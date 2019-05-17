Армия и оружие
Путин оценил значение известного только по фантастике лазерного оружияРБК 08:00
Президент России Владимир Путин назвал типы вооружений, которые, по его мнению, «практически весь XXI век» будут определять потенциал российской армии и флота. Таким оружием, считает глава государства, должны стать боевые лазерные комплексы тактического уровня.
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Хоккей
«Торпедо» объявило о переходе Шредера. Он провел шесть сезонов в НХЛ
Прошлый сезон нападающий провел в фарм-клубе «Чикаго», с 45-ю очками (19+26) став лучшим бомбардиром команды АХЛ «Рокфорд Айсхогс».
Обновлено в 15:40
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе запросов пользователей поисковой системы.
Обновлено в 14:18
Культура
Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".
Обновлено в 15:39
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Авто
Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам
Компания АвтоВАЗ начала отгружать дилерам вседорожные версии универсалов Lada Granta с приставкой Cross.
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Москве пожарные спасли 15 человек из горящего дома
На севере Москвы произошел пожар в 12-этажном жилом доме.
Обновлено в 13:49
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
Обновлено в 14:07
Экономика
Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 05:57
Авто
Названы лучшие кроссоверы и внедорожники в России
В классе кроссоверов и внедорожников лучшей моделью в России стал Subaru Outback.
Обновлено в 04:03
Происшествия
МАК завершил расшифровку данных черных ящиков сгоревшего SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку данных черных ящиков самолета SSJ100, совершившего жесткую посадку в московском аэропорту Шереметьево пятого мая.
Обновлено в 15:41
Армия и оружие
Аваков приехал в Италию на суд по делу об убийстве журналиста в Донбассе
Украинского военного Виталия Маркива подозревают в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента и его российского переводчика Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков приехал в Италию, чтобы принять участие в суде над украинским военным Виталием Маркивом по делу об убийстве журналиста в Донбассе, передает РИА Новости со ссылкой на МВД Украины.
Обновлено в 07:23
Экономика
В АСВ рассказали о схеме вывода активов из банка «Югра»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назвало редкой и масштабной схему вывода средств из лишенного лицензии банка "Югра".
Обновлено в 15:22
Происшествия
«Свидетели Иеговы» сообщили о задержании семерых адептов в Волгограде
Участники религиозной организации «Свидетели Иеговы» заявили, что 16 мая в Волгограде задержали семерых ее последователей сообщается на сайте «Свидетелей Иеговы».
Обновлено в 12:37
Происшествия
Россиянина арестовали за перевод боевикам ИГ 50 миллионов рублей
В Москве суд арестовал уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, перечислившего 50 миллионов рублей «Исламскому государству» (террористическая организация, запрещенная в России).
Обновлено в 14:40
Кино
Первый трейлер фильма «Зулейха открывает глаза» уже в сети
Обновлено в 10:41
Политика
Коломойский объяснил возвращение на Украину
По словам Коломойского, решение о возвращении не связано с его отношениями с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 15:40
Футбол
Павлюченко считает, что Дзюбе нужно пробовать свои силы в АПЛ
Если Артем хочет продолжать прогрессировать то, наверное, нужно пробовать.
Обновлено в 14:24
Общество
Беглов поручил увеличить надбавки учителям за классное руководство
Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил увеличить надбавки учителям за классное руководство.
Обновлено в 12:17
Футбол
Аллегри ушел с поста главного тренера «Ювентуса»
Обновлено в 07:40
Экономика
Экономика России резко замедлилась
О сдержанном потребительском спросе ранее писал ЦБ: реальные доходы населения в январе – марте упали на 2,3% в годовом выражении из-за сильного замедления роста реальных зарплат на фоне высокой базы прошлого года, когда перед президентскими выборами стремительно увеличивались зарплаты бюджетников.
Обновлено в 13:17
Кино
Фанаты требуют переснять финальный сезон «Игры престолов»
На платформе Change.org появилась петиция, созданная автором Dylan D. Он потребовал от создателей популярной саги «Игра престолов» переснять финальный сезон, взяв на работу компетентных сценаристов.
Обновлено в 03:30
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Группа американских и французских ученых провела сканирование магнитно-резонансным томографом женщин, находившихся на втором периоде родов, и проследила, как в ходе этого процесса меняется череп ребенка.
Обновлено вчера в 05:59
Происшествия
Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области
В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.
Обновлено в 13:42
Технологии
AliExpress начнет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»
В свою очередь холдинг в этом году запустит снятие наличных на кассах торговой сети «Пятерочка» в тестовом режиме.
Обновлено в 12:32
Общество
В Петербурге детей из захламленной квартиры вернули матери
В Петербурге многодетной матери вернули ее четверых детей.
Обновлено в 10:45
Интернет
Павел Дуров: «диктаторы любят WhatsApp»
Основатель Telegram и ВКонтакте Павел Дуров 15 мая в своем блоге рассказал о проблемах приватности мессенджера WhatsApp, назвав его мессенджером для авторитарных правительств.
Обновлено вчера в 04:21
Общество
Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах
Обновлено в 12:09