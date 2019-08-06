Политика
Путин заявил о сбое графика восстановления Иркутской областиРБК 12:18
Восстановительные работы в Иркутской области, пострадавшей от паводка, могут выйти из графика по объективным причинам. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 22:53, Вашингтон
Футбол
Фабрегас готов продолжить карьеру в Аргентине
Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас признался, что хотел бы сыграть в Кубке Либертадорес.
Обновлено в 21:40
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Происшествия
На Сахалине в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали шесть человек
На Сахалине в результате столкновения на 133 километре автомобильной дороги «Южно-Сахалинск-Оха» рейсового автобуса, выполнявшего маршрут «Макаров-Южно-Сахалинск», и грузового автомобиля пострадали шесть человек.
Обновлено в 19:53
Экономика
Грузия озвучила сумму убытков от потери российских туристов
Грузия потеряла в июле 44 миллиона долларов от сокращения потока российских туристов в страну.
Обновлено в 14:07
Футбол
Два матча пятого тура чемпионата России по футболу пройдут с использованием VAR
VAR впервые был применен в чемпионате России в матче второго тура между московским "Динамо" и казанским "Рубином" (0:1), тогда арбитр ни разу не обратился к помощи видеоассистента по ходу встречи.
Обновлено в 17:10
Здоровье
О чём может предупредить шум в ушах, поведали эксперты
Эксперты поведали, о чём может предупредить шум в ушах.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
В Ливии уничтожили еще один самолет Ил-76 с оружием
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел.
Обновлено в 20:11
Экономика
S&P: Новые санкции США не повлияют на кредитоспособность России
Аналитики S&P не увидели значительной угрозы кредитоспособности России из-за второго пакета санкций США, введенных в ответ на дело Скрипалей, говорится в отчете рейтингового агентства.
Обновлено в 09:37
Политика
Порошенко вернулся на Украину ночью
Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся после отпуска в Киев.
Обновлено в 21:46
Политика
Великобритания пытается ограничить полномочия России в ПАСЕ
Ранее британская делегация голосовала против восстановления прав РФ в ассамблее Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях РФ в ассамблее.
Обновлено вчера в 19:31
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».
Обновлено в 11:29
Происшествия
В России ужесточили наказания за непропуск скорой помощи
Депутаты Государственной думы приняли во втором чтении поправки к закону, устанавливающему ответственность за отказ пропустить машину скорой помощи и за воспрепятствование работе врачей.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
Армейские международные игры приковывают внимание
Военные полицейские показывают класс Накануне в фан-зоне АрМИ-2019, расположенной в павильоне «С» Конгрессно-выставочного центра парка «Патриот» в подмосковной Кубинке, прошла торжественная церемония открытия международного конкурса «Страж порядка».
Обновлено в 19:30
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48
Политика
Мадуро заявил, что покушение на него совершено по приказу Болтона
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что располагает доказательствами того, что покушение на него год назад было совершено по распоряжению советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, но при этом винить самого Дональда Трампа у него оснований нет.
Обновлено в 22:25
Недвижимость
Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк сообщил о снижении ставки на 0,5 п. п. по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, а также по нецелевым кредитам под залог недвижимости и рефинансировании кредитов других банков.
Обновлено вчера в 07:04
Экономика
Названы самые популярные у россиян сладости
Печенье, пряники и вафли являются самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года.
Обновлено вчера в 23:31
Здоровье
Врач объяснил недостатки инициативы о продаже алкоголя с 21 года
Напомним, законопроект о продаже алкоголя с 21 года был внесён в Госдуму 23 июля. В Минэкономразвития и Минфине отказались его поддерживать.
Обновлено в 12:54
Авто
Porsche ведет борьбу с производителями контрафактных деталей
Обновлено в 12:13
Общество
Вода из Амура подтопила 330 дачных участков под Хабаровском
Уровень воды в Амуре у Хабаровска за сутки поднялся на 18 см, достигнув 476 см, в зоне подтопления оказались 330 дачных участков на островах у города.
Обновлено в 21:21
Авто
В июле российский авторынок просел на 2%
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в июле 2019 года в России было продано 139 968 новых легковых автомобилей — на 2,4% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 06:16
Здоровье
Карантин по чуме свиней снят в двух районах Ульяновской области
В двух районах Ульяновской области, где выявлены очаги заболеваемости африканской чумы свиней (АЧС), карантин снят, сообщает агентство ветеринарии Ульяновской области.
Обновлено в 09:19
Политика
Коломойский рассказал о переписках с Зеленским
Обновлено в 09:55
Футбол
Александр Егоров: В ворота «Спартака» нужно было назначать пенальти
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу Владислава Безбородова в матче «Спартак» – «Динамо» (0:0) в 4-м туре РПЛ.
Обновлено в 09:07
Общество
Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
Обновлено в 16:00
Политика
Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США
Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию.
Обновлено вчера в 13:25