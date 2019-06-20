Путин заявил о росте зарплат россиянEastRussia вчера в 06:18

Те россияне, которые сейчас смотрят по телевизору или в интернете. Я сразу хочу оговориться, чтобы люди на меня не сердились, я говорю о средних цифрах. Почему приходится ими пользоваться, потому что у нас большая разница и по отраслям, и по регионам.

Средняя номинальная заработная плата в Российской Федерации выросла с 33 до 44-45 тыс. рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии. По словам главы государства, существенный рост зарплат есть, как в номинальном, так и реальном выражении.

Происшествия Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае Три человека погибли в результате столкновения «Тойоты» и «Хино» в Красноярском крае.

Политика ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.

Происшествия В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов Псевдо-вакцина оказалась взвесью живых личинок трихинелл — разновидности червей-паразитов. Через две недели их госпитализировали.

Происшествия Самолет из Тюмени смог приземлиться со второго раза Пассажирский самолет, летящий из Екатеринбурга в Тюмень, смог сесть только со второго раза. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика МИД Абхазии отреагировал на события в парламенте Грузии Дипломаты обвинили грузинскую оппозицию в грубом срыве заседания сессии МАП (Межпарламентской ассамблеи православия) Представители МИД Абхазии прокомментировали события в парламенте Грузии, где ранее было сорвано заседание сессии МАП (Межпарламентской ассамблеи православия).

Гаджеты Google отказалась от производства планшетов Google объявила о прекращении производства планшетов. Об этом в своём Твиттере сообщил старший вице-президент компании Рик Остерло.

Политика ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.

Авто Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире Замкнули «десятку» брендов, выпускающих самые надежные автомобили в мире, американские Buick (92/100) и GMC (94/100).

Политика В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕС Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.

Происшествия В Петербурге за взятку в 10 млн рублей арестован сотрудник ФСБ По данным «Фонтанки.ру», 33-летнего капитана Госбезопасности подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.

Здоровье Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.

Гаджеты Apple решила отозвать MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи Компания Apple объявила об отзыве части ноутбуков MacBook Pro из-за угрозы перегрева и возгорания батареи.

Происшествия Арестован бизнесмен Бойко-Великий Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал до 19 августа 2019 года бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в хищениях из банка «Кредитный экспресс».

Политика Госдеп США: на Украине идёт активная торговля людьми «Украина не полностью соответствует минимальным стандартам по прекращению торговли людьми, однако прилагает значительные усилия по преодолению проблемы», — говорится в отчёте.

Политика Путин объяснил разницу в зарплатах чиновников и рядовых работников Путин подчеркнул, что каждый человек должен получать в зависимости от уровня своей квалификации и результатов работы.

Общество В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.

Шоу-бизнес Певец Шура заявил, что Марину Хлебникову надо спасать от алкоголизма Певец Шура побывал на YouTube-проекте AGENTSHOW Насти Ивлеевой. В ходе беседы он заявил, что Марину Хлебникову нужно спасать от алкоголизма.

Политика Путин рассказал о склонностях Кудрина В России практически уже не осталось экономистов из 1990-х, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет РИА Новости.

Футбол Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.

Шоу-бизнес 50-летнюю Дженнифер Энистон засняли в бикини на пляже Особенно понравилось фанатам сериала, какой моложавой и подтянутой выглядит в своем бикини 50-летняя Энистон.

Финансы Великобритания и США дали России в долг 20 июня был доразмещен выпуск еврооблигаций в долларах на 1,5 миллиарда долларов с погашением в 2029 году, а также выпуск евробондов на 1 миллиард долларов с погашением в 2035 году.

Политика Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат 9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

Армия и оружие NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но позже отменил решение Президент США Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану после того, как вооруженные силы этой страны сбили американский беспилотник, однако позже отменил их.