Энергетика

Путин объяснил рост цен на бензин
Рамблер
вчера в 06:45

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что правительство страны не допустит значительного роста цен на топливо. По его словам, бензин подорожает от силы на 1-1,5%. Удорожание топлива президент связал с увеличением НДС. Налог в России с 1 января будет повышен с 18 до 20%.
Рамблервчера в 06:45
Владимир Путин
События во Франции связаны с повышением цен на бензин, дизельку. Но они послужили триггером, спусковым механизмом, после чего выплеснулось недовольство общества в целом. Насколько я знаю, в основном протестуют коренные французы.
— Владимир ПутинФорпост Северо-Запад вчера в 06:56

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Бензин подешевел. Когда ждать нового роста цен на заправках

Life.ruвчера в 23:35

Путин рассчитывает, что правительство не допустит роста цен на бензин

Газета.Ruвчера в 08:55

Путин пообещал не допустить скачка цен на топливо

Коммерсантъвчера в 07:01

Путин не исключил незначительного роста цен на бензин

Российская газетавчера в 07:00

Путин пообещал не допустить скачков цен на бензин в 2019 году

Взгляд.рувчера в 06:18

Путин увязал рост цен на бензин в начале года с повышением НДС

Говорит Москвавчера в 06:22

Денег нет: россиян с начала года ждут массовые увольнения

Век19 декабря в 01:57
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Энергетика

Нефть Brent упала ниже $55 впервые с сентября 2017 года

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $55 за баррель, говорится в данных ICE.
Обновлено вчера в 04:25
Энергетика

В ЕАЭС не поддержали идею Минска ускорить создание единого рынка газа

Партнеры Белоруссии по ЕАЭС не поддержали предложение Минска ускорить темпы создания единого рынка газа в союзе, сообщил в пятницу в Минске белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.
Обновлено в 06:52
Энергетика

За неделю в Свердловской области подорожал бензин АИ-95

В Свердловской области отмечен рост цены на бензин марки АИ-95. За неделю с 10 по 16 декабря он подорожал на 11 копеек.
Обновлено в 07:06
Энергетика

С 1 января в Пермском крае подорожает газ

Согласно документу, стоимость газа для приготовления пищи и нагрева воды составит 5,81 рублей за кубометр.
Обновлено в 06:55
Энергетика

Жители Краснодарского края задолжали за газ 627 млн рублей

В настоящее время у единого поставщика газа в крае - ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» - действует почти 1,5 млн договоров на поставку газа жителям региона.
Обновлено в 06:42
Энергетика

В Югре начнут разработку нового участка недр

В Ханты-Мансийском автономном округе начнется разработка Полевого участка недр, лицензию на эксплуатацию которого получил «Славнефть-Мегионнефтегаз».
Обновлено в 06:05
Энергетика

ФРГ заинтересована в развитии «Южного газового коридора»

Дальнейшее развитие проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК) полностью соответствует интересам Германии.
Обновлено в 04:28
Энергетика

На Каспии компания «Лукойл» добыла 20 миллионов тонн нефти

В рамках двух проектов в российском секторе Каспийского моря добыча нефти ПАО "Лукойл" превысила 20 миллионов тонн нефти.
Обновлено в 05:59
Энергетика

От денег МВФ теплее украинцам не станет

Украина еще не успела получить деньги от МВФ, а ее жители уже чувствуют, как жить становится еще лучше.
Обновлено в 03:31
Энергетика

Белоруссия потеряет $383 млн от налогового маневра России в 2019 году

Потери Белоруссии от налогового маневра в нефтяной отрасли России составят $383 млн, сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.
Обновлено вчера в 03:17
Энергетика

Госкомпании обяжут перевести автомобили на газ

Отмечается, что в России сосредоточено 40% мировых запасов метана, а также 170 тысяч километров газовых магистралей, которые позволят строить заправки практически по всей стране, используя существующую сеть.
Обновлено вчера в 01:56
Энергетика

Греция завершила приватизацию оператора ГТС DESFA

Приватизация оператора греческой газотранспортной системы DESFA завершена.
Обновлено вчера в 07:51
Энергетика

Австрийская OMV получила 5% в концессии на разработку газа в ОАЭ

Австрийская нефтегазовая компания OMV получила долю в 5% в концессии на разработку крупного газового месторождения Гаша (Ghasha Concession) в ОАЭ.
Обновлено 19 декабря в 07:16
Энергетика

Проектный метод Михаила Сироткина прошел «морозное» испытание

Идея использовать метод проектного управления в работе «Газпрома» принадлежит главе департамента, занимающегося контролем трат госкорпорации, Михаилу Сироткину.
Обновлено вчера в 07:20
Энергетика

Запасы газа в подземных хранилищах Украины тают на глазах

Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 29 декабря сократился до 14,77 млрд кубометров Об этом 21 декабря сообщает УНН со ссылкой на данные компании "Укртрансгаз".
Обновлено в 02:35
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