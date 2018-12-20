Энергетика
Путин заявил о росте цен на бензин в 2019 году
Путин заявил о росте цен на бензин в 2019 годуЗа рулем Кубань03:53
О подъёме цен на АЗС Владимир Путин говорил на пресс-конференции, которая проводится ежегодно. Естественно, журналисты не могли не задать волнующий всех россиян вопрос. С начала следующего года бензин и «дизель» в России подорожают, как и все прочие товары — из-за увеличения НДС.
За рулем Кубань03:53
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События во Франции связаны с повышением цен на бензин, дизельку. Но они послужили триггером, спусковым механизмом, после чего выплеснулось недовольство общества в целом. Насколько я знаю, в основном протестуют коренные французы.
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 05:52, Ашберн
Энергетика
РФ в рамках ОПЕК+ сократит добычу нефти на 228 тыс баррелей
Россия в рамках договоренностей ОПЕК+ сократит добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки, это точная цифра, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Обновлено в 04:09
Энергетика
ФРГ заинтересована в развитии «Южного газового коридора»
Дальнейшее развитие проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК) полностью соответствует интересам Германии.
Обновлено в 04:28
Энергетика
Тарифы на газ и воду в Севастополе вырастут с Нового года
С 1 января 2019 года в Севастополе повысятся тарифы на газоснабжение и водоотведение.
Обновлено в 01:02
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» добыл 20 млн тонн нефти на проектах Северного Каспия
Накопленная добыча нефти на двух проектах "ЛУКОЙЛа" в российском секторе Каспийского моря превысила 20 млн тонн.
Обновлено вчера в 10:16
Энергетика
«Роснефть» ожидает роста добычи углеводородов в 2018 г на 2%
"Роснефть" в 2018 году рассчитывает увеличить добычу углеводородов на 2% — более чем до 285 миллионов тонн нефтяного эквивалента, говорится в пресс-релизе российской нефтяной компании.
Обновлено в 05:49
Энергетика
Темпы прироста задолженности за газ в Пермском крае снижаются
Задолженность теплоснабжающих организаций (ТСО) Пермского края за газ перед ООО "Газпром межрегионгаз Пермь" составила на 1 декабря 2018 года 3,36 млрд руб. Как сообщает пресс-служба компании, несмотря на высокий уровень неплатежей со стороны ТСО, за последние два года темпы увеличения долгов снизились.
Обновлено в 00:31
Энергетика
Прибалтику ждет резкий рост цен на электроэнергию
Как передает«Sputnik Литва» в ближайшие годы стоит ожидать резкого роста цен на электроэнергию во всем прибалтийском регионе.
Обновлено в 05:50
Энергетика
От денег МВФ теплее украинцам не станет
Украина еще не успела получить деньги от МВФ, а ее жители уже чувствуют, как жить становится еще лучше.
Обновлено в 03:31
Энергетика
Рынок газомоторного топлива выйдет на новый уровень развития
В соответствии с проектом концепции подпрограммы планируется выделять субсидии не только производителям газомоторной техники в целях компенсации выпадающих доходов при предоставлении скидки покупателям на технику в газовом исполнении, но и компаниям, реализующим проекты по строительству объектов газозаправочной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 00:00
Энергетика
Белоруссия потеряет $383 млн от налогового маневра России в 2019 году
Потери Белоруссии от налогового маневра в нефтяной отрасли России составят $383 млн, сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.
Обновлено вчера в 03:17
Энергетика
Греция завершила приватизацию оператора ГТС DESFA
Приватизация оператора греческой газотранспортной системы DESFA завершена.
Обновлено вчера в 07:51
Энергетика
Австрийская OMV получила 5% в концессии на разработку газа в ОАЭ
Австрийская нефтегазовая компания OMV получила долю в 5% в концессии на разработку крупного газового месторождения Гаша (Ghasha Concession) в ОАЭ.
Обновлено 19 декабря в 07:16
Энергетика
Разбалансировка рынка обратила нефть в бегство
С технической точки зрения, на четырёхчасовом графике нефти марки WTI наблюдается значительное снижение после консолидации.
Обновлено вчера в 08:40
Энергетика
«Мегионнефтегаз» приобрел новый лицензионный участок
Новый актив граничит с уже разрабатываемыми "Мегионнефтегазом" Ачимовским и Западно-Чистинным участками, где есть необходимая производственная инфраструктура.
Обновлено в 02:20
Энергетика
Нефть: риск обновления минимумов высок
Напомним, запасы сырой нефти в Штатах на прошлой неделе сократились всего на 0,5 млн вместо прогнозировавшихся 3 млн баррелей.
Обновлено в 01:37