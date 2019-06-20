Путин заявил о росте зарплат россиянEastRussia 06:18

Те россияне, которые сейчас смотрят по телевизору или в интернете. Я сразу хочу оговориться, чтобы люди на меня не сердились, я говорю о средних цифрах. Почему приходится ими пользоваться, потому что у нас большая разница и по отраслям, и по регионам.

Средняя номинальная заработная плата в Российской Федерации выросла с 33 до 44-45 тыс. рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии. По словам главы государства, существенный рост зарплат есть, как в номинальном, так и реальном выражении.

Экономика Путин попросил россиян не сердиться на него из-за низких зарплат Путин призвал россиян «не сердиться на него» за то, что они не получают такие заработные платы, поскольку он говорит о средних цифрах.

Экономика В России пересчитают цены на отопление С 2020 года в России планируют изменить тарифы на отопление в зависимости от этажности.

Происшествия Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок "Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.

Политика Прямая линия с Владимиром Путиным началась В 12:00 по московскому времени началась прямая линия с Владимиром Путиным.

Спорт Алина Загитова задаст вопрос Владимиру Путину на Прямой линии Фигуристка Алина Загитова рассказала, что хотела бы узнать у Владимира Путина, собирается ли Россия в ближайшее время проводить международный или мировой Чемпионат мира по фигурному катанию.

Общество После жалобы мурманского врача на низкую зарплату назначена проверка «Прямая линия» с Владимиром Путиным идёт всего час, а в регионах уже начали реагировать на жалобы и вопросы, озвученные в прямом эфире.

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