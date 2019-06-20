Путин заявил о росте зарплат россиянEastRussia 06:18

Средняя номинальная заработная плата в Российской Федерации выросла с 33 до 44-45 тыс. рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии. По словам главы государства, существенный рост зарплат есть, как в номинальном, так и реальном выражении.

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Общество Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Политика Путин выступил за применение залога при экономических преступлениях Глава государства отметил недопустимость злоупотребления арестами в сфере экономических правонарушений, добавив, что полностью исключить их все же невозможно.

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Авто Первые внедорожники GAC GS8 появились в России Китайский флагманский внедорожник GAC GS8 готовится к выходу на российский рынок.

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Политика Прямая линия с Владимиром Путиным: «Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов» Текстовая трансляция Прямой линии с президентом России Сегодня президент России Владимир Путин в очередной, 17-й раз провел прямую линию.