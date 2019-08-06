Политика
Путин заявил о сбое графика восстановления Иркутской областиРБК вчера в 12:18
Восстановительные работы в Иркутской области, пострадавшей от паводка, могут выйти из графика по объективным причинам. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.
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Футбол
«Динамо» проявляет интерес к полузащитнику сборной Туниса Слити
Полузащитник сборной Туниса Наим Слити попал в сферу интересов московского «Динамо».
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
Три человека погибли в ДТП под Саратовом
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в среду на трассе в Саратовской области, в результате женщина и двое детей погибли, еще два человека пострадали, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 00:00
Политика
Порошенко вернулся на Украину ночью
Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
Пять грузовых вагонов сошли с рельсов под Екатеринбургом
Пять пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов Свердловской железной дороги (СвЖД), по предварительным данным, повреждена контактная сеть.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины
Обновлено 05 августа в 15:11
Гаджеты
Мультимедийный ноутбук ASUS VX60GT, с процессором Core i7-9750H, GTX 1650
Мультимедийный ноутбук, VX60GT с процессором Intel Core 9-го поколения, графическим процессором NVIDIA GeForce GTX 1650, до 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD.
Обновлено вчера в 15:48
Армия и оружие
Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке
Обновлено вчера в 21:43
Технологии
Российский водородный самолет представят на МАКС-2019
Первый образец разработанного в России экологически чистого и почти бесшумного пилотируемого самолета на водородной тяге покажут на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Аферист и менеджер по продаже Украины: кто возглавит фракцию «Слуг народа» в парламенте
Сразу же после окончания тренинга для новоизбранных «Слуг народа» на курорте в Трускавце украинские СМИ, ссылаясь на источники в партии, сообщили, что фракцию возглавит Давид Арахамия, он же блогер Давид Браун.
Обновлено в 00:05
Политика
Трамп заблокировал активы властей Венесуэлы в США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, в том числе центрального банка республики и государственной нефтяной компании PDVSA, утверждается в распространенном Белым домом тексте документа.
Обновлено 05 августа в 22:42
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек
В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
В больнице Одесской области взорвалась граната: есть погибшие
Обновлено вчера в 14:25
Политика
Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме
Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
Обновлено вчера в 08:55
Политика
Названы главные причины незанятости в России
В Росстате изучили основные причины незанятости в России, результатами делится телеканал RT.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
Генпрокуратура выявила факты умышленного поджога лесов в Сибири
Генпрокуратура России выявила факты намеренного поджога лесов в Иркутской области, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:33
Политика
В Ингушетии на территории села Вознесенское введён режим КТО
Обновлено вчера в 23:58
Недвижимость
В России запустили льготную ипотеку для дачников
Помимо «деревянной ипотеки», в России регулярно обсуждаются и другие программы льготного кредитования строительства частных домов.
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Коломойский рассказал о переписках с Зеленским
Обновлено вчера в 09:55
Политика
США: Китай проводит хищническую и расчетливую экономическую политику
Военная и экономическая политика, проводимая Китаем, представляет угрозу для норм международного права.
Обновлено вчера в 22:16
Кино
Названы лауреаты фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest
В Нижнем Новгороде объявили лауреатов II международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest.
Обновлено вчера в 16:19
Политика
МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах
Россия выразила послу Японии Тоехиса Кодзуки протест из-за нарушений на Южных Курилах, которые были допущены японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено вчера в 12:07
Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" - Россию, Францию, ФРГ и Украину - как можно быстрее возобновить переговоры.
Обновлено вчера в 16:11
Политика
Посол США в России Хантсман подал заявление об отставке
Посол США в России Джон Хантсман написал заявление об отставке, передает газета The Salt Lake Tribune.
Обновлено вчера в 12:25
Авто
Peugeot 3008 превратился в «экспедиционный внедорожник»
Экспедиционный вариант Peugeot 3008 разработали на базе версии GT Line.
Обновлено вчера в 10:02
Происшествия
Взорвавшиеся в Ачинске боеприпасы оценили в миллиард рублей
Как сообщил военный эксперт Алексей Хлопотов, один танковый снаряд стоит примерно десять тысяч рублей.
Обновлено вчера в 18:10
Политика
Великобритания хочет ограничить полномочия России в ПАСЕ
Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение организации восстановить полномочия России в ассамблее.
Обновлено 05 августа в 15:32
Кино
Мединский прогулялся с Тарантино по Кремлю
Обновлено вчера в 15:00
Политика
На Украине призвали к смене мирового порядка
Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что мировому сообществу необходима смена миропорядка.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Старший сын Анджелины Джоли переедет в Южную Корею
Сын Анджелины Джоли Мэддокс переедет от матери в Южную Корею. Мэддоксу недавно исполнилось 18 лет, поэтому вскоре он уедет учиться.
Обновлено вчера в 05:45