Путин заявил о росте зарплат россиянEastRussia 06:18

Те россияне, которые сейчас смотрят по телевизору или в интернете. Я сразу хочу оговориться, чтобы люди на меня не сердились, я говорю о средних цифрах. Почему приходится ими пользоваться, потому что у нас большая разница и по отраслям, и по регионам.

Средняя номинальная заработная плата в Российской Федерации выросла с 33 до 44-45 тыс. рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии. По словам главы государства, существенный рост зарплат есть, как в номинальном, так и реальном выражении.

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