Политика

Путин считает необходимым следовать принципу свободы интернетаRT на русском 03:55

Российский лидер Владимир Путин считает, что России необходимо следовать принципу свободы интернета. Об этом говорится в приветствии президента, которое зачитал на российском форуме по управлению интернетом (RIGF-2019) первый замглавы администрации главы государства Сергей Кириенко.
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Владимир Путин
Здесь особую роль играет позиция самого интернет-сообщества, его открытость и готовность к конструктивному диалогу.
— Владимир ПутинТАСС 02:50

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Путин считает важным сохранять свободу интернета и диалог с интернет-сообществом

Коммерсантъ03:55

Путин считает, что Рунет немыслим в отрыве от всемирного пространства

РИА Новости03:38

Путин заявил о важности сохранения свободного интернета

Известия03:08

Путин считает важным диалог с интернет-сообществом и свободу сети

ТАСС03:07

Путин отметил важность сохранения свободы Интернета

РЕН ТВ03:04

Путин заявил о необходимости обеспечивать свободу интернета

РБК03:18

Путин считает необходимым следовать принципу свободы интернета

RT на русском03:55
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Политика

ФБР ведет расследование против Игоря Коломойского

Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского, пишет The Daily Beast.
Обновлено в 03:33
Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Обновлено вчера в 17:55
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Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей

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Бабаев рассказал о будущем футболиста Влашича в ЦСКА

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что арендованный у английского «Эвертона» полузащитник Никола Влашич может остаться в команде.
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Автоспорт

Ландо Норрис: «В этом году хочу обходиться без алкоголя»

Обновлено в 02:57
Политика

Порошенко назвал дату проведения дебатов с Зеленским

Президент Украины Пётр Порошено предложил своему сопернику на выборах главы государства Владимиру Зеленскому провести дебаты вечером 14 апреля.
Обновлено в 01:39
Политика

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На 68-м году жизни сегодня скончался бывший председатель Госсовета Татарстана Василий Лихачев.В период с 1991 по 1998 год Василий Лихачев являлся вице-президентом, председателем Госсовета Татарстана, зампредом Совета Федерации РФ.
Обновлено в 02:21
Общество

Косаток из «китовой тюрьмы» выпустят в дикую природу

Ученые приняли решение выпустить всех животных из "китовой тюрьмы" в дикую природу, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко.
Обновлено в 02:21
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные

Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Армия и оружие

В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты

Ранее советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков, комментируя испытания нового ракетного комплекса "Нептун", заявил, что снаряд способен преодолеть около 300 километров и поразить цели в Севастопольской бухте.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей

Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак

Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Армия и оружие

Армия России получит за три года 150 тысяч новых АК-12 и АК-15

Обновлено 06 апреля в 15:22
Общество

Меган Маркл бросила вызов Елизавете II

Обновлено вчера в 07:00
Политика

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно в присутствии западных представителей говорить с Россией о мире в Донбассе, и сообщил, что готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 20:35
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская показала сына-именинника

Актриса Елизавета Боярская опубликовала семейную фотографию, сделанную в день рождения ее старшего сына.
Обновлено вчера в 18:31
Политика

Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг

В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:07
Экономика

СМИ сообщили детали проекта директивы по продаже «Трансконтейнера»

Члены советы директоров РЖД в ближайшее время могут получить директиву правительства о продаже 50% плюс 2 акции «Трансконтейнера».
Обновлено вчера в 22:25
Политика

Посольство РФ возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери

Посольство России в Лондоне отреагировало в Twitter на статью The Mirror о встрече посла Александра Яковенко с пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери Чарли Роули и его братом Мэттью.
Обновлено в 02:29
Здоровье

Больницы по всему миру атаковал устойчивый к лекарствам грибок-убийца

В больницах нескольких американских штатов распространился необычайно живучий и очень опасный грибок Candida auris: он атакует пациентов с ослабленной иммунной системой и может привести к летальному исходу.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Полицейский в Хабаровске спас человека из горящего автомобиля

Обновлено вчера в 22:34
Космос

В ESA создают космический зонд с системой автономной навигации

Зонд миссии Hera, который должен будет в 2023 году отправиться к астероиду Дидимос, хотят оснастить системой автономной навигации, подобной той, что ставят на беспилотные автомобили.
Обновлено в 03:04
Политика

Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов собирается подать в суд за отмену концертов в Приморье

Дмитрий Певцов, который редко бывает замешан в скандалах, на этот раз не смог скрыть возмущения и публично рассказал о том, как его обманули организаторы концерта.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Минобороны опубликовало документы времен ВОВ о «дороге жизни» из Севастополя

Обновлено в 03:24
Армия и оружие

Жители ДНР разоблачили переодетого в ополченца бойца ВСУ

Жители Донбасса разоблачили провокацию 72-го центра информационно-психологических операций Сил спецопераций Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес

Дарья Сагалова стала мамой в третий раз

Звезда сериала «Счастливы вместе» сообщила неожиданную новость о том, что стала мамой.
Обновлено вчера в 09:45
Политика

Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти

Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком

В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Политика

Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Отмечается, что женщина долгое время скрывала истинное место рождения. В ее официальной биографии указывалось, что она родилась в Киеве.
Обновлено в 01:24
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