Экономика
Путин заявил о росте зарплат россиянEastRussia 06:18
Средняя номинальная заработная плата в Российской Федерации выросла с 33 до 44-45 тыс. рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии. По словам главы государства, существенный рост зарплат есть, как в номинальном, так и реальном выражении.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 22:09, Вашингтон
Происшествия
Самолет из Тюмени смог приземлиться со второго раза
Пассажирский самолет, летящий из Екатеринбурга в Тюмень, смог сесть только со второго раза. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:53
Экономика
Эксперт РЭЦ рассказала, как привлечь иностранцев в российское кино
Эксперт пояснила, что согласно разрабатываемой программе, базовая ставка по возврату будет составлять 25% — это означает, что 75% привлеченных иностранных средств останутся в России.
Обновлено в 20:26
Экономика
Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог
Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.
Обновлено в 10:07
Политика
В Грузии оппозиция начала штурм парламента
Обновлено в 14:16
Происшествия
На Урале завели уголовное дело после жалобы на «Прямую линию» Путина
Обновлено вчера в 13:46
Экономика
РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы
Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 02:05
Политика
ЕС может не признать выданные жителям Донбасса российские паспорта
В июне в Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 20:07
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Футбол
Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир»
Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.
Обновлено в 14:25
Общество
День летнего солнцестояния придется на 21 июня
Самый длинный световой день в 2019 году ожидает жителей Тюменской области 21 июня.
Обновлено в 07:10
Здоровье
Для спасения Павлика Уварова не хватает 820 960 рублей
Если вы решили спасти Павлика Уварова, пусть вас не смущает цена спасения.
Обновлено в 19:20
Энергетика
В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефти
Обновлено в 06:46
Политика
Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат
9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
Обновлено в 08:21
Общество
На выходных в Красноярске снова поменяется погода
Ночь на воскресенье будет еще теплее — до 16 °C. Но днем температура не поднимется выше 26 °C. Синоптики снова обещают кратковременный дождь, может прогреметь гроза.
Обновлено в 21:48
Происшествия
Американского студента похитили в Мексике
В мексиканском городе Гвадалахара 15 июня был убит один студент из Соединенных Штатов, еще один был похищен, сообщил прокурор штата Халиско Херардо Октавио Солис.
Обновлено в 21:47
Здоровье
Сметану и творог с кишечной палочкой продавали в Приморье
Обновлено в 20:43
Политика
В Раде узнали о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Депутат Рады Михаил Поплавский заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:48
Общество
В подведомственном учреждении Минздрава Якутии выявили нарушения
Прокуратура республики провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе при организации и проведении Государственным казенным учреждением Республики Саха (Якутия) «Центр контроля качества лекарств и организации государственных закупок», подведомственным Министерству здравоохранения республики закупок на поставку детского питания для 5 медицинских учреждений республики.
Обновлено в 20:22
Общество
СКР начал проверку по обращению жительницы Читы к президенту России
Следственные органы СКР начали доследственную проверку по фактам, изложенным в обращении жительницы Читы к президенту России.
Обновлено в 15:08
Наука
В носках для младенцев содержится бисфенол А и парабены
Группа ученых из Испании обнаружили, что в 9 из 10 пар носков для детей возраста 0-4 года содержится бисфенол-А и парабены.
Обновлено в 09:44
Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Замкнули «десятку» брендов, выпускающих самые надежные автомобили в мире, американские Buick (92/100) и GMC (94/100).
Обновлено в 10:05
Технологии
Обнаружен новый способ хищения банковских данных россиян
Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных.
Обновлено в 21:15
Шоу-бизнес
Курбан Омаров призвал Ксению Бородину прекратить войну
Около четырех лет ведущая «Дома-2» Ксения Бородина состоит в браке с предпринимателем Курбаном Омаровым.
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено в 11:44
Гаджеты
В iOS 13 обнаружена опция для слежки за чужими iPhone
В современной iOS 13 обнаружена опция, позволяющая осуществлять слежку за чужими iPhone.
Обновлено в 13:06
Авто
Новый Nissan Juke получит спортивный дизайн
Как сообщают инсайдеры, Nissan Juke новой генерации построен на той же модульной архитектуре, что и Renault Clio.
Обновлено в 15:17
Армия и оружие
Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок
Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, которые раскритиковали США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск, сообщает телеканал CNBC.
Обновлено в 19:11
Транспорт
В России введут новый штраф для водителей
В России могут ввести новый штраф для водителей: с инициативой выступили в кабмине.
Обновлено в 02:14
Политика
Путин чуть не забыл вопрос про «суверенный интернет» из-за шаурмы
Видеоблогер Амиран Сардаров, автор блога "Дневник Хача" попросил президента Владимира Путина "честно сказать", зачем в России приняли закон о "суверенном интернете".
Обновлено в 08:11