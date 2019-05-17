Армия и оружие

Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI векеРИА Новости вчера в 07:52

"Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.
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Как проходит перевооружение российских ВКС

RT на русскомвчера в 18:17

Путин отметил решающую роль лазерного оружия для российской армии будущего

Rambler News Serviceвчера в 07:39

Путин отметил роль лазерного оружия в боевом потенциале российской армии в XXI веке

ТАССвчера в 08:02

Путин оценил значение известного только по фантастике лазерного оружия

РБКвчера в 08:00

Путин связал военный потенциал России с боевыми лазерами

Интерфаксвчера в 07:41

Путин определил главное оружие России XXI века

Газета.Ruвчера в 10:27

Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI веке

РИА Новостивчера в 07:52
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 01:44, Ашберн
Авто

Появились фото новой Skoda Octavia почти без камуфляжа

Обновлено вчера в 02:48
Наука

Ученые рассказали, какие пары чаще занимаются сексом

Ученые Норвежского университета естественных и технических наук решили узнать, какие типы пар чаще занимаются сексом.
Обновлено 16 мая в 07:57
Политика

Трамп выступил за расследование связей Байдена с Китаем

Американский лидер Дональд Трамп поддержал идею расследовать финансовые связи с Китаем бывшего вице-президента страны Джо Байдена, который намерен участвовать в следующих президентских выборах.
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян назвала имя новорожденного сына

Ким Кардашьян и Канье Уэст назвали имя новорожденного сына.
Обновлено вчера в 18:58
Здоровье

Названы причины роста заболеваемости раком кишечника

Число случаев заболеваемости колоректальным раком (злокачественная опухоль прямой кишки) среди людей младше 50 лет значительно возросло за последние 10 лет в странах с высоким уровнем дохода, пишет Medicalxpress.
Обновлено вчера в 23:54
Общество

В Екатеринбурге власти разработают форму опроса о строительстве храма

Обновлено вчера в 09:12
Политика

Россия готова к переговорам с Украиной по газу, заявили в Минэнерго

Яновский добавил, что после недавних президентских выборов новоизбранный глава государства еще не прошел инаугурацию, неизвестен состав правительства и неясно, кто именно будет принимать участие в консультациях от украинской стороны.
Обновлено 16 мая в 09:40
Кино

Роберт Паттинсон может сыграть Бэтмена в новом фильме

Роберт Паттинсон оказался одним из основных кандидатов на роль Бэтмена в очередном фильме о супергерое, который будет снимать Мэтт Ривз.
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей

В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Технологии

Товары с AliExpress можно будет забрать из магазинов «Пятерочка»

В рамках взаимодействия до конца 2020 года в магазинах «Пятерочка» должно появится более двух тысяч постаматов и столько же пунктов выдачи заказов.
Обновлено вчера в 06:21
Футбол

Серхио Рамос не хочет видеть Погба в «Реале»

Капитан "Реала" Серхио Рамос высказался против приобретения полузащитника Поля Погба.
Обновлено в 00:39
Общество

Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт

Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено вчера в 07:07
Авто

KIA Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом

Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Политика

Трамп и Пенс не приедут на инаугурацию Зеленского

Американский президент Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс не приедут на инаугурацию избранного главы Украины Владимира Зеленского, заявил посол Украины в США Валерий Чалый.
Обновлено в 01:10
Происшествия

МАК расшифровал данные черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ100

Катастрофа в Шереметьево: 5 мая самолет «Аэрофлота», вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Мурманск, вернулся и совершил аварийную посадку — ударился о полосу и загорелся.
Обновлено вчера в 16:21
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Реал» и вышел в финал Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА победили мадридский "Реал" в полуфинале Евролиги и пробились в финал турнира.
Обновлено вчера в 18:43
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено вчера в 14:07
Авто

Самый быстрый человек на планете выпустил электрокар

Усэйн Болт, которого многие знают как олимпийского чемпиона и быстрейшего человека на планете, решил погрузиться в мир электрического транспорта.
Обновлено вчера в 08:19
Музыка

Определились все финалисты «Евровидения-2019»

В Тель-Авиве завершился второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение».
Обновлено 16 мая в 17:08
Политика

Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»

Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве".
Обновлено вчера в 20:22
Космос

Космос — потеря позиций или рывок? Часть III

Цели российской и мировой космонавтики давно сформулированы — их не надо заново изобретать.
Обновлено в 00:45
Общество

В Москве в субботу ожидается до 22 градусов тепла

Небольшая облачность, северный ветер и до 22 градусов тепла ожидается в субботу в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады

Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.
Обновлено вчера в 20:45
Игры

Более 23 минут геймплея Phoenix Point

Обновлено вчера в 19:43
Шоу-бизнес

Олег Газманов ночует с женой в разных комнатах

Певец рассказал о том, как боролся с опухолью, которая появилась на голосовых связках, почему спит с женой в разных комнатах и чувствует ли вину перед матерью своего сына Родиона.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Россия обжаловала решения Гаагского суда по компенсациям за Крым

Глава Минюста России Александр Коновалов заявил, что Россия обжаловала два решения Гаагского суда по компенсации за активов в Крыму украинским компаниям.
Обновлено вчера в 09:15
Общество

Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО

"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено вчера в 14:04
Футбол

Кевин Де Брейне: «Могу понять чувства „Ливерпуля“»

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне признался, что с пониманием относится к разочарованию игроков "Ливерпуля".
Обновлено вчера в 22:47
Политика

Вице-канцлера Австрии уличили в компрометирующей связи с россиянкой

Вице-канцлера Австрии, лидера оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе заподозрили, что он тайно встречался с некой племянницей российского олигарха Аленой Макаровой.
Обновлено вчера в 21:56
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