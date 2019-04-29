Политика
Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданстваРБК 08:06
Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.
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Политика
Путин предложил вернуть украинский паспорт Саакашвили
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
В Сети появилось первое за 5 лет видео лидера ИГ
Первый с июля 2014 года видеоролик, на котором запечатлен лидер "Исламского государства"(запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади появился в Интернете.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Суд оставил под стражей троих фигурантов дела Baring Vostok
Мосгорсуд признал законным арест троих фигурантов дела Baring Vostok, сообщило ТАСС.
Обновлено в 13:29
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Футболист сборной Чехии Шурал погиб в ДТП
Обновлено в 06:49
Общество
В Москве запускают социальный тариф мобильной связи
Абонентская плата по тарифу составит 150 рублей в месяц. В стоимость включены 200 минут звонков и 3 Гб мобильного интернета.
Обновлено в 08:32
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Общество
Юрий Лоза пошутил о скандальном финале шоу «Голос. Дети»
В одном из последних интервью 65-летний Юрий Лоза акцентировал, что подобные конкурсы негативно отражаются на детской психике.
Обновлено в 12:54
Происшествия
В Греции телеоператора убило пиротехникой
В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия
Артем Ткачук госпитализирован с ножевым ранением
Дебют Артема Ткачука в мировом кинематографе состоялся в фильме «Пираньи Неаполя».
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Дочь Алсу выиграла детский «Голос» перед днем рождения
Обновлено в 10:15
Авто
Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся с опозданием
В компании «Авилон», которая является официальным дилером бренда Aurus, затрудняются пояснить, чем обусловлена задержка в начале розничных продаж.
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес
В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой
В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Гаджеты
Дисплей смартфона OnePlus 7 Pro получил высшую оценку от DisplayMate
DisplayMate’s in-depth Lab Tests of the OnePlus 7 Pro OLED Display have just been completed, earning our Highest A+ Display Rating.
Обновлено в 08:11
Финансы
Внешняя торговля РФ подтверждает реальность ухода от доллара
Сокращение доли расчетов в долларах Россия за годы существования санкций с 2013 по 2018 годы сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно.
Обновлено в 04:33
Общество
Дмитрий Быков рассказал о самочувствии
21 апреля Быков пришел в сознание. Как рассказал сам Быков в авторской программе "Один", причиной его болезни стало отравление.
Обновлено в 11:06
Футбол
Денис Суарес не сыграет за «Арсенал» до конца сезона
Обновлено в 12:51
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Энергетика
«Газпром» не исключает задержки строительства «Северного потока-2»
Отсутствие разрешения на строительство морского участка «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Дании начинает беспокоить «Газпром», следует из слов замначальника департамента 512 (внешнеэкономическая деятельность) «Газпрома» Дмитрия Хандоги.
Обновлено в 13:14
Политика
Порошенко призвал не давать россиянам «святое украинское гражданство»
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, в свою очередь, о готовности предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, в первую очередь россиянам.
Обновлено в 10:52
Авто
Mercedes-AMG полностью переходит на полный привод
Глава AMG Тобиас Моэрс в беседе с изданием Autocar заявил, что компания готовится перевести все свои модели на полный привод из-за большого спроса на такие модификации среди клиентов.
Обновлено в 11:00
Политика
Вучич намерен бороться за Сербию на саммите в Берлине
Президент Сербии Александр Вучич намерен бороться за возглавляемую им страну на саммите стран Западных Балкан, который пройдет в Берлине, несмотря на то, что Белград окажется там единственным, кто выступает против независимости Косова и Метохии.
Обновлено в 02:32