Армия и оружие

Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI векеРИА Новости 07:52

"Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.
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Как проходит перевооружение российских ВКС

RT на русском18:17

Путин отметил решающую роль лазерного оружия для российской армии будущего

Rambler News Service07:39

Путин отметил роль лазерного оружия в боевом потенциале российской армии в XXI веке

ТАСС08:02

Путин оценил значение известного только по фантастике лазерного оружия

РБК08:00

Путин связал военный потенциал России с боевыми лазерами

Интерфакс07:41

Путин определил главное оружие России XXI века

Газета.Ru10:27

Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI веке

РИА Новости07:52
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Политика

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено в 16:17
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Происшествия

Жилой дом эвакуируют в Новой Москве из-за угрозы взрыва

Эвакуация происходит из жилого дома в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес

Кристина Дерябина рассталась с женихом накануне свадьбы

В прошлом июне возлюбленный сделал звезде телестройки предложение. Минул год, но Кристина Дерябина так и не пошла под венец.
Обновлено в 14:00
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Общество

Eurasia Review (США): российский закон о защите чувств верующих оказался не так ужасен, как многие опасались (Eurasia Review)

Несмотря на широко распространенные ожидания, поправки, принятые в 2013 году и вводящие уголовное наказание за оскорбление чувств верующих, не послужили поводом для возбуждения огромного количества дел и не стали репрессивным инструментом, следует из первого исследования случаев применения этого закона.
Обновлено в 19:06
Баскетбол

ЦСКА победил мадридский «Реал» и вышел в финал баскетбольной Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в полуфинальном матче «Финала четырех» Евролиги.
Обновлено в 17:22
Общество

В Москве завершилась церемония прощания с Сергеем Доренко

На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани

Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
Обновлено в 16:44
Происшествия

В сети появилось видео крушения истребителя F-16 в Калифорнии

Самолет в четверг рухнул на склад, расположенный на территории авиабазы ВВС США Момент крушения истребителя F-16 ВВС США в округе Риверсайд Южной Калифорнии попал на видео.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие

Германия сообщила НАТО о крупном увеличении расходов на оборону

Германия уведомила Североатлантический альянс о крупнейшем со времен окончания холодной войны увеличении расходов на оборону, сообщает агентство dpa со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении данные.
Обновлено в 05:53
Гаджеты

Обзор Apple Air Pods 2: снова лучшие наушники-вкладыши?

Сами наушники внешне совершенно не отличаются от Air Pods первого поколения.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже

Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
Обновлено в 17:23
Футбол

Касильяс объявит о завершении карьеры

Пинту да Кошта хотел бы сохранить Касильяса в структуре клуба, скорее всего, переговоры с испанцем пройдут по окончанию сезона.
Обновлено вчера в 14:58
Общество

Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО

"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено в 14:04
Происшествия

В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».
Обновлено в 08:50
Музыка

Лазарев прошёл в финал «Евровидения»

Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено вчера в 18:51
Политика

Посольство России в Лондоне раскритиковало статью FT про Крымский мост

Российское посольство в Великобритании раскритиковало статью газеты Financial Times про Крымский мост, обвинив журналистов, готовивших материал, в манипулировании фактами и игнорировании официальной статистики.
Обновлено в 18:26
Авто

Кроссовер Chery Tiggo 3 получит новый дизайн и экономичный мотор

«Провалившись» на домашнем рынке в январе-апреле 2019 года (продажи рухнули на 59%), компактный кроссовер Chery Tiggo 3 готовится к обновлению.
Обновлено в 08:56
Энергетика

Россия и Белоруссия оценят косвенные потери из-за ситуации с «Дружбой»

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что рабочая группа, созданная совместно с Россией для оценки убытков из-за ЧП в трубопроводе "Дружба", оценит косвенные потери Минска, которые касаются недополученной выручки от транзита нефти и от собственного экспорта.
Обновлено в 09:33
Игры

Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft

Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
Обновлено в 11:28
Хоккей

Чешские хоккеисты разгромили итальянцев на чемпионате мира

Хоккеисты сборной Чехии победили команду Италии со счетом 8:0 в матче пятого тура группового этапа чемпионата мира.
Обновлено в 16:26
Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
Обновлено в 16:20
Финансы

Индекс потребительских настроений в США в мае вырос сильнее прогноза

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае, по предварительной оценке, увеличился до 102,4 пункта с уровня апреля в 97,2 пункта, сообщается на сайте университета.
Обновлено в 10:07
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

Би-би-си снимет телевизионную драму об отравлении в Солсбери

Британская вещательная корпорация Би-би-си снимет телевизионную драму из двух частей в связи с инцидентами в прошлого году в английских городах Солсбери и Эймсбери.
Обновлено в 09:16
Футбол

Аллегри покинет пост главного тренера «Ювентуса»

Обновлено в 07:36
Футбол

Ибрагимович дисквалифицирован на два матча MLS за стычку с вратарём

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович дисквалифицирован на два матча MLS. Об этом сообщает Los Angeles Times.
Обновлено в 17:45
Наука

Создано приложение, «слышащее» ушную инфекцию у ребёнка

Исследователи из Вашингтонского университета (США) разработали приложение для смартфона, которое способно помочь родителям выявлять ушное инфекционное заболевание у детей в домашних условиях.
Обновлено вчера в 13:38
Экономика

АСВ нашло в банке «Югра» редкую и масштабную схему вывода активов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с редкой, но масштабной схемой вывода активов из банка "Югра".
Обновлено в 12:47
Как работают Яндекс.Новости?
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