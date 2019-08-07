Политика
Путин заявил о сбое графика восстановления Иркутской областиИзвестия вчера в 22:48
Восстановительные работы в пострадавшей от паводков Иркутской области по объективным причинам могут отстать от графика. Об этом 6 августа заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что после первой волны паводков на регион обрушились новые наводнения, из-за которых график и пришлось сдвинуть.
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Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Политика
Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа.
Обновлено в 04:38
Общество
Росстат назвал основные причины незанятости граждан
Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.
Обновлено в 02:05
Политика
Конгресс США решил заставить Трампа наказать Турцию за С-400
Американские конгрессмены намерены обязать президента страны Дональда Трампа ввести санкции против Турции, если в ближайшее время не будут озвучены меры «наказания» для Анкары за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет The Washington Post.
Обновлено вчера в 20:43
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:09
Культура
Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом
Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.
Обновлено в 03:21
Политика
Власти США заморозили часть фондов для помощи иностранным государствам
Администрация Соединенных Штатов заморозила часть средств, которые были выделены Конгрессом и предназначенные для оказания помощи иностранным государствам, сообщает CNN.
Обновлено в 02:59
Политика
Генсек НАТО назвал причину присоединения Крыма к России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия была вынуждена присоединить к себе Крым из-за увеличения конкуренции между сверхдержавами.
Обновлено вчера в 02:23
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Российский флаг стал причиной украинского скандала в Испании
Обновлено 05 августа в 13:35
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.
Обновлено вчера в 10:17
Политика
Более трети москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Согласно опросу, который был проведен Левада-центром по заказу Фонда развития гражданского общества, более трети москвичей положительно отнеслись к протестным акциям, прошедшим в столице.
Обновлено вчера в 17:25
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 18:26
Финансы
Власти США официально признали Китай валютным манипулятором
Минфин США признал Китай манипулирующей валютой страной после того, как китайский Центробанк не принял мер в связи с ослаблением курса юаня.
Обновлено вчера в 01:13
Футбол
«Манчестер Юнайтед» оштрафовал Лукаку на £400 тысяч
Игрок "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку был оштрафован своим клубом на £400 тысяч, передает Mirror.
Обновлено в 03:08
Происшествия
В результате взрыва в Кабуле пострадали 95 человек
Число пострадавших в результате взрыва в Кабуле увеличилось до 95.
Обновлено в 02:53
Экономика
Минэкономразвития ожидает дефляцию в августе
Минэкономразвития России в августе с высокой долей вероятности ожидает дефляцию в пределах 0,2%, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:48
Общество
Петербуржцы продолжают стоять в очередях в визовый центр Финляндии
Петербуржцы продолжают штурмовать визовый центр Финляндии на улице Марата — люди стоят в многочасовых очередях, чтобы успеть подать документы до ужесточения правил получения шенгенских виз для россиян, которые вступят в силу с сентября.
Обновлено в 04:19
Общество
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Обновлено в 04:08
Общество
Росстат: четверть детей в России живут за чертой бедности
В России более четверти детей (26%) в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума (по данным за 2017 г.), следует из исследования Росстата.
Обновлено в 02:49
Гаджеты
Xiaomi Mi 9 5G получит экран разрешением 2K, оптическую стабилизацию и аккумулятор большей емкости
В новинке появится дисплей разрешением 2К, появится новый датчик изображения в составе основной камеры, также в ней появится оптическая стабилизация.
Обновлено в 01:11
Культура
Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском
Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище. Точная дата похорон пока не определена. Певец умер 4 августа на 85-м году жизни.
Обновлено в 03:39
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Экономика
ВЭБ выдал первые гарантии для привлечения бизнеса в нацпроекты
За три с лишним месяца госкорпорация «ВЭБ.РФ» выдала около 30 млрд руб. гарантий, которые должны способствовать привлечению частного бизнеса в нацпроекты.
Обновлено в 02:45
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП
Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.
Обновлено в 03:21
Футбол
Газзаев призвал объединить футбольные чемпионаты РФ и Украины
Депутат Государственной Думы, бывший тренер сборной РФ по футболу Валерий Газаев призвал объединить футбольные чемпионаты России и Украины.
Обновлено в 03:46
Кино
Мединский подарил Квентину Тарантино сборник стихов Пастернака
Известно, что Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Автобус сбил насмерть двух человек на остановке в Долгопрудном
В подмосковном городе Долгопрудный автобус въехал в остановку, где стояли несколько человек. Инцидент произошел на Лихачевском шоссе.
Обновлено в 04:12