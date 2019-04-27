Политика

Путин заявил о возможности стыковки Севморпути с «Морским шелковым путем»Газета.Ru 02:18

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не исключает возможность состыковать Северный морской путь с китайским Шелковым путем. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, такое заявление российский лидер сделал в ходе форума "Один пояс - один путь".
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Путин рассказал о планах на кратчайший судоходный маршрут из Европы в Азию

Lenta.ru02:36

Путин заявил о возможности стыковки Севморпути с «Морским шелковым путем»

Газета.Ru02:18

Путин: Россия рассматривает возможность стыковки Севморпути с «Морским шелковым путем»

ТАСС00:58

Путин допустил соединение Севморпути с китайским «Морским шелковым путем»

РБК01:19

Путин: Севморпуть могут состыковать с Морским шёлковым путём

News.ru01:16

Путин не исключил возможности стыковки Севморпути с Морским шёлковым путём

Life.ru01:52

Путин на форуме в Пекине: о морских путях, поставках газа и энергобезопасности

Вести.Ru00:25
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Дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»

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На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки

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Из шахты в ЛНР после аварии подняли тела 13 горняков

Спасатели подняли на поверхность тела 13 горняков, погибших при аварии на шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
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Как можно заметить на опубликованных в Сети фотографиях, во время выполнения учебно-боевой задачи отечественные истребители-бомбардировщики Су-34 провели сброс авиабомб ОФАБ-500ШР, которые после столкновения в воздухе взорвались.
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Политика

В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец

Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
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Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
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Назван фактор, повышающий на 50% риск преждевременной смерти

Исследователи из Уппсальского университета (Швеция) заявили, что высокий уровень полихлорированных бифенилов (ПХБ) в крови связан со значительным риском ранней смерти у пожилых людей, передает Medicalxpress.
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Происшествия

В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»

В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено вчера в 12:56
Политика

Жириновскому подарили торт в виде карты Украины

Обновлено вчера в 12:35
Политика

В Кремле прокомментировали приговор Бутиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что осуждённая в США российская гражданка Мария Бутина не могла совершить того, в чём её обвинили.
Обновлено в 02:49
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В ДТП в Крыму погибли пять человек

Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
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Неймар назвал причины ухода из «Барселоны»

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Варвара Караулова вышла на свободу

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Политика

Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки

Сферу своей деятельности Росгвардия обозначает как «обеспечение государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина».
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Происшествия

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Причиной крупного пожара на территории красноярского завода "Красмаш" могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
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Авто

Aston Martin готовит версию спорткара Vantage с «механикой»

Суббренд AMR, принадлежащий британскому автопроизводителю Aston Martin, готовит к выходу в серию версию спорткара Vantage с механической трансмиссией.
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Экономика

Медведев предложил привлекать бизнес к переподготовке педагогов

По словам Дмитрия Медведева, предприятия реального сектора экономики должны вовлекаться в подготовку, переподготовку и повышение квалификации школьных учителей и педагогов колледжей, передаёт РИА Новости.
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Поклонская посоветовала Порошенко собирать вещи

Депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская спрогнозировала будущее уходящего «президента» Украины Петра Порошенко.
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Автоспорт

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Неудачи российского гонщика F-1 Даниила Квята начались еще в самом начале – пилот потерял около часа в начале второй сессии из-за проблем с усилителем рулевого управления.
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Армия и оружие

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Впервые за 13 лет «Ливерпуль» одержал 10 побед подряд

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СК завел дело после исчезновения семьи из пяти человек в Уфе

Следственный комитет завел уголовное дело после исчезновения семьи из пяти человек в Уфе, сообщает управление СК по Башкирии.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия

Трое детей пострадали при стрельбе в штате Оклахома в США

Ранее сайт kp.ru писал, что в результате стрельбы в американской штате Огайо погиб полицейский, еще один страж порядка получил ранения.
Обновлено в 01:40
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Дзюба признан лучшим футболистом 25-го тура РПЛ

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Армия и оружие

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Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Наука

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В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
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Путин заявил о возможности расширения проекта «Сахалин-2»

Россия изучает возможность расширения проекта по сжижению газа "Сахалин-2", заявил президент России Владимир Путин на первом заседании круглого стола второго Международного форума "Один пояс — один путь" в Пекине.
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