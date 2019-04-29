Политика
Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданстваРБК 08:06
Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.
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Технологии
Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола
Обновлено в 07:20
Хоккей
Олег Знарок возглавил ХК «Спартак»
В 2010–2014 годах работал главным тренером ХК «Динамо», с ним клуб дважды выиграл Кубок Гагарина (сезоны 2011/12, 2012/13).
Обновлено в 06:22
Политика
Путин посоветовал Зеленскому вернуть украинский паспорт Саакашвили
Владимир Путин посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому в отстаивании прав человека начать с грузин, например с Михаила Саакашвили, вернув тому украинский паспорт.
Обновлено в 08:06
Кино
Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»
Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Дело сектантов, истязавших детей в Подмосковье, передали в суд
Лидер и двое членов сообщества "Каула Дхарма" предстанут перед судом по обвинению в истязании и сексуальном насилии над тремя несовершеннолетними, которых удерживали в подвале в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 08:11
Авто
Битопливные Lada Vesta CNG отзывают из-за глохнущего двигателя
Обновлено в 03:02
Кино
В «Игре престолов» нашли плагиат русских народных сказок
Обновлено в 08:58
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало в суд на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в ряде городов.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову
Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил артистку Ирину Салтыкову, которая утверждает, что мужчина унижал свою супругу из-за лишнего веса и буквально заставлял ее худеть.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Русская девушка Джонни Деппа скрывается в доме своего отца
Согласно западным источникам, русская танцовщица гоу-гоу Полина Глен вернулась в Россию в дом отца, чтобы избежать чрезмерного внимания журналистов.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием
Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Актер Артем Ткачук ранен ножом в Неаполе
Актер украинского происхождения Артем Ткачук получили ножевое ранение в Неаполе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 07:51
Политика
Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено в 07:54
Общество
Мосгордума отклонила законопроект о частичном запрете реагентов
Мосгордума не стала принимать законопроект о частичном запрете использования противогололедных реагентов в столице, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 08:39
Энергетика
Польша нашла замену российскому газу в Израиле
Возняк напомнил, что долгие годы страна жила на российском газе. Нынешний контракт с "Газпромом" действует до 2020 года.
Обновлено в 07:57
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутации
Нагиев считает, что нельзя запрещать детям звезд участвовать в подобных конкурсах. Проект дает возможность показать свой голос любому.
Обновлено в 04:03
Политика
Reuters: США могут ограничить передачу информации европейским союзникам из-за Huawei
США предупредили своих европейских союзников, что будут вынуждены пересмотреть возможность передачи им секретной информации в случае, если те примут решение об использовании оборудования китайской компании Huawei в создании сетей мобильной связи пятого поколения.
Обновлено в 08:29
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Здоровье
Врач посоветовал пить не больше ложки алкоголя в праздники
Алкоголь перерабатывается от 3 дней до 3 недель. И промежутки должны быть такими же.
Обновлено в 08:43
Наука
Ожирение сопутствует изменениям в мозге
Специалисты Роттердамского и Лейденского университетов в Нидерландах провели исследования связи между количеством жировых клеток в организме и изменениями в отделах головного мозга.
Обновлено 26 апреля в 09:05
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Наука
В хлебе обнаружили добавку, вызывающую диабет
Ученые из Школы общественного здравоохранения при Гарвардском университете (Массачусетс, США) доказали: производные пропионовой кислоты пропионат кальция (Е282) и пропионат натрия (Е281), которые широко использующихся в качестве консервантов для хлебобулочных изделий, способствуют ожирению.
Обновлено 26 апреля в 22:41
Общество
В Госдуму планируют повторно внести проект о штрафах для зацеперов
Предлагается увеличить размер штрафа за зацепинг на транспорте до 1,5 тысячи рублей и установить при этом минимальный штраф за данное правонарушение в размере 700 рублей.
Обновлено в 08:54
Футбол
Отец Влашича: надеюсь, что Никола будет готов к игре с «Зенитом»
Йошко Влашич, отец полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, рассказал о состоянии своего сына, который получил повреждение в выездном матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2). Хавбек также получил красную карточку и в любом случае пропустит следующую игру с «Динамо».
Обновлено в 08:51
Общество
На организацию детского отдыха регионам выделили 54 миллиарда рублей
Почти 54 миллиарда рублей выделено регионам на организацию детского отдыха в этом году, что на 10 миллиардов больше по сравнению с 2018 годом, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева на совещании у президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 08:22