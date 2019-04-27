Политика

Путин заявил о возможности расширения проекта «Сахалин-2»РИА Новости 00:39

Россия изучает возможность расширения проекта по сжижению газа "Сахалин-2", заявил президент России Владимир Путин на первом заседании круглого стола второго Международного форума "Один пояс — один путь" в Пекине.
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Владимир Путин
В прошлом году поставки российского СПГ за рубеж увеличились более чем на 70% – до почти 27 млрд кубометров. В ближайшие 20 лет рассчитываем довести данный показатель до 100 млрд кубометров. Рассматривается возможность расширения "Сахалина-2" – крупного проекта по сжижению газа на Дальнем Востоке.
— Владимир ПутинEastRussia 05:35

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