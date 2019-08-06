Политика
Путин заявил о сбое графика восстановления Иркутской областиРБК вчера в 12:18
Восстановительные работы в Иркутской области, пострадавшей от паводка, могут выйти из графика по объективным причинам. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 01:58, Вашингтон
Политика
CNN: администрация США заморозила часть фондов для помощи иностранным государствам
Администрация США заморозила часть выделенных Конгрессом средств, предназначенных для оказания помощи иностранным государствам.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
В Екатеринбурге сошли с рельсов 5 вагонов грузового поезда
Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на Свердловской железной дороге (СаЖД), повреждена контактная сеть.
Обновлено в 00:15
Происшествия
На территории села в Ингушетии введен режим КТО
Обновлено в 00:41
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Экономика
Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают
Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают на 2%, сообщили в Туту.ру.
Обновлено вчера в 07:29
Политика
В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
Обновлено вчера в 17:54
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено вчера в 05:39
Общество
Россияне назвали главными семейными нуждами питание, одежду и жилье
Жителям России для "нормальной жизни" нужно, чтобы хватало денег на оплату жилья, питание, одежду, медицину и лекарства, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
Обновлено вчера в 18:26
Экономика
Власти и бизнес оценили итоги пятилетнего продэмбарго
Итоги импортозамещения В России с 2013 года на 60% - до 4,1 млн тонн выросло производство свинины, производство птицы увеличилось в 1,7 раза – до 6,1 млн, сообщили в Минсельхозе.
Обновлено 05 августа в 12:47
Происшествия
Два человека погибли в результате взрыва в Кабуле
По меньшей мере два человека погибли и семь получили ранения в результате взрыва в столице Афганистана.
Обновлено вчера в 08:41
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Механизмы, благодаря которым мир существовал после Второй мировой войны, устарели, посетовал политик.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Обновлено вчера в 16:22
Футбол
Фабрегас хотел бы поиграть в Аргентине
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас признался, что был бы не против когда-нибудь выступить в одной из аргентинских команд.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео
Камеры видеонаблюдения запечатлели момент массовой драки со стрельбой, произошедшей возле Москворецкого рынка в столице.
Обновлено вчера в 16:24
Хоккей
Олимпийская сборная России по хоккею уступила «Сочи»
Олимпийская сборная России по хоккею проиграла "Сочи" на предсезонном турнире Sochi Hockey Open.
Обновлено вчера в 15:09
Игры
Для Anthem вышло огромное обновление с обещанным «Катаклизмом» и «Гильдиями»
Сами миссии не отличаются оригинальностью: убей, зачисти, удержи и захвати. Каждый «Катаклизм» проходит временно, в течение восьми недель.
Обновлено вчера в 12:27
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком под Саратовом
Три человека погибли после столкновения легкового автомобиля с большегрузом под Саратовым.
Обновлено в 01:38
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Наука
Ученые обнаружили простой способ избежать старения мозга
Ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили простой способ, чтобы избежать старческой деменции после 50 лет.
Обновлено вчера в 21:59
Кино
Министр культуры провел для Квентина Тарантино экскурсию по Кремлю
Обновлено вчера в 15:45
Авто
Раскрыт секрет многолетней службы двигателя
Секрет многолетней службы двигателей у таксистов раскрыл эксперт из редакции журнала «За рулем».
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.
Обновлено в 01:30
Футбол
Глава селекционной службы «Спартака» Аверьянов покинул команду
Глава селекционной службы «Спартака» Александр Аверьянов покинул команду.
Обновлено вчера в 17:58
Политика
Немецкий детектив может предложить России и Малайзии материалы по делу MH17
Снимки с американских спутников Детектив заявил, что хотел бы привлечь к изучению своих доказательств и другие страны, включая Нидерланды, Украину, Малайзию, Австралию, Германию, Бельгию и США.
Обновлено в 00:53
Политика
Япония не приняла протест МИД России по вопросу Южных Курил
Ранее МИД России вручил японскому послу ноту протеста после нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено в 01:38
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено 05 августа в 01:40
Армия и оружие
Российская команда побила собственный рекорд в номинации «Лучшая очередь» на международном конкурсе «Полярная звезда»
Во второй день международного конкурса «Полярная звезда» российские десантники побили собственный рекорд в номинации «Лучшая очередь», поставленный на всеармейском этапе соревнований.
Обновлено 05 августа в 20:00
Экономика
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
В 2017 году 13,2% населения России проживали за чертой бедности (19,4 млн человек), в 2018 году — 12,9% населения (18,9 млн человек); Особенно остро проблема бедности детей стоит в сельской местности.
Обновлено в 01:35