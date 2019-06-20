Экономика
Путин заявил о росте зарплат россиянEastRussia 06:18
Средняя номинальная заработная плата в Российской Федерации выросла с 33 до 44-45 тыс. рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии. По словам главы государства, существенный рост зарплат есть, как в номинальном, так и реальном выражении.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:13, Вашингтон
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Обновлено в 06:25
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Отношение Запада к России в будущем кардинально не изменится, заявил российский президент Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами.
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