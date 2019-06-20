Экономика

Путин заявил о росте зарплат россиянEastRussia 06:18

Средняя номинальная заработная плата в Российской Федерации выросла с 33 до 44-45 тыс. рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии. По словам главы государства, существенный рост зарплат есть, как в номинальном, так и реальном выражении.
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Владимир Путин
Те россияне, которые сейчас смотрят по телевизору или в интернете. Я сразу хочу оговориться, чтобы люди на меня не сердились, я говорю о средних цифрах. Почему приходится ими пользоваться, потому что у нас большая разница и по отраслям, и по регионам.
— Владимир ПутинГазета.Ru 05:27

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