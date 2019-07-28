Армия и оружие

Путин заявил о способности ВМФ России дать отпор любому агрессоруRambler News Service 05:57

Президент России Владимир Путин заявил о способности дать отпор любому агрессору во время своего выступления на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
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Путин заявил о готовности ВМФ России «дать отпор любому агрессору»

РБК06:20

Уникальное вооружение и мужество: Россия готова дать отпор любому агрессору

Вести.Ru05:05

В Санкт–петербурге проходит парад ВМФ

Коммерсантъ04:30

Путин: ВМФ России способен дать отпор любому агрессору

RT на русском04:34

Путин объявил ВМФ России всесильным

Lenta.ru04:52

Путин заявил, что Военно-морской флот России способен дать отпор любому агрессору

ТАСС04:23

Владимир Путин: Военно-морской флот России способен дать отпор любому агрессору

Эхо Москвы05:04
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 06:38, Вашингтон
Происшествия

Навального доставили в больницу из спецприемника

Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.
Обновлено в 05:46
Политика

Медведев прибыл на парад кораблей в честь Дня ВМФ в Севастополь

Глава правительства Дмитрий Медведев прибыл в Севастополь для участия в мероприятиях в честь Дня ВМФ России.
Обновлено в 03:30
Политика

СПЧ подготовит Путину доклад о несанкционированной акции в Москве

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте подготовит Владимиру Путину доклад о прошедшей в Москве 27 июля несанкционированной властями акции «За честные выборы».
Обновлено в 04:48
Армия и оружие

Военные из Китая и Венесуэлы прибыли на конкурс «Морской десант»

Команды морских пехотинцев Народно-освободительной армии Китая и Республики Венесуэла прибыли в Калининградскую область для участия в международном конкурсе "Морской десант-2019", который состоится в рамках "Армейских международных игр - 2019" на полигоне Балтийского флота "Хмелевка", сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минобороны.
Обновлено вчера в 08:46
Религия

На Крестный ход «новой церкви» Украины пришли не более 2 тыс. человек

Новосозданная Православная церковь Украины (ПЦУ) в воскресенье провела свой первый Крестный ход по случаю Дня Крещения Руси.
Обновлено в 05:34
Политика

Спецпосланник США рассказал, когда пройдут межафганские переговоры

Спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что межафганские переговоры начнутся после того, как Вашингтон заключит свое соглашение с радикальным движением "Талибан".
Обновлено в 02:23
Культура

В Армении умер живописец Грайр Григорян

В Армении умер живописец, член Союза художников СССР Грайр Григорян. Об этом 27 июля сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 18:15
Единоборства

Холлоуэй победил Эдгара и сохранил чемпионский пояс UFC

Чемпион полулегкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Макс Холлоуэй в четвертый раз защитил пояс, победив легенду смешанных единоборств Фрэнки Эдгара на турнире в канадском Эдмонтоне, который состоялся в ночь с 27 на 28 июля.
Обновлено в 04:23
Общество

Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза

Известный историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщил его сын на своей странице в Facebook.
Обновлено в 05:08
Наука

Байкальские рачки помогли биологам с мониторингом экологии

Обновлено 25 июля в 12:15
Авто

Hyundai ix35 назвали абсолютным бестселлером бренда

Согласно статистике, абсолютным бестселлером бренда вновь удалось стать паркетнику Hyundai ix35 новой генерации.
Обновлено вчера в 22:56
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели

По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Политика

Зеленского попросили о запуске поездов в Крым

Обновлено 26 июля в 09:31
Политика

Зеленский на русском рассказал о своем фото на одесском пляже

Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал фото в компании полуголых мужчин. Снимок был сделан на одесском пляже.
Обновлено вчера в 13:13
Хоккей

СКА объявил состав на матч с «Тамбовом». В воротах сыграет Налимов

Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес

Алибасов обвинил сына в присвоении 20 млн рублей

Обновлено в 05:22
Происшествия

Власти КНДР отпустили задержанное российское судно

Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило на своей странице в Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Медведчук: Команде Зеленского стоит поддержать автономию Донбасса

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что президенту Владимиру Зеленскому и его команде следовало бы открыто высказаться в поддержку автономии Донбасса.
Обновлено в 04:10
Политика

Пранкер Лексус позвонил украинскому генералу от имени Зеленского

Обновлено в 03:33
Общество

Пользователи соцсетей ужаснулись виду украинских электричек

Пользователи социальных сетей оценили внешний вид и состояние пригородных поездов, двигающихся по маршруту Киев – Казатин на Украине.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Стрельба произошла на детской площадке в Нью-Йорке, есть пострадавшие

В США произошла стрельба в районе Бруклин, город Нью-Йорк. Об этом сообщает телеканал ABC.
Обновлено в 00:04
Экономика

Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз

Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Политика

В ЕС прокомментировали задержания на незаконной акции в Москве

Обновлено в 04:57
Футбол

Олег Кононов получил ультиматум от руководства «Спартака»

Руководство московского "Спартака" поставило ультиматум главному тренеру команды Олегу Кононову после поражения от новичка российской премьер-лиги – "Тамбова" (0:2). Боссы дали белорусскому специалисту пять матчей на исправление ситуации.
Обновлено в 05:54
Футбол

«Мне надоели ваши бредни: Каррера, Кононов, «Спартак». Назаров написал стихотворение после матча с «Тамбовом»

Известный артист театра и кино Дмитрий Назаров, болеющий за «Спартак», написал новое стихотворение после поражения команды от «Тамбова» (0:2) в 3-м туре РПЛ.
Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес

Полина Гагарина восхитилась похорошевшей 48-летней Лерой Кудрявцевой

32-летняя певица Полина Гагарина встретилась со своей подругой 48-летней Лерой Кудрявцевой.
Обновлено в 05:52
Общество

Ученая объяснила жару в Европе и холод в России

Обновлено вчера в 19:25
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Петербургом

В Ленинградской области на 135-м км автодороги Санкт-Петербург — Псков произошло столкновение двух автомобилей, которое привело к гибели четырёх человек.
Обновлено в 06:13
Здоровье

В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача

В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Екатерина Климова встретилась с возлюбленной экс-супруга

Екатерина Климова и Елена Бирюкова, которая живет сейчас в гражданском браке с Ильей Хорошиловым, провели вместе вечер накануне.
Обновлено в 06:00
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