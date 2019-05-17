Армия и оружие
Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI векеРИА Новости вчера в 07:52
"Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.
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Путин отметил решающую роль лазерного оружия для российской армии будущего
Rambler News Serviceвчера в 07:39
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