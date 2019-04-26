Политика
Путин заявил о возможности стыковки Севморпути с «Морским шелковым путем»Газета.Ru 02:18
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не исключает возможность состыковать Северный морской путь с китайским Шелковым путем. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, такое заявление российский лидер сделал в ходе форума "Один пояс - один путь".
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