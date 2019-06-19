Политика

Путин заявил о повышении пенсии военным пенсионерам с 1 октябряАргументы и Факты 05:43

По словам главы государства, с 1 октября военных пенсионеров ожидает повышение пенсии на 4,3%. Кроме того, в этом году будет увеличено и довольствие военнослужащим. В нынешнем году индексация пенсий по старости составила 7,05%.
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Владимир Путин
Видим проблему и будем ее решать, сосредоточим на этом внимание. Но откуда государство возьмет деньги? Тоже из того, как работает экономика.
— Владимир ПутинСвободная Пресса 05:34

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