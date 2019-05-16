Путин заявил о проблеме криминального использования леса в ИркутскеМосковский Комсомолец 10:24

Президент РФ Владимир Путин заявил на медиафоруме ОНФ, что в Иркутске острее чем в других регионах стоит проблема криминального лесопользования. Президенту также показали кадры, как под видом санобработки вырубаются здоровые деревья для нелегальной продажи, а для сокрытия этих фактов лес поджигают.

Путин заявил о проблеме криминального использования леса в Иркутске

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