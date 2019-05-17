Армия и оружие

Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI векеРИА Новости 07:52

"Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.
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Путин определил главное оружие России XXI века

Газета.Ru10:27

Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI веке

РИА Новости07:52

Путин оценил значение известного только по фантастике лазерного оружия

РБК08:00

Путин связал военный потенциал России с боевыми лазерами

Интерфакс07:41

Путин отметил решающую роль лазерного оружия для российской армии будущего

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Путин назвал главное российское оружие XXI века

Lenta.ru07:34

Путин отметил роль лазерного оружия в боевом потенциале российской армии в XXI веке

ТАСС08:02
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 13:21, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал директора НИИ Росрезерва

Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 10:42
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Здоровье

РФ готова поставить в Африку вакцину от Эболы

Как сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, испытания вакцины завершены, препарат зарегистрирована должным образом в РФ.
Обновлено в 11:37
Наука

Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича

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Происшествия

Выявлено расстройство личности у убитого сестрами Хачатурян отца

Обновлено в 05:42
Происшествия

В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»

В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Обновлено в 12:39
Игры

Положительные отклики прессы в трейлере Tropico 6

Tropico 6 вышла ещё 29 марта, а теперь издательство Kalypso Media и разработчики из Limbic Entertainment решили подвести некоторые итоги, собрав положительные отклики зарубежной прессы в специальном трейлере.
Обновлено в 12:10
Экономика

Раскрыта схема вывода сотен миллиардов из банка «Югра»

Приобретенный бизнес закладывался в банках в качестве долга, а кредиты (около 240 млрд рублей) гасились деньгами вкладчиков «Югры», которые выводились из организации, пишет РБК.
Обновлено в 12:36
Происшествия

В резиденции посла Великобритании в Москве произошло возгорание

Обновлено в 12:01
Музыка

Лазарев прошел в финал «Евровидения»

Обновлено вчера в 17:07
Политика

Путин прокомментировал ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 11:20
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл рассказали, где родился их первенец

Мальчик является восьмым правнуком 93-летней королевы Елизаветы II и седьмым претендентом на британский трон после принца Уэльского Чарльза, принца Уильяма и его детей Джорджа, Шарлотты и Луи, а также после своего отца.
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Политика

СМИ озвучили программу инаугурации Зеленского

Новый президент Украины планирует отказаться от светской вечеринки Инаугурация Владимира Зеленского будет разбита на три условных этапа.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве

Обновлено вчера в 17:25
Технологии

AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»

Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
Обновлено в 03:32
Общество

Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

Обновлено в 12:58
Политика

Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко

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Футбол

«Спартак» не взял Глушакова в Самару на матч с «Крыльями»

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Шоу-бизнес

Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги

Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.
Обновлено в 12:42
Политика

«Рособоронэкспорт» объявил закупку сухих пайков для Венесуэлы

Рособоронэкспорт объявил конкурс на поставку специального рациона питания в Венесуэлу.
Обновлено в 12:29
Происшествия

В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».
Обновлено в 08:50
Хоккей

Словацкие СМИ посчитали количество бокалов пива, выпитого хоккеистами сборной России на ЧМ

По утверждению словацкой прессы, после победного матча группового этапа чемпионата мира со сборной Чехии (3:0) российские хоккеисты пили пиво в одном из ресторанов Братиславы.
Обновлено в 12:12
Общество

X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

Обновлено в 03:19
Авто

Suzuki объявила о скидках на обновленный кроссовер Vitara

Сэкономить при покупке кроссовера Vitara предлагают, воспользовавшись специальными программами, в числе которых кредитование Suzuki Finance и трейд-ин.
Обновлено в 05:36
Политика

Парламентская коалиция на Украине официально распалась

Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Общество

Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт

Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Политика

Советник Порошенко Бирюков подал в отставку

Советник действующего президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков написал заявление об увольнении.
Обновлено в 12:45
Политика

«Турецкий поток» будет запущен в срок — Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что газопровод «Турецкий поток», который строится по дну Чёрного моря, будет запущен в срок, несмотря на давление со стороны США.
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес

Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным

Примадонна опубликовала несколько видео с мероприятия в Stories своего Instagram.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Суд арестовал еще восемь участников акций против храма в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 15:14
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