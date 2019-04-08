Политика
Путин считает необходимым следовать принципу свободы интернетаRT на русском 03:55
Российский лидер Владимир Путин считает, что России необходимо следовать принципу свободы интернета. Об этом говорится в приветствии президента, которое зачитал на российском форуме по управлению интернетом (RIGF-2019) первый замглавы администрации главы государства Сергей Кириенко.
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Здесь особую роль играет позиция самого интернет-сообщества, его открытость и готовность к конструктивному диалогу.
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Политика
ФБР ведет расследование против Игоря Коломойского
Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского, пишет The Daily Beast.
Обновлено в 03:33
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Обновлено вчера в 20:51
Футбол
Бабаев рассказал о будущем футболиста Влашича в ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что арендованный у английского «Эвертона» полузащитник Никола Влашич может остаться в команде.
Обновлено в 01:57
Автоспорт
Ландо Норрис: «В этом году хочу обходиться без алкоголя»
Обновлено в 02:57
Политика
Порошенко назвал дату проведения дебатов с Зеленским
Президент Украины Пётр Порошено предложил своему сопернику на выборах главы государства Владимиру Зеленскому провести дебаты вечером 14 апреля.
Обновлено в 01:39
Политика
Умер экс-председатель Госсовета РТ Василий Лихачев
На 68-м году жизни сегодня скончался бывший председатель Госсовета Татарстана Василий Лихачев.В период с 1991 по 1998 год Василий Лихачев являлся вице-президентом, председателем Госсовета Татарстана, зампредом Совета Федерации РФ.
Обновлено в 02:21
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» выпустят в дикую природу
Ученые приняли решение выпустить всех животных из "китовой тюрьмы" в дикую природу, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко.
Обновлено в 02:21
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Армия и оружие
В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты
Ранее советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков, комментируя испытания нового ракетного комплекса "Нептун", заявил, что снаряд способен преодолеть около 300 километров и поразить цели в Севастопольской бухте.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Армия и оружие
Армия России получит за три года 150 тысяч новых АК-12 и АК-15
Обновлено 06 апреля в 15:22
Общество
Меган Маркл бросила вызов Елизавете II
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно в присутствии западных представителей говорить с Россией о мире в Донбассе, и сообщил, что готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 20:35
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская показала сына-именинника
Актриса Елизавета Боярская опубликовала семейную фотографию, сделанную в день рождения ее старшего сына.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг
В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:07
Экономика
СМИ сообщили детали проекта директивы по продаже «Трансконтейнера»
Члены советы директоров РЖД в ближайшее время могут получить директиву правительства о продаже 50% плюс 2 акции «Трансконтейнера».
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Посольство РФ возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери
Посольство России в Лондоне отреагировало в Twitter на статью The Mirror о встрече посла Александра Яковенко с пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери Чарли Роули и его братом Мэттью.
Обновлено в 02:29
Здоровье
Больницы по всему миру атаковал устойчивый к лекарствам грибок-убийца
В больницах нескольких американских штатов распространился необычайно живучий и очень опасный грибок Candida auris: он атакует пациентов с ослабленной иммунной системой и может привести к летальному исходу.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Полицейский в Хабаровске спас человека из горящего автомобиля
Обновлено вчера в 22:34
Космос
В ESA создают космический зонд с системой автономной навигации
Зонд миссии Hera, который должен будет в 2023 году отправиться к астероиду Дидимос, хотят оснастить системой автономной навигации, подобной той, что ставят на беспилотные автомобили.
Обновлено в 03:04
Политика
Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами
Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов собирается подать в суд за отмену концертов в Приморье
Дмитрий Певцов, который редко бывает замешан в скандалах, на этот раз не смог скрыть возмущения и публично рассказал о том, как его обманули организаторы концерта.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Минобороны опубликовало документы времен ВОВ о «дороге жизни» из Севастополя
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Жители ДНР разоблачили переодетого в ополченца бойца ВСУ
Жители Донбасса разоблачили провокацию 72-го центра информационно-психологических операций Сил спецопераций Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова стала мамой в третий раз
Звезда сериала «Счастливы вместе» сообщила неожиданную новость о том, что стала мамой.
Обновлено вчера в 09:45
Политика
Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти
Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком
В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
Отмечается, что женщина долгое время скрывала истинное место рождения. В ее официальной биографии указывалось, что она родилась в Киеве.
Обновлено в 01:24