Политика

Путин заявил о возможности стыковки Севморпути с «Морским шелковым путем»Газета.Ru 02:18

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не исключает возможность состыковать Северный морской путь с китайским Шелковым путем. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, такое заявление российский лидер сделал в ходе форума "Один пояс - один путь".
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Путин заявил о возможности стыковки Севморпути с «Морским шелковым путем»

Газета.Ru02:18

Путин не исключил возможности стыковки Севморпути с Морским шёлковым путём

Life.ru01:52

Путин: Севморпуть могут состыковать с Морским шёлковым путём

News.ru01:16

Путин допустил соединение Севморпути с китайским «Морским шелковым путем»

РБК01:19

Путин: Россия рассматривает возможность стыковки Севморпути с «Морским шелковым путем»

ТАСС00:58

Путин на форуме в Пекине: о морских путях, поставках газа и энергобезопасности

Вести.Ru00:25

Украина планирует встроиться в Новый Шелковый путь: что из этого получится?

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