Армия и оружие
Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI векеРИА Новости 07:52
"Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.
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Спорт
Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет
Обновлено в 08:37
Технологии
AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»
Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
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Политика
Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что «все проблемы» его страны заключаются в том, что «история Украины писалась в Москве».
Обновлено в 20:48
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Культура
Россиянка впервые получила мексиканскую премию «Женщина»
Россиянка Мария Непомнящая впервые в истории Мексики стала победительницей национальной премии "Женщина" в Мексике.
Обновлено в 21:22
Политика
Великобритания отменит миграционные карты для иностранцев
Бумажные миграционные карты выдаются каждому иностранному гражданину, въезжающему в Великобританию из-за пределов Европейской экономической зоны.
Обновлено в 13:30
Политика
Минторг США задумался об отсрочке торговых ограничений против Huawei
Официальный представитель американского минторга заявил, что США могут отсрочить некоторые торговые ограничения в отношении китайской телекоммуникационной компании Huawei.
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Музыка
Сергей Лазарев выступил с песней Scream на «Евровидении»
Российский певец Сергей Лазарев, который в этом году представляет Россию на песенном конкурсе «Евровидение», выступил с композицией Scream во втором полуфинале, который в эти минуты проходит в Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
Истребитель F-16 ВВС США разбился в Калифорнии
Американский военный самолет F-16 потерпел крушение возле базы ВВС в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
«Поделом тебе, дочка буржуев»: Микелла Абрамова стала народным изгоем
Дочка певицы, которую и до аннулирования результатов травили в Сети, стала настоящим народным изгоем.
Обновлено в 05:00
Наука
В Айове подросток нашел челюсть мастодонта возрастом 34 тыс. лет
Челюсть мастодонта, которой около 34 тыс. лет, обнаружил подросток в Айове. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщило агентство Associated Press.
Обновлено в 20:23
Политика
В Венесуэле заявили о готовности сесть за стол переговоров с США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.
Обновлено в 19:55
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Футбол
Де Брюйне: «Сочувствую „Ливерпулю“, но мне их не жаль»
"Ливерпуль" набрал 97 очков в сезоне-2018/19, но всё равно не смог опередить "Манчестер Сити" в борьбе за чемпионство.
Обновлено в 19:59
Политика
Крымские народы были депортированы 75 лет назад
18 мая первый эшелон крымских татар, греков, немцев, болгар и других народов был отправлен в Среднюю Азию.
Обновлено в 17:32
Общество
Самая большая мечеть в Европе откроется в Чечне в августе
Открытие мечети вместимостью до 20 тыс. человек, которая станет самой большой в Европе, а также школы хафизов в городе Шали состоится 23 августа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 19:06
Происшествия
В Саратове полицейский сбил насмерть подростка
Обновлено в 14:26
Происшествия
Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже
Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
Обновлено в 17:23
Политика
Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину
В Белоруссии приостановили транзит российской нефти в направлении Украины. Об этом сообщает концерн "Белнефтехим".
Обновлено в 10:28
Происшествия
Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области
Обновлено в 13:42
Политика
Посольство РФ в Лондоне раскритиковало статью FT про Крымский мост
Британское издание опубликовало статью под заголовком "Российский мост душит порты Украины" Посольство России в Великобритании подвергло критике статью британской газеты Financial Times про Крымский мост и обвинило ее авторов в манипулировании фактами, а также игнорировании официальных данных статистики, передает РИА Новости.
Обновлено в 19:32
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Обновлено в 15:52
Происшествия
Японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень на Камчатке
Альпинист из Японии не смог преодолеть сложный участок и погиб при восхождении на вулкан Камень в Усть-Камчатском районе Камчатского края.
Обновлено в 19:51
Шоу-бизнес
Ксения Бородина из-за заболевания не может выйти на работу
Ведущая Ксения Бородина на своей странице в Instagram выложила публикацию, в которой рассказала о неожиданном заболевании, которому она подверглась.
Обновлено в 20:01
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады
Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 20:45
Экономика
Минтруд предложил новый расчет прожиточного минимума для пенсионеров
Минтруда и социальной защиты предложило новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 01:05
Экономика
Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla
Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено в 20:48
Авто
BMW M5 получил юбилейную версию M5 Edition 35 Years
В честь 35-летнего юбилея модели BMW M5 немецкий автопроизводитель анонсировал выход эксклюзивной, лимитированной версии модели, отделанной золотом.
Обновлено в 03:37
Транспорт
Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов
Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.
Обновлено в 12:00