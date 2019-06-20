Экономика
Путин заявил о росте зарплат россиянEastRussia 06:18
Средняя номинальная заработная плата в Российской Федерации выросла с 33 до 44-45 тыс. рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии. По словам главы государства, существенный рост зарплат есть, как в номинальном, так и реальном выражении.
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Те россияне, которые сейчас смотрят по телевизору или в интернете. Я сразу хочу оговориться, чтобы люди на меня не сердились, я говорю о средних цифрах. Почему приходится ими пользоваться, потому что у нас большая разница и по отраслям, и по регионам.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 17:34, Вашингтон
Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Происшествия
МВД после линии с Путиным заявило о деле против застройщика в Реутово
После прошедшей прямой линии президенту Владимиру Путину был задан вопрос о ситуации с ЖК «Новокосино-2».
Обновлено в 17:01
Хоккей
Кучеров стал самым ценным игроком сезона НХЛ
Обновлено вчера в 22:43
Кино
Начались съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.
Обновлено вчера в 08:44
Политика
В Тбилиси у парламента полиция открыла стрельбу в воздух
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено в 11:44
Политика
Маттео Сальвини выдвинули на Нобелевскую премию мира
Кандидатура вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини выдвинута на получение Нобелевской премии мира, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:17
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено в 03:00
Транспорт
В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы
Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10
Гаджеты
Зарядное устройство от Vivo зарядит смартфон за 13 минут
Китайский производитель техники Vivo выпустил одно из самых мощных зарядных устройств для смартфонов в мире.
Обновлено в 14:16
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Гаджеты
Microsoft может выпустить одну Xbox следующего поколения вместо двух
Microsoft отказалась от разработки дешёвой версии консоли Xbox следующего поколения и выпустит только более мощный вариант.
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль
Обновлено вчера в 23:04
Авто
Skoda отзывает автомобили в России из-за неполадок
В сообщении на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии говорится, что официальный представитель марки в России — компания ООО «Фольксваген Групп Рус» — проведет отзывную кампанию, которая затронет 24 автомобиля моделей Octavia, Superb и Kodiaq, выпущенных в период с 2018 по 2019 года.
Обновлено в 08:11
Общество
Путин отреагировал на «китовую тюрьму» в Приморье
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг "китовой тюрьмы" Приморского края, где в заточении держались косатки и белухи.
Обновлено в 07:44
Авто
Genesis, Kia и Hyundai возглавили рейтинг надежности J.D. Power
Обновлено в 14:56
Происшествия
Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина
В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено в 15:42
Футбол
Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках
Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.
Обновлено в 15:57
Шоу-бизнес
Ксения Собчак отказалась от алиментов
Ксения отказалась от алиментов и сняла с бывшего мужа эту обязанность.
Обновлено в 10:43
Политика
Путин назвал президентство Зеленского трагедией
Обновлено в 09:58
Политика
ЕС планирует рассмотреть вопрос непризнания российских паспортов для Донбасса
Лидеры стран Евросоюза во время саммита в Брюсселе планируют рассмотреть вопрос непризнания российских паспортов, выданных жителям Донбасса, как нарушение минского процесса.
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес
Энистон призналась, что все еще любит Питта
Хотя Дженнифер Энистон и Брэд Питт расстались еще в 2005-м, как недавно призналась актриса, она сохранила романтические чувства к своему экс-супругу.
Обновлено в 15:30
Спорт
Определились все участники плей-офф женского ЧМ по футболу
На чемпионате мира по футболу среди женских команд, который проходит во Франции определились все участники плей-офф турнира, сообщает RT.
Обновлено в 17:33
Экономика
Главой совета директоров «Ингосстраха» переизбран Олег Виханский
Председателем совета директоров «Ингосстраха» на заседании 17 июня вновь избран Олег Виханский, говорится в пресс-релизе страховщика.В компании сообщают, что Виханский родился в 1946 году.
Обновлено в 15:26
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Финансы
Доллар и евро обновляют минимумы
Доллар и евро обновляют минимумы Сегодня доллар США на Московской бирже опустился до минимальной отметки с начала августа 2018 года — 63,31 руб./$.
Обновлено в 06:53