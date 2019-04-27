Политика

Путин заявил о возможности расширения проекта «Сахалин-2»RT на русском 00:58

Россия рассматривает возможность расширения проекта по сжижению газа «Сахалин-2», заявил российский лидер Владимир Путин в ходе заседания круглого стола на форуме «Один пояс — один путь» в Пекине. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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Путин заявил о возможном расширении нефтегазового проекта «Сахалин-2»

РБК01:03

Путин заявил о возможности расширения проекта «Сахалин-2»

RT на русском00:58

Путин заявил о возможности расширения проекта «Сахалин-2»

ТК Звезда00:37

Путин рассказал о 20-летнем плане по СПГ

Взгляд.ру00:40

Путин заявил, что Россия намерена наращивать поставки газа за рубеж

ТАСС00:38

Путин: Россия намерена наращивать поставки газа за рубеж

Комсомольская правда00:57

Путин рассказал о возможности расширения проекта «Сахалин-2»

Life.ru00:22
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 01:41, Ашберн
Космос

Японии удалось создать искусственный кратер на астероиде Рюгу

Обновлено 25 апреля в 09:50
Происшествия

Из шахты в ЛНР после аварии подняли тела 13 горняков

Обновлено в 01:01
Происшествия

На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки

Обновлено вчера в 23:56
Музыка

После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов

В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 19:03
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Религия

В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня

Обновлено вчера в 22:10
Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Общество

Прапорщик из Екатеринбурга стала главной красоткой Росгвардии

Первый всероссийский фотоконкурс «Краса Росгвардии» выиграла прапорщик полиции из Екатеринбурга Анна Храмцова.
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия

Три ребёнка ранены в перестрелке в Оклахоме

Три ребёнка пострадали в результате перестрелки в штате Оклахома в США.
Обновлено в 01:17
Авто

Составлен рейтинг регионов с самыми большими продажами новых авто

Москва и Подмосковье стали крупнейшими региональными рынками по продажам новых легковых автомобилей в 1 квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия

В МЧС назвали возможную причину пожара на заводе «Красмаш»

Обновлено в 00:36
Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП в Татарстане

ДТП с участием автомобиля Opel в Буинском районе Татарстана унесло жизни трех человек, еще один госпитализирован.
Обновлено в 01:31
Экономика

Petrobras планирует продать 8 НПЗ в Бразилии и сеть заправок в Уругвае

Совет директоров бразильского энергогиганта Petrobras одобрил план, предполагающий продажу восьми нефтеперерабатывающих заводов в Бразилии и сеть заправок в Уругвае PUDSA, сообщила компания.
Обновлено вчера в 22:46
Авто

Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta

Обновлено 25 апреля в 06:50
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны

Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.
Обновлено 25 апреля в 07:47
Технологии

Власти потратят 28 млрд рублей на разработку оборудования для сетей 5G

Ранее власти говорили, что на создание сетей 5G потребуется около 650 миллиардов рублей инвестиций от компаний.
Обновлено вчера в 06:35
Политика

Штаб Зеленского допустил роспуск Рады из-за отсутствия коалиции

По словам Разумкова, различные организации обращались к спикеру Рады Андрею Парубию с просьбой предоставить поименный список депутатов, входящих в коалицию, но не получили ответа.
Обновлено вчера в 17:04
Здоровье

Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей

Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и назвали причины возникновения рака легких у некурящих людей.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия

Адвокат допустил смягчение режима заключения экс-майору Евсюкову

Обновлено в 00:05
Армия и оружие

Немецкие СМИ испугались новой российской подлодки

Обновлено вчера в 22:39
Финансы

ЦБ в третий раз не стал менять ключевую ставку

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 7,75%, но допустил ее снижение уже на следующем заседании – в июне.
Обновлено вчера в 06:30
Общество

Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети

В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия

В ДТП в Крыму погибли шесть человек

Шесть человек погибли, двое пострадали в результате лобового столкновения иномарки и микроавтобуса в Симферопольском районе Крыма.
Обновлено в 00:50
Политика

Глава ФБР считает Китай главной угрозой США в сфере шпионажа

Китай является наиболее значимой угрозой в сфере шпионажа для США и предпринимает значительные усилия для кражи интеллектуальной собственности.
Обновлено вчера в 09:28
Общество

В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации

Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 07:49
Футбол

«Спартак» начал обновляться, Кононов продолжит тренировать команду

«Совет директоров видит в Олеге Георгиевиче тренера, способного привести «Спартак» к новым титулам при активном привлечении собственных воспитанников», – говорится в сообщении и добавляется, что ресурс той команды, которая два года назад стала чемпионом страны, исчерпан.
Обновлено вчера в 08:55
Шоу-бизнес

Лишние 9 кг: Малышева посоветовала Сябитовой похудеть

Обновлено вчера в 16:15
Политика

В ООН отреагировали на отказ США от договора о торговле оружием

Генсек ООН Антониу Гутерреш дал комментарий после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал выход страны из Международного договора о торговле оружие.
Обновлено вчера в 18:15
Общество

В России впервые применили закон о фейковых новостях

В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.
Обновлено вчера в 16:43
Политика

Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 08:37
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Сахалин-2
Нефтегазовый проект, реализуемый на острове Сахалин на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта является компания «Сахалин Энерджи».
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