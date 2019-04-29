Политика

Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданстваРБК 08:06

Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.
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Украинский политолог счёл резонным заявление Путина по поводу общего гражданства

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Путин прокомментировал заявление Зеленского об украинских паспортах для россиян

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Путин: россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства

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Владимир Путин увидел перспективы создания общего гражданства РФ и Украины

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Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства

РБК08:06
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Путин предложил вернуть украинский паспорт Саакашвили

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В Сети появилось первое за 5 лет видео лидера ИГ

Первый с июля 2014 года видеоролик, на котором запечатлен лидер "Исламского государства"(запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади появился в Интернете.
Обновлено в 12:54
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Суд оставил под стражей троих фигурантов дела Baring Vostok

Мосгорсуд признал законным арест троих фигурантов дела Baring Vostok, сообщило ТАСС.
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Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
Обновлено в 07:56
Общество

Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

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Происшествия

Суд приговорил отца полковника Захарченко к четырем годам колонии

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Амедиатека и КАРО.Арт покажут предпоследний эпизод «Игры престолов»

Обновлено в 07:17
Общество

В Москве запускают социальный тариф мобильной связи

Абонентская плата по тарифу составит 150 рублей в месяц. В стоимость включены 200 минут звонков и 3 Гб мобильного интернета.
Обновлено в 08:32
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Общество

Юрий Лоза пошутил о скандальном финале шоу «Голос. Дети»

В одном из последних интервью 65-летний Юрий Лоза акцентировал, что подобные конкурсы негативно отражаются на детской психике.
Обновлено в 12:54
Происшествия

В Греции телеоператора убило пиротехникой

В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия

Артем Ткачук госпитализирован с ножевым ранением

Дебют Артема Ткачука в мировом кинематографе состоялся в фильме «Пираньи Неаполя».
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес

Дочь Алсу выиграла детский «Голос» перед днем рождения

Обновлено в 10:15
Авто

Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся с опозданием

В компании «Авилон», которая является официальным дилером бренда Aurus, затрудняются пояснить, чем обусловлена задержка в начале розничных продаж.
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Шоу-бизнес

В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой

В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
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Дисплей смартфона OnePlus 7 Pro получил высшую оценку от DisplayMate

DisplayMate’s in-depth Lab Tests of the OnePlus 7 Pro OLED Display have just been completed, earning our Highest A+ Display Rating.
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Медиков уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату

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Стало известно, как будет выглядеть Земля, когда растают все льды

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Внешняя торговля РФ подтверждает реальность ухода от доллара

Сокращение доли расчетов в долларах Россия за годы существования санкций с 2013 по 2018 годы сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно.
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Полиция Ленобласти проверит семью, напоившую ребенка пивом в автобусе

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Футбол

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ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
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Энергетика

«Газпром» не исключает задержки строительства «Северного потока-2»

Отсутствие разрешения на строительство морского участка «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Дании начинает беспокоить «Газпром», следует из слов замначальника департамента 512 (внешнеэкономическая деятельность) «Газпрома» Дмитрия Хандоги.
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Глава AMG Тобиас Моэрс в беседе с изданием Autocar заявил, что компания готовится перевести все свои модели на полный привод из-за большого спроса на такие модификации среди клиентов.
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Новый флагман Redmi с Snapdragon 855 показали в рекламном видео

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Вучич намерен бороться за Сербию на саммите в Берлине

Президент Сербии Александр Вучич намерен бороться за возглавляемую им страну на саммите стран Западных Балкан, который пройдет в Берлине, несмотря на то, что Белград окажется там единственным, кто выступает против независимости Косова и Метохии.
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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