Политика
Путин заявил о сбое графика восстановления Иркутской областиРБК вчера в 12:18
Восстановительные работы в Иркутской области, пострадавшей от паводка, могут выйти из графика по объективным причинам. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 03:30, Вашингтон
Происшествия
В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбой
В Ингушетии ликвидирован боевик, намеревавшийся совершить теракт.
Обновлено в 02:53
Энергетика
Минэнерго США прогнозирует снижение цены на Brent в 2019 году
Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США понизило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2019 году с $66,51 до $66,15 за баррель.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:03
Происшествия
В результате взрыва в Кабуле ранены 95 человек
В результате взрыва в Кабуле ранения получили 95 человек. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные медиков.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Туристку из Перу избили и ограбили на проспекте Большевиков
Инцидент произошлел 6 августа около 20:35. Двое мужчин европейской внешности набросились на 35-летнюю туристку из Перу.
Обновлено в 01:53
Общество
Росстат назвал основные причины незанятости граждан
Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.
Обновлено в 02:05
Политика
Путин: «Сириус» создал все условия развития талантов всех детей
Обновлено вчера в 08:30
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии палеонтологи обнаружили останки огромного древнего попугая, пишет Biology Letters.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Кино
Disney снимет ремейк фильма «Один дома», сообщили СМИ
Disney выпустит ремейки фильмов "Один дома" и "Ночь в музее".
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Магнитогорске прогремел взрыв в автомобиле
Обновлено в 03:17
Политика
Украина надеется на белорусское топливо
Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.
Обновлено вчера в 11:05
Авто
Авторынок продолжил сокращаться
По данным АЕБ, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) упали на 2,4%, до почти 140 тыс. штук.
Обновлено вчера в 07:05
Политика
МИД РФ заявил о задолженности Киева перед СНГ в 300 млн рублей
Задолженность Украины перед Содружеством Независимых Государств (СНГ) превысила 300 млн рублей, заявили газете "Известия" в департаменте информации и печати МИД РФ.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Политика
Порошенко вернулся на Украину ночью
Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.
Обновлено вчера в 21:01
Футбол
«Манчестер Юнайтед» наложил на Лукаку огромный штраф
Обновлено в 03:13
Общество
Взявшую сына на митинг семью хотят лишить родительских прав
Обновлено вчера в 07:41
Экономика
ЦБ обнаружил в Минбанке «центр управления полетами» на 80 млрд рублей
Банк России обнаружил, что санируемый Московский индустриальный банк (Минбанк) координировал действия заемщиков из разных регионов, сообщил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Волкер: США крайне разочарованы новым перемирием
Особенно возмутил пассаж Волкера о том, что нарушение режима прекращения огня произошло на фоне "шагов в сторону мира со стороны нового президента Украины".
Обновлено вчера в 16:45
Кино
Министр культуры провел для Квентина Тарантино экскурсию по Кремлю
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
Появилось видео массовой драки со стрельбой на рынке в Москве
В сети появилось видео, на котором видна массовая драка у Москворецкого рынка на юге Москвы.
Обновлено вчера в 17:58
Общество
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
По итогам 2017 года 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях, следует из данных Росстата.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Минобороны начало проливку территории военного склада под Ачинском
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ведомстве, самолеты ИЛ-76 начали проливку территории военной части, где произошли взрывы.
Обновлено в 03:05
Общество
Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей
Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 11:36
Экономика
Альфа-банк продаст долю в своей краудфандинговой «дочке»
Согласно отчетности Альфа-банка на 1 апреля 2019 года, банк оценивал вложения в свою "дочку" в 140 млн руб. Балансовая стоимость сервиса составила 110,5 млн руб. "Поток" и его покупатели Онлайн-платформа "Поток" была запущена Альфа-банком в конце 2015 года, сервис на 100% принадлежит банку.
Обновлено в 01:09
Политика
В кабмине Украины заявили о необходимости нового мирового порядка
В мире продолжается глобальный кризис, который связан с развалом сложившейся после Второй мировой войны системы, поэтому необходимо строить новый мировой порядок.
Обновлено в 02:30
Авто
Секрет многолетней службы двигателя раскрыл эксперт
Секрет многолетней службы двигателя раскрыл автомобильный эксперт.
Обновлено в 02:03
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили о случаях намеренного поджога леса в Сибири
Обновлено вчера в 11:57