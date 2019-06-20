Экономика

Путин заявил о росте зарплат россиянEastRussia 06:18

Средняя номинальная заработная плата в Российской Федерации выросла с 33 до 44-45 тыс. рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии. По словам главы государства, существенный рост зарплат есть, как в номинальном, так и реальном выражении.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:13, Вашингтон
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Обновлено в 06:18
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Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17

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Обновлено в 04:21
Происшествия

Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с закрылками

Вылетевший в Санкт-Петербург пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за технических проблем, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах управления воздушным движением полуострова.
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Обновлено в 05:26
Политика

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Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
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Смысл атаки на китайскую корпорацию Huawei связан со сдерживанием Китая со стороны США как глобального конкурента КНР.
Обновлено в 06:36
Экономика

«ЮИТ» уйдет из Москвы и Московской области

Концерн "ЮИТ" принял решение не продолжать развитие жилищного строительства в Москве и Московской области, говорится в сообщении концерна.
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Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года

В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
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Не менее 20 человек пострадали в ДТП с автобусами в Барселоне

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов и мотоцикла в Барселоне пострадали не менее 20 человек, сообщает El Periodico.
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Глава администрации президента Андрей Богдан обратился к Зеленскому со словами: «Господин президент, позвольте вас попросить подписать первый закон в своей жизни».
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Президент России Владимир Путин отреагировал на вопрос о «банде из "Единой России"», поступивший на «Прямую линию».
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Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

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Отношение Запада к России в будущем кардинально не изменится, заявил российский президент Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами.
Обновлено в 06:34
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