Армия и оружие
Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI векеРИА Новости 07:52
"Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.
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Политика
Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено в 16:17
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Происшествия
Жилой дом эвакуируют в Новой Москве из-за угрозы взрыва
Эвакуация происходит из жилого дома в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Кристина Дерябина рассталась с женихом накануне свадьбы
В прошлом июне возлюбленный сделал звезде телестройки предложение. Минул год, но Кристина Дерябина так и не пошла под венец.
Обновлено в 14:00
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Общество
Eurasia Review (США): российский закон о защите чувств верующих оказался не так ужасен, как многие опасались (Eurasia Review)
Несмотря на широко распространенные ожидания, поправки, принятые в 2013 году и вводящие уголовное наказание за оскорбление чувств верующих, не послужили поводом для возбуждения огромного количества дел и не стали репрессивным инструментом, следует из первого исследования случаев применения этого закона.
Обновлено в 19:06
Баскетбол
ЦСКА победил мадридский «Реал» и вышел в финал баскетбольной Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в полуфинальном матче «Финала четырех» Евролиги.
Обновлено в 17:22
Общество
В Москве завершилась церемония прощания с Сергеем Доренко
На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани
Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
Обновлено в 16:44
Происшествия
В сети появилось видео крушения истребителя F-16 в Калифорнии
Самолет в четверг рухнул на склад, расположенный на территории авиабазы ВВС США Момент крушения истребителя F-16 ВВС США в округе Риверсайд Южной Калифорнии попал на видео.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
Германия сообщила НАТО о крупном увеличении расходов на оборону
Германия уведомила Североатлантический альянс о крупнейшем со времен окончания холодной войны увеличении расходов на оборону, сообщает агентство dpa со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении данные.
Обновлено в 05:53
Гаджеты
Обзор Apple Air Pods 2: снова лучшие наушники-вкладыши?
Сами наушники внешне совершенно не отличаются от Air Pods первого поколения.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже
Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
Обновлено в 17:23
Футбол
Касильяс объявит о завершении карьеры
Пинту да Кошта хотел бы сохранить Касильяса в структуре клуба, скорее всего, переговоры с испанцем пройдут по окончанию сезона.
Обновлено вчера в 14:58
Общество
Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО
"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено в 14:04
Происшествия
В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».
Обновлено в 08:50
Музыка
Лазарев прошёл в финал «Евровидения»
Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено вчера в 18:51
Политика
Посольство России в Лондоне раскритиковало статью FT про Крымский мост
Российское посольство в Великобритании раскритиковало статью газеты Financial Times про Крымский мост, обвинив журналистов, готовивших материал, в манипулировании фактами и игнорировании официальной статистики.
Обновлено в 18:26
Авто
Кроссовер Chery Tiggo 3 получит новый дизайн и экономичный мотор
«Провалившись» на домашнем рынке в январе-апреле 2019 года (продажи рухнули на 59%), компактный кроссовер Chery Tiggo 3 готовится к обновлению.
Обновлено в 08:56
Энергетика
Россия и Белоруссия оценят косвенные потери из-за ситуации с «Дружбой»
Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что рабочая группа, созданная совместно с Россией для оценки убытков из-за ЧП в трубопроводе "Дружба", оценит косвенные потери Минска, которые касаются недополученной выручки от транзита нефти и от собственного экспорта.
Обновлено в 09:33
Игры
Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft
Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
Обновлено в 11:28
Хоккей
Чешские хоккеисты разгромили итальянцев на чемпионате мира
Хоккеисты сборной Чехии победили команду Италии со счетом 8:0 в матче пятого тура группового этапа чемпионата мира.
Обновлено в 16:26
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
Обновлено в 16:20
Финансы
Индекс потребительских настроений в США в мае вырос сильнее прогноза
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае, по предварительной оценке, увеличился до 102,4 пункта с уровня апреля в 97,2 пункта, сообщается на сайте университета.
Обновлено в 10:07
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Би-би-си снимет телевизионную драму об отравлении в Солсбери
Британская вещательная корпорация Би-би-си снимет телевизионную драму из двух частей в связи с инцидентами в прошлого году в английских городах Солсбери и Эймсбери.
Обновлено в 09:16
Футбол
Аллегри покинет пост главного тренера «Ювентуса»
Обновлено в 07:36
Футбол
Ибрагимович дисквалифицирован на два матча MLS за стычку с вратарём
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович дисквалифицирован на два матча MLS. Об этом сообщает Los Angeles Times.
Обновлено в 17:45
Наука
Создано приложение, «слышащее» ушную инфекцию у ребёнка
Исследователи из Вашингтонского университета (США) разработали приложение для смартфона, которое способно помочь родителям выявлять ушное инфекционное заболевание у детей в домашних условиях.
Обновлено вчера в 13:38
Экономика
АСВ нашло в банке «Югра» редкую и масштабную схему вывода активов
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с редкой, но масштабной схемой вывода активов из банка "Югра".
Обновлено в 12:47