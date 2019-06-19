Политика
Путин заявил о повышении пенсии военным пенсионерам с 1 октябряАргументы и Факты 05:43
По словам главы государства, с 1 октября военных пенсионеров ожидает повышение пенсии на 4,3%. Кроме того, в этом году будет увеличено и довольствие военнослужащим. В нынешнем году индексация пенсий по старости составила 7,05%.
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Видим проблему и будем ее решать, сосредоточим на этом внимание. Но откуда государство возьмет деньги? Тоже из того, как работает экономика.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 11:52, Ашберн
Политика
Путин заявил, что не является инопланетянином
Президент России Владимир Путин заявил, что он не инопланетянин.
Обновлено в 09:43
Экономика
Россияне пожаловались Путину на низкие зарплаты
Россияне во время «Прямой линии» с президентом пожаловались Владимиру Путину на низкие зарплаты.
Обновлено в 05:19
Экономика
РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы
Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 02:05
Космос
Появилось видео с приблизившимся к пассажирскому самолету НЛО
На представленных кадрах демонстрируется НЛО размером с небольшой автомобиль, летающий рядом с самолетом.
Обновлено в 04:15
Политика
Путин поручил присвоить ополченцам Дагестана статус ветеранов
Путин поручил правительству приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, сражавшихся с террористами в Ботлихском и Цумадинском районах Дагестана в 1999 году.
Обновлено в 07:50
Музыка
Французский музыкант Филипп Здар умер, выпав из окна
Участник известного дуэта Cassius диджей Филипп Здар погиб во Франции в результате несчастного случая.
Обновлено в 11:33
Политика
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Политика
Путин ответил на предложение сделать Грудинина главой правительства
Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на предложение сделать директора подмосковного АО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина премьер-министром.
Обновлено в 10:39
Политика
Зеленский рассказал о договоренностях с олигархами
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали встреч с олигархами Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком.
Обновлено в 10:30
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Политика
Зеленский: Через пять лет Украина перестанет быть бедной страной
Напомним, что в октябре прошлого года МВФ признал Украину беднейшей страной Европы.
Обновлено в 10:46
Авто
«Яндекс.Авто» пришел в две столицы
На бортовом компьютере установлена мультимедийная система «Яндекс.Авто» с сервисами «Яндекс.Навигатор», «Музыка» и «Погода».
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Сын Алибасова напуган заявлениями отца о наследстве
Сын известного продюсера Бари Алибасова прокомментировал заявление знаменитого отца о том, что он лишит его наследства.
Обновлено в 09:51
Наука
На Корсике обнаружили дикую кошку-лису, ранее неизвестную науке
Ученые предполагают, что кошка-лиса могла быть завезена на средиземноморский остров 6500 лет назад с Ближнего Востока.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека
Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Происшествия
В Химках семилетний мальчик погиб, выпав из окна пятого этажа
Предварительно, малолетний был дома со своими родителями, в процессе игры на подоконнике выпал из окна с высоты пятого этажа, получив смертельные травмы.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Протестующих в Шиесе подвинули из-за телемоста с Путиным
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство
Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.
Обновлено в 06:00
Политика
Путин ответил на вопросы россиян
В 17-й раз Владимир Путин отвечает в прямом эфире на вопросы россиян.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
СМИ сообщают о четвертой беременности Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон находится в положении и должна стать матерью в четвертый раз.
Обновлено в 11:41
Общество
Дизайнер Ральф Лорен получил звание рыцаря-командора Британии
Американский дизайнер Ральф Лорен получил звание рыцаря-командора Великобритании за заслуги в моде.
Обновлено в 03:07
Энергетика
На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти
Польский оператор «Дружбы» компания PERN 19 июня приостанавливала поставки нефти на несколько часов по трубопроводу «с востока» (из Белоруссии) из-за превышения норм хлорорганических соединений в поставляемом сырье, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
Иран сбил американский беспилотник
Обновлено в 01:26
Происшествия
На проспекте Испытателей насмерть сбили велосипедиста
Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе.
Обновлено в 11:11