Политика
Путин заявил о возможности стыковки Севморпути с «Морским шелковым путем»Газета.Ru 02:18
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не исключает возможность состыковать Северный морской путь с китайским Шелковым путем. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, такое заявление российский лидер сделал в ходе форума "Один пояс - один путь".
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Музыка
Дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия
В Хабаровском крае упал самолет Як-18
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.
Обновлено в 02:44
Происшествия
На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Из шахты в ЛНР после аварии подняли тела 13 горняков
Спасатели подняли на поверхность тела 13 горняков, погибших при аварии на шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Обновлено в 01:01
Армия и оружие
Фото столкновения авиабомб в воздухе появилось в Сети
Как можно заметить на опубликованных в Сети фотографиях, во время выполнения учебно-боевой задачи отечественные истребители-бомбардировщики Су-34 провели сброс авиабомб ОФАБ-500ШР, которые после столкновения в воздухе взорвались.
Обновлено вчера в 04:51
Политика
В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец
Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Религия
НТВ покажет схождение Благодатного огня в прямом эфире
Обновлено в 03:30
Наука
Назван фактор, повышающий на 50% риск преждевременной смерти
Исследователи из Уппсальского университета (Швеция) заявили, что высокий уровень полихлорированных бифенилов (ПХБ) в крови связан со значительным риском ранней смерти у пожилых людей, передает Medicalxpress.
Обновлено в 00:49
Происшествия
В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»
В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Жириновскому подарили торт в виде карты Украины
Обновлено вчера в 12:35
Политика
В Кремле прокомментировали приговор Бутиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что осуждённая в США российская гражданка Мария Бутина не могла совершить того, в чём её обвинили.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В ДТП в Крыму погибли пять человек
Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Футбол
Неймар назвал причины ухода из «Барселоны»
Обновлено в 03:46
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Политика
Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки
Сферу своей деятельности Росгвардия обозначает как «обеспечение государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина».
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия
МЧС назвало возможную причину пожара на заводе «Красмаш»
Причиной крупного пожара на территории красноярского завода "Красмаш" могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
Обновлено в 03:28
Авто
Aston Martin готовит версию спорткара Vantage с «механикой»
Суббренд AMR, принадлежащий британскому автопроизводителю Aston Martin, готовит к выходу в серию версию спорткара Vantage с механической трансмиссией.
Обновлено в 03:09
Экономика
Медведев предложил привлекать бизнес к переподготовке педагогов
По словам Дмитрия Медведева, предприятия реального сектора экономики должны вовлекаться в подготовку, переподготовку и повышение квалификации школьных учителей и педагогов колледжей, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 03:52
Политика
Поклонская посоветовала Порошенко собирать вещи
Депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская спрогнозировала будущее уходящего «президента» Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 02:59
Автоспорт
Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в Баку
Неудачи российского гонщика F-1 Даниила Квята начались еще в самом начале – пилот потерял около часа в начале второй сессии из-за проблем с усилителем рулевого управления.
Обновлено вчера в 14:45
Армия и оружие
Фрегаты для ВМС Индии в Калининграде построят до 2023 года
Обновлено вчера в 08:46
Футбол
Впервые за 13 лет «Ливерпуль» одержал 10 побед подряд
Обновлено в 00:22
Происшествия
СК завел дело после исчезновения семьи из пяти человек в Уфе
Следственный комитет завел уголовное дело после исчезновения семьи из пяти человек в Уфе, сообщает управление СК по Башкирии.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
Трое детей пострадали при стрельбе в штате Оклахома в США
Ранее сайт kp.ru писал, что в результате стрельбы в американской штате Огайо погиб полицейский, еще один страж порядка получил ранения.
Обновлено в 01:40
Футбол
Дзюба признан лучшим футболистом 25-го тура РПЛ
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Наука
В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов
В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Путин заявил о возможности расширения проекта «Сахалин-2»
Россия изучает возможность расширения проекта по сжижению газа "Сахалин-2", заявил президент России Владимир Путин на первом заседании круглого стола второго Международного форума "Один пояс — один путь" в Пекине.
Обновлено в 00:39