Армия и оружие

Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI векеРИА Новости 07:52

"Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.
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Путин отметил роль лазерного оружия в боевом потенциале российской армии в XXI веке

ТАСС08:02

Путин оценил значение известного только по фантастике лазерного оружия

РБК08:00

Путин выбрал оружие 21 века

Газета.Ru08:21

Путин отметил решающую роль лазерного оружия для российской армии будущего

Rambler News Service07:39

Путин назвал главное российское оружие XXI века

Lenta.ru07:34

Путин связал военный потенциал России с боевыми лазерами

Интерфакс07:41

Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI веке

РИА Новости07:52
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Происшествия

Число арестованных за участие в протестах в Екатеринбурге выросло

Обновлено в 04:27
Происшествия

Росавиация: экипаж сгоревшего SSJ-100 не выпустил закрылки при посадке

Экипаж сгоревшего в московском аэропорту Шереметьево самолёта SSJ-100 при заходе на посадку не выпустил закрылки.
Обновлено в 09:43
Музыка

Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения-2019

Представляющий Россию Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019».
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

СМИ сообщили об изъятии 12 млрд рублей у арестованных полковников ФСБ

У бывших начальников отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, обвиняемых во взятках и мошенничестве, изъяли наличные и драгоценности на сумму более чем 12 млрд рублей.
Обновлено в 10:10
Происшествия

В Тюменской области автокран обрушил на трассу пешеходный мост

В районе деревни Тураево Тюменской области на трассу обрушился надземный пешеходный мост, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 06:32
Политика

Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Происшествия

СК возбудил дело из-за брошенной девочки в поликлинике Москвы

Обновлено в 09:29
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

На Троекуровском кладбище Москвы закончилась церемония прощания с журналистом, главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко.
Обновлено в 06:19
Политика

Пасечник заявил о желании почти всех в ЛНР получить российский паспорт

Российский паспорт хотят получить практически все граждане самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявил ее глава Леонид Пасечник, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:48
Общество

На проект «Старшее поколение» выделят 100 миллиардов рублей

Как рассказал Дмитрий Медведев, в ближайшие годы финансирование составит 100 миллиардов рублей.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Минюст объяснил отказ в регистрации движения Ходорковского

В организации объясняли, что это нужно для того, чтобы ее участников не привлекали к ответственности за сотрудничество с британской организацией Otkrytaya Rossia, признанной нежелательной в России.
Обновлено в 08:42
Политика

Лавров рассказал об ответе России на выход США из договора РСМД

2 февраля глава Белого дома подписал указ о приостановлении выполнения договора РСМД, а 4 марта президент РФ Владимир Путин приостановил участие России в соглашении.
Обновлено в 09:09
Политика

Инцидент у «Приразломной»: Москва и Амстердам урегулировали спор

Россия и Нидерланды урегулировали все претензии вокруг высадки активистов Greenpeace на платформу "Приразломная" в 2013 году.
Обновлено в 09:52
Энергетика

Россия и Белоруссия оценят косвенные потери из-за ситуации с «Дружбой»

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что рабочая группа, созданная совместно с Россией для оценки убытков из-за ЧП в трубопроводе "Дружба", оценит косвенные потери Минска, которые касаются недополученной выручки от транзита нефти и от собственного экспорта.
Обновлено в 09:33
Политика

Трамп отложил введение пошлин на автомобили

Президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на импортные автомобили и детали к ним на полгода. Об этом сообщает Business Insider.
Обновлено в 09:17
Наука

Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом

Обновлено вчера в 08:24
Общество

Российская журналистка случайно полдня проходила с трусами на голове

Российская журналистка Олеся Герасименко не заметила, как половину рабочего дня провела с собственными трусами на голове.
Обновлено в 00:10
Политика

Секретарь СНБО Украины Турчинов подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов написал заявление об отставке, сообщает УНИАН.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера

В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Экономика

Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам

«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

Рита Дакота в знак поддержки обещает написать для дочери Алсу песню

Рита Дакота обратилась к дочери Алсу на своей официальной странице в социальной сети Instagram в связи с заявлением представителей "Первого канала", анонсировавших отмену результатов голосования и проведения 24 мая повторного финала.
Обновлено в 07:54
Политика

Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде

Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Театры

Жена Михаила Боярского станет худруком театра имени Ленсовета

Обновлено в 07:34
Общество

Яркие и сексуальные: Дита фон Тиз, Рита Ора, Приянка Чопра и другие звёзды на Каннском фестивале

В третий день кинофорума по красной дорожке прошлись Рита Ора, Белла Хадид, Дита фон Тиз, Ева Герцигова, Приянка Чопра и другие знаменитости.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия

Выявлено расстройство личности у убитого сестрами Хачатурян отца

Обновлено в 05:42
Происшествия

Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя СУ СК РФ по Нижегородской области Алексея Воронина, речь идёт об исполнительном директоре «Торпедо» Сергее Матюнине и финансовом директоре клуба Наталье Ерёминой.
Обновлено в 08:24
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Группа американских и французских ученых провела сканирование магнитно-резонансным томографом женщин, находившихся на втором периоде родов, и проследила, как в ходе этого процесса меняется череп ребенка.
Обновлено вчера в 05:59
Шоу-бизнес

Девушки признаются Джулии Ванг в любви

Как рассказала женщина, ей периодически признаются в любви девушки, а потом еще и обижаются после ее отказа.
Обновлено в 09:14
Здоровье

Эндокринолог перечислила опасные осложнения диабета

Осложнения у пациента, страдающего диабетом, серьезно угрожают не только здоровью, но и жизни человека.
Обновлено вчера в 14:35
Политика

Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко

Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.
Обновлено в 06:15
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