Политика
Путин заявил о возможности расширения проекта «Сахалин-2»РИА Новости 00:39
Россия изучает возможность расширения проекта по сжижению газа "Сахалин-2", заявил президент России Владимир Путин на первом заседании круглого стола второго Международного форума "Один пояс — один путь" в Пекине.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 03:14, Ашберн
Политика
Лидер КНР призвал бороться с протекционизмом
Противостоять протекционизму призвал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 27 апреля на первом круглом столе форума «Один пояс — один путь».
Обновлено в 02:29
Происшествия
Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции
Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия
На шахте в ЛНР обнаружили тела 13 горняков
Тела еще восьми шахтеров обнаружили спасатели вечером и ночью под завалами на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в МЧС ЛНР.
Обновлено в 00:37
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная на 4,5 года за попытку вступить в террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), вышла на свободу.
Обновлено в 01:53
Политика
Депутат Рады рассказал об угрозе повторения чернобыльской катастрофы
Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране работает ряд предприятий, на которых существует реальная угроза экологической катастрофы.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
В ДТП в Крыму погибли пять человек
Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Энергетика
Трамп заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефть
Президент США Дональд Трамп обратился к представителям ОПЕК с просьбой обеспечить снижение цен на нефть.
Обновлено вчера в 10:44
Политика
В Кремле прокомментировали приговор Бутиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что осуждённая в США российская гражданка Мария Бутина не могла совершить того, в чём её обвинили.
Обновлено в 02:49
Космос
Накроет Землю тенью: Уфологи спрогнозировали появление Нибиру 28 апреля
По мнению уфологов, воскресенье Нибиру накроет Землю тенью и ледники положат конец всей жизни на планете.
Обновлено в 02:16
Политика
Путин упростил получение паспортов жителями ДНР и ЛНР
Президент РФ Владимир Путин своим указом упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса. Документ опубликовал сайт Кремля.
Обновлено 24 апреля в 09:55
Путешествия
Лодку Федора Конюхова сняли на видео
Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 02:55
Наука
Выяснена причина возникновения гигантской полыньи в Антарктиде
Из-за труднодоступного места ученые Нью-Йоркского университета в Абу-Даби использовали сочетание спутниковых наблюдений и данных реанализа, чтобы обнаружить, что циклоны (столь же интенсивные, как категория 11 по шкале Бофорта) и сильные ветры, дующие вдоль ледяного покрова, вызывают смещение льда в противоположных направлениях, что приводит к возникновению полыньи.
Обновлено 25 апреля в 09:18
Армия и оружие
Новая российская подлодка испугала немецкие СМИ
Немецкое издание Stern выразило свое беспокойство из-за новой российской подводной лодки "Белгород".
Обновлено в 01:52
Происшествия
Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе
Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено вчера в 14:20
Кино
Россиянин покорил Эльбрус в честь финала «Мстителей»
Зубенко побил собственный рекорд скорости восхождения на высочайшую горную вершину России в честь выпуска кинокартины «Мстители: Финал».
Обновлено вчера в 11:46
Наука
В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов
В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
Двое погибли при падении самолета Як-18 в Хабаровском крае
Самолет Як-18 упал в Хабаровском крае, в результате погибли два человека. Об этом в субботу, 27 апреля, заявили власти региона.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук рассказала, почему попросила голосовать за дочь Алсу в музыкальном конкурсе
Понятно что Алсу ваша коллега по цеху, как говорится, но призывать голосовать за её дочь это как минимум не красиво, хотя бы потому что у каждого своё мнение и каждый способен сам осознанно сделать свой выбор, - резко отреагировали поклонники Юлии Ковальчук на просьбу певицы.
Обновлено в 01:38
Происшествия
На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки
Обновлено вчера в 23:56
Наука
Физики из России провели сверхточную «перепись» космических лучей
Обновлено 24 апреля в 05:45
Политика
В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец
В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Финансы
Центробанк оставил ключевую ставку без изменений
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.
Обновлено вчера в 06:30
Автоспорт
Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в Баку
Неудачи российского гонщика F-1 Даниила Квята начались еще в самом начале – пилот потерял около часа в начале второй сессии из-за проблем с усилителем рулевого управления.
Обновлено вчера в 14:45
Хоккей
«Каролина» без Свечникова обыграла «Айлендерс» и повела в серии
Обновлено вчера в 22:09
Технологии
ГУП «ТЦТР» Якутии: Спутниковая связь в Якутии станет устойчивее
Участие в международном форуме дало чёткое видение стратегии развития спутниковой связи, новых коммерческих и технологических решений для дальнейшего роста услуг связи ГУП «ТЦТР» на телекоммуникационном рынке республики.
Обновлено в 01:13
Футбол
Михайлов станет вице-президентом «Спартака», Цорн будет отвечать за селекцию
Как стало известно «Чемпионату», член совета директоров «Лукойла» Сергей Михайлов станет новым вице-президентом «Спартака».
Обновлено в 02:33
Авто
Составлен рейтинг регионов с самыми большими продажами новых авто
Москва и Подмосковье стали крупнейшими региональными рынками по продажам новых легковых автомобилей в 1 квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 10:10
Авто
Названы самые надежные китайские автомобили
Эксперты портала «UsedCars» составили рейтинг самых надежных китайских автомобилей последнего времени.
Обновлено в 02:00