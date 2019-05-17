Армия и оружие
Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI векеРИА Новости 07:52
"Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.
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Происшествия
Росавиация: экипаж сгоревшего SSJ-100 не выпустил закрылки при посадке
Экипаж сгоревшего в московском аэропорту Шереметьево самолёта SSJ-100 при заходе на посадку не выпустил закрылки.
Обновлено в 09:43
Музыка
Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения-2019
Представляющий Россию Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019».
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
СМИ сообщили об изъятии 12 млрд рублей у арестованных полковников ФСБ
У бывших начальников отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, обвиняемых во взятках и мошенничестве, изъяли наличные и драгоценности на сумму более чем 12 млрд рублей.
Обновлено в 10:10
Происшествия
В Тюменской области автокран обрушил на трассу пешеходный мост
В районе деревни Тураево Тюменской области на трассу обрушился надземный пешеходный мост, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 06:32
Политика
Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
На Троекуровском кладбище Москвы закончилась церемония прощания с журналистом, главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко.
Обновлено в 06:19
Политика
Пасечник заявил о желании почти всех в ЛНР получить российский паспорт
Российский паспорт хотят получить практически все граждане самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявил ее глава Леонид Пасечник, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:48
Общество
На проект «Старшее поколение» выделят 100 миллиардов рублей
Как рассказал Дмитрий Медведев, в ближайшие годы финансирование составит 100 миллиардов рублей.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Минюст объяснил отказ в регистрации движения Ходорковского
В организации объясняли, что это нужно для того, чтобы ее участников не привлекали к ответственности за сотрудничество с британской организацией Otkrytaya Rossia, признанной нежелательной в России.
Обновлено в 08:42
Политика
Лавров рассказал об ответе России на выход США из договора РСМД
2 февраля глава Белого дома подписал указ о приостановлении выполнения договора РСМД, а 4 марта президент РФ Владимир Путин приостановил участие России в соглашении.
Обновлено в 09:09
Политика
Инцидент у «Приразломной»: Москва и Амстердам урегулировали спор
Россия и Нидерланды урегулировали все претензии вокруг высадки активистов Greenpeace на платформу "Приразломная" в 2013 году.
Обновлено в 09:52
Энергетика
Россия и Белоруссия оценят косвенные потери из-за ситуации с «Дружбой»
Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что рабочая группа, созданная совместно с Россией для оценки убытков из-за ЧП в трубопроводе "Дружба", оценит косвенные потери Минска, которые касаются недополученной выручки от транзита нефти и от собственного экспорта.
Обновлено в 09:33
Политика
Трамп отложил введение пошлин на автомобили
Президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на импортные автомобили и детали к ним на полгода. Об этом сообщает Business Insider.
Обновлено в 09:17
Наука
Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом
Обновлено вчера в 08:24
Общество
Российская журналистка случайно полдня проходила с трусами на голове
Российская журналистка Олеся Герасименко не заметила, как половину рабочего дня провела с собственными трусами на голове.
Обновлено в 00:10
Политика
Секретарь СНБО Украины Турчинов подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов написал заявление об отставке, сообщает УНИАН.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера
В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Экономика
Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам
«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Рита Дакота в знак поддержки обещает написать для дочери Алсу песню
Рита Дакота обратилась к дочери Алсу на своей официальной странице в социальной сети Instagram в связи с заявлением представителей "Первого канала", анонсировавших отмену результатов голосования и проведения 24 мая повторного финала.
Обновлено в 07:54
Политика
Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде
Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Театры
Жена Михаила Боярского станет худруком театра имени Ленсовета
Обновлено в 07:34
Общество
Яркие и сексуальные: Дита фон Тиз, Рита Ора, Приянка Чопра и другие звёзды на Каннском фестивале
В третий день кинофорума по красной дорожке прошлись Рита Ора, Белла Хадид, Дита фон Тиз, Ева Герцигова, Приянка Чопра и другие знаменитости.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя СУ СК РФ по Нижегородской области Алексея Воронина, речь идёт об исполнительном директоре «Торпедо» Сергее Матюнине и финансовом директоре клуба Наталье Ерёминой.
Обновлено в 08:24
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Группа американских и французских ученых провела сканирование магнитно-резонансным томографом женщин, находившихся на втором периоде родов, и проследила, как в ходе этого процесса меняется череп ребенка.
Обновлено вчера в 05:59
Шоу-бизнес
Девушки признаются Джулии Ванг в любви
Как рассказала женщина, ей периодически признаются в любви девушки, а потом еще и обижаются после ее отказа.
Обновлено в 09:14
Здоровье
Эндокринолог перечислила опасные осложнения диабета
Осложнения у пациента, страдающего диабетом, серьезно угрожают не только здоровью, но и жизни человека.
Обновлено вчера в 14:35
Политика
Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко
Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.
Обновлено в 06:15