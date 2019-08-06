Политика

Путин заявил о сбое графика восстановления Иркутской областиРБК вчера в 12:18

Восстановительные работы в Иркутской области, пострадавшей от паводка, могут выйти из графика по объективным причинам. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.
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