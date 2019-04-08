Политика
Путин заявил о важности сохранения свободного интернетаИзвестия 03:08
Интернет должен оставаться свободным, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам и организаторам десятого Российского форума по управлению интернетом, открывшегося в понедельник.
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При этом важно эффективно противодействовать рискам и вызовам киберпреступности, распространению контента, нарушающего закон, представляющего угрозу правам граждан и интересам государства.
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Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
Обновлено в 04:31
Космос
Учёные: в небе над Красноярском пролетел болид
Обновлено в 05:35
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Культура
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:09
Политика
Отстраненный мэр Риги Ушаков опроверг обвинения в мошенничестве
Нил Ушаков ответил на обвинения в нецелесообразном расходовании бюджетных средств Отстраненный от должности мэр Риги Нил Ушаков ответил на требование министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце о проверке своей деятельности на предмет мошенничества.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
Первые истребители Су-57 может получить авиационный полк в ЮВО
Истребители пятого поколения Су-57 может первым получить один из авиационных полков Южного военного округа.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Порошенко заявил об успешном испытании контрбатарейного радара
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что контрбатарейный радар 1Л220УК прошел успешные полевые испытания.
Обновлено в 06:32
Футбол
«Милан» обещает тренеру Почеттино 350 миллионов евро на трансферы
Аргентинский тренер Маурисио Почеттино может получить 350 миллионов евро на трансферную кампанию, если согласится возглавить "Милан".
Обновлено в 06:56
Наука
Компонент перца чили замедлил развитие рака легких
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Госпитализирована актриса Алла Демидова
Народную артистку РСФСР Аллу Демидову госпитализировали из-за гипертонии.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком
В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Более 20 человек погибли в результате столкновений в Ливии
Обновлено вчера в 11:41
Экономика
Банки обяжут предупреждать клиентов о потерях
Для сотрудников российских банков разработают специальные правила общения с клиентами, которые будут включать в себя обязательное предупреждение о возможных рисках.
Обновлено в 06:53
Политика
Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».
Обновлено вчера в 20:33
Авто
В России скоро начнут продавать бюджетные автомобили Ravon
На днях появилась информация о том, что компания GM Uzbekistan дала старт продажам бюджетных седанов Ravon в Белоруссии.
Обновлено в 01:48
Политика
ФСБ внесла сообщество «Сеть» в список террористических организаций
«Сеть»* стала 30-й организацией, вошедшей в список ФСБ.
Обновлено в 05:43
Технологии
Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт в России
Операторы сотовой связи МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" и ФСБ высказались против внедрения в России технологии встроенных сим-карт eSim, позволяющей подключиться к сотовой сети без сим-карты.
Обновлено в 05:53
Политика
Зеленский согласился на дебаты с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Звезда «Универа» Виталий Гогунский развелся с женой
Известный российский актер, звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский развелся с женой, фотомоделью Ириной Маирко.
Обновлено в 03:05
Авто
Jeep показал новые версии Gladiator для «Пасхального сафари»
Компания Jeep представила концерты для пасхального джип-сафари в штате Юта. Уникальные версии выполнили на основе нового пикапа Gladiator.
Обновлено в 05:23
Финансы
Рубль пытается расти на фоне повышения нефтяных цен
Рубль пытается демонстрировать коррекционный рост на фоне попыток рынка гособлигаций сломить тенденцию падения в цене.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Оптико-электронный комплекс разведки «Ирония» впервые сняли во время учений
Корреспондент «Звезды» первым из тележурналистов оценил возможности новейшего оптико-электронного комплекса разведки «Ирония» в ходе учений спецназа на полигоне под Новосибирском.
Обновлено вчера в 06:51
Транспорт
Власти Москвы просят горожан отказаться от машин из-за визита Эрдогана
В Москве дорожная ситуация 8 апреля будет сложной из-за погоды и международных визитов, сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы в Twitter.
Обновлено в 05:12
Авто
Эксперты назвали самые дешевые в эксплуатации автомобили в России
Эксперты сервиса Юла Авто проанализировал стоимость владения российских автомобилей за 2018 год и выявили самые дешевые в эксплуатации модели.
Обновлено вчера в 04:16
Транспорт
Названы нарушения ПДД, за которые ужесточат наказание
В Госдуме рассматривается ряд законопроектов об ужесточении наказания за ряд «наиболее опасных правонарушениях в области дорожного движения», рассказал замглавы Госавтоинспекции МВД России Александр Быков в эфире радиостанции «Милицейская волна».
Обновлено в 05:44
Авто
В России стартовали продажи дизельных седанов Audi A8
Представители немецкой марки в России объявили о начале приема заказов на дизельную модификацию флагманского седана Audi A8, которая оказалась самой доступной вариацией модели на российском рынке.
Обновлено в 05:02
Футбол
«Локомотив» и «Зенит» поделили очки в Черкизове
Обновлено вчера в 14:51
Экономика
В России для автомобилистов хотят ввести два новых налога
Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связали с тем, что ранее в Минтрансе РФ рассматривали возможность заменить транспортный налог экологическим.
Обновлено в 01:09