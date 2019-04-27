Политика
Путин заявил о возможности расширения проекта «Сахалин-2»РИА Новости 00:39
Россия изучает возможность расширения проекта по сжижению газа "Сахалин-2", заявил президент России Владимир Путин на первом заседании круглого стола второго Международного форума "Один пояс — один путь" в Пекине.
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В прошлом году поставки российского СПГ за рубеж увеличились более чем на 70% – до почти 27 млрд кубометров. В ближайшие 20 лет рассчитываем довести данный показатель до 100 млрд кубометров. Рассматривается возможность расширения "Сахалина-2" – крупного проекта по сжижению газа на Дальнем Востоке.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 06:19, Ашберн
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Политика
Путин думает о раздаче российских паспортов всем украинцам
Президент России Владимир Путин заявил, что в будущем украинцам могут упростить получение российского гражданства.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Из шахты в ЛНР после взрыва извлекли тела 13 горняков
Спасатели извлекли тела 13 горняков из-под завалов на шахте «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка самопровозглашённой Луганской народной республики.
Обновлено в 01:38
Происшествия
В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»
На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено вчера в 10:40
Музыка
Лобода отреагировала на результаты финала «Голос. Дети»
Позже СМИ сообщили, что результаты финала перепроверят.
Обновлено в 03:02
Религия
Великая суббота перед Пасхой стала последним испытанием для верующих
В этом году Великая суббота выпадает на 27 апреля. Этот день станет последним испытанием для православных верующих.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
«Транснефть» получила ответ на обвинения в загрязнении нефти
Первый заместитель гендиректора "СамараТрансНефть-терминал" Антон Томилов заявил, что информация об умышленном со стороны компании вбросе хлороорганики в трубопровод "Дружба" является некорректной.
Обновлено вчера в 14:49
Общество
Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому
Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.
Обновлено вчера в 14:36
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Происшествия
В Уфе нашли тела пропавших членов семьи в колодце
Правоохранители нашли в колодце на дачном участке в Уфе тела пяти членов семьи, которые пропали в декабре прошлого года, сообщил РИА Новости представитель МВД по Башкирии.
Обновлено в 05:20
Кино
В Google появилась перчатка бесконечности Таноса
Обновлено вчера в 04:20
Политика
Сын Лукашенко покорил девушек внешним видом
Пользователи социальных сетей, в основном девушки, поражены внешним видом третьего сына главы Белоруссии Александра Лукашенко — Николая.
Обновлено вчера в 12:56
Наука
Названа причина «кислородной катастрофы» 50 млн лет назад
Исследователи из Принстонского университета в Соединенных Штатов задались идеей выяснить, что стало причиной изменения климата еще 50 миллионов лет назад.
Обновлено в 02:43
Авто
Названы самые надежные китайские автомобили в России
Эксперты портала «UsedCars» составили рейтинг самых надежных китайских автомобилей последнего времени.
Обновлено в 02:00
Футбол
Адвокат Кокорина-младшего: прокурор может попросить 5 лет лишения свободы
Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, брата футболиста «Зенита» Александра Кокорина, назвал срок, который может попросить сторона обвинения по делу.
Обновлено в 04:56
Экономика
Ford оценил закрытие заводов в России в $174 млн
Американский концерн Ford списал $174 млн в I квартале 2019 г. из-за реструктуризации бизнеса в России, такая сумма указана в презентации к опубликованной отчетности компании.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
Путин сказал, в каком случае не будет газоснабжения Украины
Украина покупает газ вдвое дороже, чем могла бы, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала поклонникам третьего «ребенка»
Экс-солистка показала поклонникам ее творчества домашнего питомца – милого песика белого окраса шерстки.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
Как Моргунов перессорился с режиссерами и чиновниками
Обновлено в 01:20
Происшествия
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае
При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В ДТП на Киевском шоссе в Москве пострадал грудной ребенок
На месте работают сотрудники ГИБДД. Из-за ДТП перекрыто движение транспорта по двум полосам Киевского шоссе.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Трампа бросили телефон во время выступления
Мужчина бросил мобильный телефон в сторону президента США Дональда Трампа, когда тот поднимался на сцену для выступления перед Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) в Индиане.
Обновлено вчера в 21:47
Политика
Тимошенко раскритиковала намерения Рады ограничить права президента
Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" раскритиковала законопроект депутатов Верховной рады, который существенно ограничивает права президента Украины, и призвала дать шанс избранному главе государства выполнять свою работу.
Обновлено в 05:58
Политика
В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец
Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес
Лишние 9 кг: Малышева посоветовала Сябитовой похудеть
Обновлено вчера в 16:15
Хоккей
Защитник Андрей Марков покинет «Ак Барс»
Стало известно, что "Ак Барс", сложивший с себя полномочия обладателя Кубка Гагарина, расстанется с несколькими хоккеистами.
Обновлено в 05:34
Политика
Путин пообщался с канцлером Австрии в Пекине
Обновлено в 03:45
Общество
В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ
В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Хоккей
Малкин отправился в расположение сборной России
Обновлено в 02:25