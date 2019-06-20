Экономика
Путин заявил о росте зарплат россиянEastRussia 06:18
Средняя номинальная заработная плата в Российской Федерации выросла с 33 до 44-45 тыс. рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии. По словам главы государства, существенный рост зарплат есть, как в номинальном, так и реальном выражении.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:24, Вашингтон
Армия и оружие
Иран сбил беспилотник США в Персидском заливе
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
«Сделаю все, чтобы смертная казнь на Украине была возвращена» – Гольдарб
Сделаю всё, чтобы смертная казнь была возвращена.
Обновлено в 06:01
Политика
Путин объяснил высокую зарплату чиновников
Трансляцию ведет «Россия 1». Президент заявил, что хотел бы не говорить о снижении зарплаты чиновников, а о повышении уровня оплаты труда граждан до тех сумм, которые получают сотрудники правительства.
Обновлено в 07:20
Политика
Путин ответил на вопрос о заключенных россиянах на Украине
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о заключенных россиянах и украинцах.
Обновлено в 07:19
Спорт
Загитова рассказала, какой вопрос задала бы Путину
Обновлено в 05:50
Экономика
РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы
Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 02:05
Здоровье
Владимиру Путину показали фельдшерский пункт в Челябинской области
Напомним, что в конце апреля глава региона Алексей Текслер анонсировал появление в Челябинской области порядка ста новых фельдшерско-акушерских пунктов.
Обновлено в 06:06
Транспорт
Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Политика
Путин назвал главный способ решения проблемы снижения уровня жизни
Увеличение производительности труда и развитие экономики станут главными условиями для повышения уровня жизни в России.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Подмосковье загорелась кровля таунхауса
Кровля таунхауса загорелась на площади порядка 400 квадратных метров в городском округе Пушкино в Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:01
Политика
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился к Трампу в Мосгорсуде
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился за помощью к США, Канаде, Великобритании и Ирландии, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:02
Экономика
Медведев запретил завышать цены на услуги ЖКХ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 19 июня подписал постановление, в соответствии с которым запрещается повышать цены на услуги ЖКХ сверх уровня инфляции.
Обновлено вчера в 09:52
Общество
После жалобы мурманского врача на низкую зарплату назначена проверка
«Прямая линия» с Владимиром Путиным идёт всего час, а в регионах уже начали реагировать на жалобы и вопросы, озвученные в прямом эфире.
Обновлено в 06:18
Политика
В ДНР и ЛНР отреагировали на условие снятия блокады Донбасса
В минувшую среду бывший президент Украины, возглавляющий делегацию страны на трехсторонних переговорах контактной группы по Донбассу Леонид Кучма заявил, что условием снятия экономической блокады с региона станет возвращение в правовое поле Украины расположенных на территории ДНР и ЛНР активов.
Обновлено в 03:44
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Экономика
Путин призвал ЦБ обратить внимание на риски при кредитовании населения
При подготовке к прямой линии президент обратил внимание, что жителей волнуют социальные вопросы, развитие экономики, уровень доходов, здравоохранение и проблемы с мусорными полигонами.
Обновлено в 05:33
Футбол
«Спартак» заинтересован в полузащитнике «Лейпцига» Бруме
Московский «Спартак» проявил интерес к португальскому хавбеку немецкого клуба «РБ Лейпциг» Арминду Бруме.
Обновлено в 07:14
Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека
Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Политика
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Футбол
Зинченко продлил контракт с «Манчестер Сити»
Обновлено в 02:40
Общество
Россияне пожаловались Владимиру Путину на низкие зарплаты
В ходе ежегодной прямой линии с Владимиром Путиным множество россиян обратились к президенту с жалобой на низкие зарплаты и что жить стало тяжелее.
Обновлено в 05:43
Политика
Зеленский рассказал о «прикольной вещи» в здании АП в Киеве
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал журналистам о «прикольной вещи», находящейся в здании администрации президента на Банковой улице в Киеве.
Обновлено вчера в 14:48
Кино
Начались съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.
Обновлено вчера в 08:44
Политика
Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17
Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Политика
Путин: Кудрин дрейфует в сторону Глазьева
Отвечая на вопрос пользователя "ВКонтакте" про командную экономику, президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, пошутил, что в России практически уже не осталось "экономистов из 90-х".
Обновлено в 07:07
Политика
Путин пожаловался на острова из мусора в Тихом океане
Президент России Владимир Путин заявил, что в Тихом океане образовались целые острова из мусора величиной со среднюю европейскую страну.
Обновлено в 06:51