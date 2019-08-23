"Американцы срежиссировали пропагандистскую кампанию", - заявил Путин. По словам главы государства, участники ДРСМД намеренно обвинили Москву в нарушении положений договора. Читайте также: "Путин поручил дать симметричный ответ США из-за ракетных испытаний"

Путин обвинил США в срежиссированной кампании по ДРСМД

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