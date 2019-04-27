Политика
Путин заявил о возможности расширения проекта «Сахалин-2»РИА Новости 00:39
Россия изучает возможность расширения проекта по сжижению газа "Сахалин-2", заявил президент России Владимир Путин на первом заседании круглого стола второго Международного форума "Один пояс — один путь" в Пекине.
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В прошлом году поставки российского СПГ за рубеж увеличились более чем на 70% – до почти 27 млрд кубометров. В ближайшие 20 лет рассчитываем довести данный показатель до 100 млрд кубометров. Рассматривается возможность расширения "Сахалина-2" – крупного проекта по сжижению газа на Дальнем Востоке.
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Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова заступилась за Ольгу Бузову перед Ксенией Собчак
Прославленная российская танцовщица Анастасия Волочкова заступилась за новоявленную исполнительницу Ольгу Бузову перед своей бывшей приятельницей Ксенией Собчак.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Общество
МЧС предупреждает свердловчан о мокром снеге и гололеде
По данным синоптиков 28 апреля местами в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.
Обновлено в 04:58
Музыка
Дочь Алсу «победила» в шоу «Голос. Дети»
По мнению телезрителей, итоги голосования выглядят так: Совесть 15,6% Совесть 27,9% Деньги 56,5% После того, как обнародовали итоги голосования в финале, Алсу и Микелла отключили комментарии в Инстаграме.
Обновлено в 04:43
Общество
В Новосибирске двух школьников вызвали в полицию из-за футболок
Автор коллекции футболок, школьник 16-летний Никита Дмитриев, пояснил, что он против стрельбы в школах, коллекция была посвящена «Колумбайну», чтобы привлечь внимание к этой проблеме.
Обновлено в 00:02
Политика
Получение гражданства РФ могут упростить для всех жителей Украины
Президент России Владимир Путин задумался об упрощении процедуры получения гражданства России всем жителям Украины, а не только Донбасса, 27 апреля сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Политика
Путин назвал приговор Бутиной беспределом
"МИД дал уже комментарий по поводу 18 месячного приговора Бутиной, и, по-моему, там так и сказано, в комментарии МИДа, что это беспредел.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Происшествия
СК проводит расследование по факту убийства семьи в Уфе
Обновлено в 06:54
Гаджеты
Фото дня: печатная плата неизвестной видеокарты AMD, которая получит память GDDR6 и два восьмиконтактных разъёма дополнительного питания
Обновлено в 04:15
Политика
Медведев поручил выявить виновных в загрязнении нефтепровода «Дружба»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил за неделю провести проверку обстоятельств попадания некачественных продуктов в нефтепровод «Дружба» в ходе поставок в Белоруссию и наказать виновных.
Обновлено в 06:25
Политика
Путин назвал заявления о реверсе газа на Украине «чушью и обманом»
Без транзита российского газа Украина не сможет заниматься реверсом газа, заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Обновлено в 06:47
Политика
Пушков дал совет Зеленскому в вопросе разрешения ситуации в Донбассе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского об условиях мира в Донбассе.
Обновлено в 03:42
Политика
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства
Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 14:49
Религия
Великая суббота перед Пасхой стала последним испытанием для верующих
В этом году Великая суббота выпадает на 27 апреля. Этот день станет последним испытанием для православных верующих.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец
В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Авто
25-летнее купе Mazda RX-7 продали за цену нового Porsche
Купе Mazda RX-7 образца 1994 года, которое долгое время не использовалось и за всю свою жизнь проехало 7,4 тысячи километров, продали за 70 тысяч долларов (около 4,5 миллиона рублей по текущему курсу).
Обновлено в 03:00
Здоровье
В Приморье растет число не привитых против кори детей
В Приморском крае вызывает беспокойство ежегодный рост числа детей в возрасте от 1 года до 17 лет, не привитых против кори.
Обновлено вчера в 01:32
Футбол
Неймар: «Моя игра приводит болельщиков на стадион»
Мои друзья и родственники знают, каков я на самом деле. Возможно, на мне много фолят из-за моего стиля игры.
Обновлено в 03:25
Политика
Путин рассказал, во сколько обойдется выдача паспортов жителям Донбасса
Российский лидер Владимир Путин заявил, что журналисты неверно посчитали затрату на выдачу российских паспортов украинским гражданам.
Обновлено в 05:33
Политика
Песков пошутил, что Путин работает вместо сна
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
Обновлено в 03:39
Политика
Генсек ООН прокомментировал выход США из договора о торговле оружием
Международный договор о торговле оружием был открыт для подписания в США в 2013 году и вступил в силу в 2014 году при условии, что его ратифицировали 50 стран — членов ООН.
Обновлено вчера в 17:13
Общество
Россиянам могут запретить ввозить хамон и пармезан
Россиянам могут запретить ввозить в страну хамон и пармезан, сообщают «Ведомости».
Обновлено 25 апреля в 02:18
Религия
В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня
Обновлено вчера в 22:10
Кино
В Google появилась перчатка бесконечности Таноса
Обновлено вчера в 04:20
Политика
Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза
Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору Валентину Коновалову.
Обновлено вчера в 05:09
Общество
Жительницу Латвии оскорбила инструкция на русском языке
Жительница Латвии Карла Луна сочла оскорбительным письмо от предприятия Latvijas gāze, содержащее инструкцию к газовому счетчику на русском языке.
Обновлено в 06:35
Автоспорт
Промоутер Гран-при Азербайджана рассказал о ряде инцидентах
Обновлено в 05:53