Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданстваРБК 08:06

Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.

Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства

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