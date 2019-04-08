Политика

Путин заявил о необходимости обеспечивать свободу интернетаРБК 03:18

В заявлении, которое собравшимся озвучил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, указывается, что необходимо и «впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», сообщает агентство ТАСС.
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Владимир Путин
При этом важно эффективно противодействовать рискам и вызовам киберпреступности, распространению контента, нарушающего закон, представляющего угрозу правам граждан и интересам государства.
— Владимир ПутинВашГород.ру 04:43

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