Экономика

Путин заявил о росте зарплат россиянEastRussia 06:18

Средняя номинальная заработная плата в Российской Федерации выросла с 33 до 44-45 тыс. рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии. По словам главы государства, существенный рост зарплат есть, как в номинальном, так и реальном выражении.
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Путин заявил о росте размера зарплат в номинальном и реальном выражении

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Газета.Ru05:27

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