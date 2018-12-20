Энергетика
Путин объяснил рост цен на бензин
Путин объяснил рост цен на бензинРамблервчера в 06:45
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что правительство страны не допустит значительного роста цен на топливо. По его словам, бензин подорожает от силы на 1-1,5%. Удорожание топлива президент связал с увеличением НДС. Налог в России с 1 января будет повышен с 18 до 20%.
Рамблервчера в 06:45
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События во Франции связаны с повышением цен на бензин, дизельку. Но они послужили триггером, спусковым механизмом, после чего выплеснулось недовольство общества в целом. Насколько я знаю, в основном протестуют коренные французы.
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 07:36, Ашберн
Энергетика
Нефть Brent упала ниже $55 впервые с сентября 2017 года
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $55 за баррель, говорится в данных ICE.
Обновлено вчера в 04:25
Энергетика
В ЕАЭС не поддержали идею Минска ускорить создание единого рынка газа
Партнеры Белоруссии по ЕАЭС не поддержали предложение Минска ускорить темпы создания единого рынка газа в союзе, сообщил в пятницу в Минске белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.
Обновлено в 06:52
Энергетика
За неделю в Свердловской области подорожал бензин АИ-95
В Свердловской области отмечен рост цены на бензин марки АИ-95. За неделю с 10 по 16 декабря он подорожал на 11 копеек.
Обновлено в 07:06
Энергетика
С 1 января в Пермском крае подорожает газ
Согласно документу, стоимость газа для приготовления пищи и нагрева воды составит 5,81 рублей за кубометр.
Обновлено в 06:55
Энергетика
Жители Краснодарского края задолжали за газ 627 млн рублей
В настоящее время у единого поставщика газа в крае - ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» - действует почти 1,5 млн договоров на поставку газа жителям региона.
Обновлено в 06:42
Энергетика
В Югре начнут разработку нового участка недр
В Ханты-Мансийском автономном округе начнется разработка Полевого участка недр, лицензию на эксплуатацию которого получил «Славнефть-Мегионнефтегаз».
Обновлено в 06:05
Энергетика
ФРГ заинтересована в развитии «Южного газового коридора»
Дальнейшее развитие проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК) полностью соответствует интересам Германии.
Обновлено в 04:28
Энергетика
На Каспии компания «Лукойл» добыла 20 миллионов тонн нефти
В рамках двух проектов в российском секторе Каспийского моря добыча нефти ПАО "Лукойл" превысила 20 миллионов тонн нефти.
Обновлено в 05:59
Энергетика
От денег МВФ теплее украинцам не станет
Украина еще не успела получить деньги от МВФ, а ее жители уже чувствуют, как жить становится еще лучше.
Обновлено в 03:31
Энергетика
Белоруссия потеряет $383 млн от налогового маневра России в 2019 году
Потери Белоруссии от налогового маневра в нефтяной отрасли России составят $383 млн, сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.
Обновлено вчера в 03:17
Энергетика
Госкомпании обяжут перевести автомобили на газ
Отмечается, что в России сосредоточено 40% мировых запасов метана, а также 170 тысяч километров газовых магистралей, которые позволят строить заправки практически по всей стране, используя существующую сеть.
Обновлено вчера в 01:56
Энергетика
Греция завершила приватизацию оператора ГТС DESFA
Приватизация оператора греческой газотранспортной системы DESFA завершена.
Обновлено вчера в 07:51
Энергетика
Австрийская OMV получила 5% в концессии на разработку газа в ОАЭ
Австрийская нефтегазовая компания OMV получила долю в 5% в концессии на разработку крупного газового месторождения Гаша (Ghasha Concession) в ОАЭ.
Обновлено 19 декабря в 07:16
Энергетика
Проектный метод Михаила Сироткина прошел «морозное» испытание
Идея использовать метод проектного управления в работе «Газпрома» принадлежит главе департамента, занимающегося контролем трат госкорпорации, Михаилу Сироткину.
Обновлено вчера в 07:20
Энергетика
Запасы газа в подземных хранилищах Украины тают на глазах
Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 29 декабря сократился до 14,77 млрд кубометров Об этом 21 декабря сообщает УНН со ссылкой на данные компании "Укртрансгаз".
Обновлено в 02:35