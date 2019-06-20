Экономика
Путин заявил о росте зарплат россиянEastRussia 06:18
Средняя номинальная заработная плата в Российской Федерации выросла с 33 до 44-45 тыс. рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии. По словам главы государства, существенный рост зарплат есть, как в номинальном, так и реальном выражении.
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Те россияне, которые сейчас смотрят по телевизору или в интернете. Я сразу хочу оговориться, чтобы люди на меня не сердились, я говорю о средних цифрах. Почему приходится ими пользоваться, потому что у нас большая разница и по отраслям, и по регионам.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 19:01, Вашингтон
Экономика
Путин объяснил падение доходов россиян
Президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил падение доходов россиян.
Обновлено в 05:45
Экономика
Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75% годовых
Банк Англии, как и ожидалось, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых. Такая информация размещена на сайте Банка Англии.
Обновлено в 08:44
Космос
С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Ariane 5
Обновлено в 18:21
Экономика
Власти разработали контуры новой пенсионной системы
Как отмечает издание, система индивидуального пенсионного капитала в следующем году должна сменить действующую накопительную пенсионную систему.
Обновлено в 15:12
Футбол
ФК «Спартак» заинтересовался в футболисте «Лейпцига» Бруме
Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересовался в приобретении полузащитника немецкого ФК «Лейпциг» Арминды Брума.
Обновлено в 07:49
Политика
ЕС допустил непризнание выдаваемых жителям Донбасса паспортов РФ
Евросоюз готов рассмотреть возможность непризнания российских паспортов, выдаваемых жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), говорится в заявлении, одобренном на саммите ЕС, который проходит в четверг, 20 июня, в Брюсселе.
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Авто
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В Москве начали тестировать первые беспилотные автомобили. Об этом сообщила национальная технологическая инициатива "Автонет".
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Шоу-бизнес
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Многие обвиняют звезду и его супругу в том, что они предатели родины, потому что решили рожать ребенка в Майами, а не в родной России.
Обновлено в 05:39
Здоровье
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При тепловом ударе наблюдаются тахикардия, тяжелое дыхание, повышение температуры тела до 41 градуса, звон в ушах.
Обновлено в 08:43
Авто
Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России
Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
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Политика
В Тбилиси оппозиция начала штурм парламента Грузии
Обновлено в 14:19
Происшествия
Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей
Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.
Обновлено в 16:32
Политика
Страны Балтии и ЕС согласовали шаги по синхронизации энергосистем
В декабре 2018 года заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил планы протестировать отключение калининградской энергосистемы от стран Балтии в мае 2019 года.
Обновлено в 11:04
Игры
К Cyberpunk 2077 могут выйти дополнения
Cyberpunk 2077 выйдет 20 апреля 2020 года на ПК, Playstation 4 и Xbox One.
Обновлено в 02:15
Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
Общество
Роскомнадзор в Татарстане оштрафован почти на 415 тысяч рублей
Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан должно выплатить 415 тысяч рублей в пользу предпринимателя Арсена Мирзаянова, чей домен был заблокирован после жалобы о незаконном размещении персональных данных.
Обновлено в 17:12
Технологии
Произошёл сбой в работе Facebook Messenger
Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 18:27
Теннис
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне, обыграв Пуи
Медведев 11 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7.
Обновлено в 12:11
Хоккей
Кучеров стал самым ценным игроком сезона НХЛ
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
Обновлено в 11:29
Футбол
«Депортиво» обыграл «Мальорку» в первом матче за выход в Примеру
Футболисты «Депортиво» переиграли «Мальорку» в первом матче финала плей-офф Сегунды за право выступать в следующем сезоне в высшем дивизионе страны – Примере.
Обновлено в 17:54
Шоу-бизнес
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Пока Собчак с сыном от Максима Виторгана, который, кстати, будет проживать вместе с мамой, осталась в московской квартире.
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Происшествия
Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок
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Обновлено в 06:18
Общество
Больше половины выпускников Москвы отметят праздник в парке Горького
В праздничных мероприятиях в парке Горького примут участие больше половины выпускников московских школ.
Обновлено в 10:16
Политика
Путин назвал условие для возможности Грудинина стать премьер-министром
Президент РФ Владимир Путин во время одноименной «Прямой линии» 20 июня объяснил, что нужно Павлу Грудинину для назначения на пост премьера.
Обновлено в 13:34
Происшествия
Сотрудник торгпредства России погиб в Норвегии
Сотрудник торгового представительства России в Норвегии умер после дорожно-транспортного происшествия в Осло, эти сведения подтвердили в российском посольстве.
Обновлено в 05:13
Финансы
Курс доллара к рублю упал до минимума с августа 2018 года
Курс доллара впервые с августа прошлого года упал ниже 63 рублей. Впрочем, не только слова президента поддержали национальную валюту.
Обновлено в 11:03