3-й серии 8-го сезона «Игры престолов»

Кадр из 3-й серии 8-го сезона "Игры престолов" Не до шуток во время битвы оказалось и Арье Старк.
Обновлено в 04:17
Кино

Фильм «Мстители: Финал» за день побил рекорд по сборам в России

Обновлено в 12:14
Авто

Обугленный остов Ferrari F355 удалось продать на аукционе

На онлайн-аукционе «Copart» продали машину, которая не вписывается в эту устоявшуюся тенденцию.
Обновлено в 07:33
Финансы

Внешняя торговля РФ подтверждает реальность ухода от доллара

Сокращение доли расчетов в долларах Россия за годы существования санкций с 2013 по 2018 годы сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно.
Обновлено в 04:33
Технологии

Tele2 первой запустила eSim в России

Мобильный оператор Tele2 первым в России запустил eSIM. Отныне обычную сим-карту можно заменить на ее виртуальный аналог.
Обновлено в 08:30
Энергетика

«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге из-за «Нафтогаза»

15 апреля "Газпром" для защиты прав обратился в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста своих активов.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля

В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Общество

Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек

Обновлено в 04:27
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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